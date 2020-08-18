Филиал «КЧХК» подтвердил соответствие требованиям международных стандартов

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» успешно завершен аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) – систем качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

Цель аудита – определить соответствие ИСМ предприятия установленным стандартам. В течение недели на заводе проводили второй надзорный аудит, а также сертификационный – в области профессионального здоровья и безопасности.Сертификационный аудит предполагает проверку раз в три года,надзорный проводят ежегодно между сертификационными. В роли аудиторов выступили сотрудники независимой организации сертификации АО «Бюро ВеритасСертификейшнРусь».

Эксперты уделили внимание уровню соответствия стандартам и процедурам ИСМ, качеству выполнения работ, влиянию изменений в компании на систему менеджмента. Результаты аудита показывают, отличаются ли реальная работа и то, что установлено в документации, а также, насколько перемены в компании сопоставимы с изменениями в системе.

– Каждая проверка помогает руководству понять результативность и эффективность существующей ИСМ. Знание своих слабых сторон, постоянная аналитика и трезвая оценка собственных возможностей – три кита, на которых стоит любая ИСМ, – подчеркнула заместитель директора филиала «КЧХК» по качеству Оксана Иванкина.

Эксперты по сертификации оценили соответствие ИСМ предприятия по трем международным (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) и четырем национальным (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 54934-2012) стандартам в области менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

Специалисты подтвердили соответствие ИСМ требованиям вышеуказанных стандартов. Система признана результативной, полный отчет по всем направлениям проверки передан в профильный отдел.По итогам проверки завод также получит сертификат соответствия системы менеджмента требованиям ISO 45001:2018 в области профессионального здоровья и безопасности.