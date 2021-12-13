Филиал «КЧХК» – рекомендованный изготовитель для ПАО «НК «Роснефть»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» успешно прошел технический аудит.

Независимым аудитором ООО «Самара ИТЦ» проведены комплексные исследования по заявке ПАО «НК «Роснефть» с целью одобрения поставщика ООО Торговый Дом «Уралхим». Программа включала в себя технический аудит технологических процессов изготовления и отгрузки нитрата кальция, производственный и лабораторный контроль, технический аудит продукции и аудит интегрированной системы менеджмента предприятия.

«Предприятие показало соответствие всем заявленным требованиям потребителя и международным стандартам. Наша уникальная технология производства позволяет получать удобрение, на 96% состоящее из действующего вещества. Его можно кратко охарактеризовать одной фразой – нитрат кальция и ничего лишнего. Для сравнения: конкурентные продукты других производителей содержат максимум 78% нитрата кальция, а остальные компоненты – это балласт в виде воды и аммиачной селитры», – прокомментировала Оксана Иванкина, заместитель директора филиала по качеству.

Другое преимущество нитрата кальция, произведенного филиалом «КЧХК», скорость и качество растворения, которое происходит в 7 раз быстрее по сравнению с аналогами. Это важно при проведении работ в условиях низких температур.

По результатам аудита филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» рекомендован в качестве изготовителя и ТД «Уралхим» в качестве поставщика нитрата кальция безводного марки «Премиум» для объектов ПАО «НК «Роснефть». Компания применяет его в качестве химического реагента для получения водных растворов, так называемой соли глушения, которую используют для технологических операций, связанных с глушением – технологическим процессом, в результате которого создается противодавление на пласт с прекращением добычи пластового флюида.

Для справки: за последние 3 года объем продаж продукции филиала «КЧХК» в адрес ПАО «НК «Роснефть» вырос на 34%.