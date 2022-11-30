Филиал «КЧХК» посетил посол Республики Уганда в РФ

ОБЩЕСТВО

30 ноября 2022 10 0
На печать

 

 

 

 

   Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в Российской Федерации Мозес Каваалууко Кизиге.

 

На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Правительства Кировской области Михаил Сандалов, и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков, министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева, представители Правительства Кировской области и посольства Республики Уганда в РФ.

 

Программа визита включала посещение учебного центра филиала «КЧХК», где гости прослушали инструктаж по технике безопасности, и экскурсию по предприятию. Ее провел главный инженер Андрей Северюхин. Гостям рассказали об истории предприятия и основных этапах работы, продемонстрировали процесс производства аммиака и сложных минеральных удобрений, а также процесс погрузки готовой продукции.

 

Мозес Каваалууко Кизиге отметил масштабы и высокий уровень технологического развития предприятия. На встрече он выразил заинтересованность Республики Уганда во всестороннем развитии отношений с российскими товаропроизводителями и образовательными учреждениями.

 

 

 

ТЕГИ

«УРАЛХИМ»

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Может ли Госдума запретить использование иностранных слов?