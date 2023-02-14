Филиал «КЧХК» продолжает руслорегулирующие работы на реке Вятка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» начал новый этап руслорегулирующих работ на реке Вятка в районе острова Деветьяровский в Кирово-Чепецке.

Проект направлен на обеспечение надежности водоснабжения предприятия. Порядка полутора миллионов кубометров донного грунта будет перемещено, при этом весь его объем остается в границах реки. Основная задача — снизить скорость течения на перекате реки, сократить риск размыва правого берега в районе острова Деветьяровский и предотвратить уход в другое русло, минуя водозабор филиала «КЧХК». Работы проводятся в соответствии с проектом, разработанным ООО «Институт Кировводпроект», на основании Решения, выданного Министерством охраны окружающей среды Кировской области.

Первый этап проекта был завершен летом 2022 года. В летние месяцы руслорегулирующие работы будут продолжены с помощью земснаряда.

Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник экологического отдела:

Наше предприятие осознает уровень воздействия на водную экосистему в районе проведения руслорегулирующих работ и необходимость ее восстановления. В 2023 году с целью компенсации вреда водным биоресурсам будет проведен выпуск молоди стерляди в реку, как того требует действующее законодательство. По заключению Федерального агентства по рыболовству «Уралхим» выпустит более 224 тысяч мальков в Вятку в установленном месте.

Объем инвестиций в проект составит более 500 млн рублей.