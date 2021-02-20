Филиал «КЧХК» компании «УРАЛХИМ» в 2020 году выпустил 2,7 млн тонн продукции

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 2020 года. Общий объем выпуска готовой продукции составил 2,7 млн тонн. План перевыполнен на 1,4%.

Предприятие ежегодно вкладывает серьезные финансовые ресурсы в ремонты и модернизацию производственного оборудования. В 2020 году на агрегате аммиака АМ-70 прошел масштабный остановочный ремонт, который затронул каждый узел производства. Агрегат АМ-76, на ремонт и модернизацию которого в 2019 году направили 1,6 млрд рублей, в течение 2020 увеличил среднегодовую суточную выработку на 64 тонны и достиг рекордных показателей.

Агрегаты азотной кислоты в 2020 году выпустили 1,6 млн тонн продукта. Основная задача – максимально обеспечить азотной кислотой цеха, производящие удобрения. Это достигается благодаря регулярным ремонтам и внедряемым инвестиционным проектам.

Аммиачная селитра на предприятии производится в двух грануляционных башнях. Агрегаты отработали 2020 год на высоких нагрузках, также увеличив показатели среднегодовой суточной выработки продукта на 9 и 72 тонны по сравнению с 2019 годом. Компания «УРАЛХИМ» является лидером в России по выпуску аммиачной селитры, и большая часть продукции производится именно в филиале «КЧХК».

Цех производства сложных минеральных удобрений по итогам 2020 года установил новый рекорд.

- В прошлом году цех произвел 908 248 тонн продукции. Это на 24 тысячи тонн больше плана и на 4 тысячи тонн больше предыдущего рекорда 2019 года. Новый рекорд – заслуга всего большого коллектива цеха и завода, а также результат проведенных модернизаций и планомерной работы над качеством продукции, – подчеркнул директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.

Основная продукция, которую выпускает цех – это NPKS 27:6:6:2; 22:7:12:2; 24:6:12; 21:10:10:2, известково-аммиачная селитра, сульфонитрат NS 30:7, кальцийазотосульфат Полученные здесь удобрения регулярно входят в список «100 лучших товаров России». В 2020 году марка «Сульфонитрат» в очередной раз стала лауреатом данного конкурса.