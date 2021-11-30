Филиал «КЧХК» поддержал проект «Всероссийский экологический диктант»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» во второй раз стал оффлайн площадкой для проведения ежегодного «Всероссийского экологического диктанта».

46 сотрудников предприятия подали заявки для участия в проекте, призванном определить и повысить уровень знаний граждан по охране окружающей среды, развивать эковолонтерство и формировать экологическую культуру населения.

За 40 минут участникам экологического диктанта надо было ответить на 25 вопросов теста. Задания отражали мировые экологические тенденции и проблемы: темы углеродного следа, парниковых газов, увеличения уровня мирового океана, сокращения потребления энергии и водных ресурсов, количества отходов, а также их раздельного сбора. Большинство участников прошли тестирование раньше отведенного времени.

«Очень показательно, что количество участников мероприятия от нашего предприятия увеличилось с 2020 года почти вдвое. В прошлом году проверить свои знания по экологии вызвались 22 человека. Тогда 30% участников заняли призовые места и получили дипломы победителей разной степени. Такие результаты говорят о том, что наши сотрудники обладают высоким уровнем знаний в вопросах охраны окружающей среды. Наше предприятие второй год активно поддерживает проект «Всероссийский экологический диктант», поскольку мы уделаем большое внимание вопросам экологии», –прокомментировала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала по экологии, начальник экологического отдела.

По результатам прохождения «Всероссийского экологического диктанта», которые станут известны в декабре 2021 года, каждому участнику, набравшему в сумме больше 16 баллов, будет присвоен статус победителя I,II или III cтепени. Всем остальным–статус участника мероприятия.

Для справки: в 2020 году во Всероссийском экодиктанте приняли участие почти 3 миллиона человек со всего мира.