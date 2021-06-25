Филиала «КЧХК» представил экологический отчет за 2020 год

Кирово-Чепецкий филиал АО «ОХК «Уралхим» представил экологический отчет за 2020 год на заседании городской Думы.

Филиал регулярно информирует общественностьо своей деятельности через средства массовой информации. Ежегодный выпуск экологического отчета – часть большой работы в рамках информационной открытости. Несмотря на ковидные ограничения, в этом году предприятие представило десятый – юбилейный – экоотчет.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, председатель комитета по экологической безопасности и природопользованию Законодательного Собрания Кировской области, поприветствовала главу города Елену Савину и депутатов городских округов и рассказала о деятельности предприятия в сфере охраны окружающей среды.

«Принцип нашей работы – информационная открытость, и экологические темы – не исключение. Именно поэтому мы ежегодно презентуем общественности экологический отчет предприятия. В доковидное время у нас регулярно проходили экскурсии на предприятии для школьников и студентов, преподавателей и общественников, пресс-туры для журналистов и блогеров. Мы показывали им современное производство, рассказывали о том, какие работы уже проведены для обеспечения промышленной и экологической безопасности, что планируем сделать. В связи с пандемией подобные мероприятия пришлось отложить, но они обязательно будут продолжены в будущем», – прокомментировала Елена Перминова.

Об итогах и основных направлениях природоохранной деятельности филиала за 2020 год подробно рассказала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала по экологии, начальник экологического отдела.

На протяжении прошлого года на предприятии велись работы по модернизации и реконструкции существующих установок очистки промышленных выбросов производств сложных минеральных удобрений и аммиачной селитры. Традиционно большое внимание уделялось замене и ремонту теплообменного оборудования с целью предотвращения загрязнения внутренних водооборотных циклов. Проведены масштабные мероприятия по ремонту кислотоупорных полов и модернизации поддонов емкостного оборудования.

В 2020 году филиал «КЧХК» вновь уделил особое внимание сокращению образования отходов в технологических процессах, максимальному повторному использованию (утилизации) образующихся отходов, а также их раздельному сбору. Образование отходов производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом удалось сократить на 720,74 т. При этом использование (утилизация) и обезвреживание отходов на собственном предприятии, а также с привлечением специализированных организаций увеличилось на 110,31 тонны и составило 49 % от общего количества образовавшихся отходов.

Всего в прошлом году на природоохранную деятельность было выделено 259 млн рублей.

Экоотчет филиала «КЧХК» получили все присутствующие на заседании. Желающие смогут ознакомиться с итогами экологической деятельности завода в кирово-чепецкой библиотеке им. Н. Островского, а также в образовательных учреждениях города и в Вятском государственном университете.

