Филиал «КЧХК» продолжает совершенствовать систему пожарной безопасности на производстве

В цехе сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» внедрен комплекс аппаратно-программного обеспечения для улучшения оперативного контроля и управления системами противопожарной автоматики.

Вопросам пожарной безопасности на заводе традиционно уделяют большое внимание. В цехе сложных минеральных удобрений за последние пять лет полностью обновили и в разы увеличили количество средств противопожарной автоматики и систем автоматического пожаротушения.

Установка программного обеспечения (ПО) «Орион Про» позволила интегрировать процесс управления несколькими системами автоматического пожаротушения в одно автоматизированное рабочее место (АРМ). ПО совместимо с цеховыми системами противопожарной автоматики. Для внедрения АРМ перед подразделением стоял еще ряд задач: проложить кабели связи и установить аппаратное оборудование. Проектно-конструкторский отдел завода выполнил данный проект. Монтажом занималась подрядная организация «Север» в команде со специалистами цеха и отдела главного энергетика.

На данный момент вся необходимая информация о состоянии противопожарных систем выводитсяна экран монитора на рабочем месте оператора. При любом сигнале она автоматически выдается работнику в удобном виде. При помощи АРМ стало легче управлять системами. В итоге время принятия решения оператором сократилось в разы, повысилась надежность системы, в том числе за счет отсутствия ложных срабатываний при новой конфигурации.

Внедрение АРМ существенно повысило уровень пожарной безопасности в цехе за счет снижения вероятности ошибок при оперативном контроле и реакции на нештатную ситуацию. В целом на обеспечение пожарной безопасности на предприятии ежегодно выделяются десятки миллионов рублей. В 2019 году на эти цели направлено 76 млн рублей, в 2020 году запланировано порядка 41 млн рублей.