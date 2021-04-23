Филиал «КЧХК» прошел ресертификационный аудит

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошел ресертификационныйаудит интегрированной системы менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

Эксперты «Бюро ВеритасСертификейшнРусь» оценили соответствие интегрированной системы менеджмента (ИСМ) филиала международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016,ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ 12.0.230-2007.

«Мы провели проверку выполнения корректирующих действий за предыдущий сертификационный цикл. Наши предложения по улучшению системы внедряются. Предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение ИСМ, а также применение риск-ориентированного подхода», – рассказал руководитель аудиторской группы Марк Александров.

В 2020 году произошли изменения внешних факторов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сбоев в функционировании процессов не было благодаря принятым мерам. По итогам года суммарная результативность процессов предприятия составила 88,9%, эффективность – 85,3%, удовлетворенность потребителей – 98,6%.

«Каждая проверка помогает руководству компании понять результативность и эффективность существующей ИСМ. Аудиты полезны, поскольку они способны выявить возможные несоответствия и риски. Знание своих слабых сторон, постоянная аналитика и оценка собственных возможностей – три основных положения, на которых основывается интегрированная система менеджмента», – пояснила Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК»по качеству.

По итогам проверки филиал получит сертификаты соответствия требованиямстандартов менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.