Филиал «КЧХК» компании «УРАЛХИМ» в 2020 году выпустил 2,7 млн тонн продукции
ЭКОНОМИКА
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 2020 года. Общий объем выпуска готовой продукции составил 2,7 млн тонн. План перевыполнен на 1,4%.
Предприятие ежегодно вкладывает серьезные финансовые ресурсы в ремонты и модернизацию производственного оборудования. В 2020 году на агрегате аммиака АМ-70 прошел масштабный остановочный ремонт, который затронул каждый узел производства. Агрегат АМ-76, на ремонт и модернизацию которого в 2019 году направили 1,6 млрд рублей, в течение 2020 увеличил среднегодовую суточную выработку на 64 тонны и достиг рекордных показателей.
Агрегаты азотной кислоты в 2020 году выпустили 1,6 млн тонн продукта. Основная задача – максимально обеспечить азотной кислотой цеха, производящие удобрения. Это достигается благодаря регулярным ремонтам и внедряемым инвестиционным проектам.
Аммиачная селитра на предприятии производится в двух грануляционных башнях. Агрегаты отработали 2020 год на высоких нагрузках, также увеличив показатели среднегодовой суточной выработки продукта на 9 и 72 тонны по сравнению с 2019 годом. Компания «УРАЛХИМ» является лидером в России по выпуску аммиачной селитры, и большая часть продукции производится именно в филиале «КЧХК».
Цех производства сложных минеральных удобрений по итогам 2020 года установил новый рекорд.
- В прошлом году цех произвел 908 248 тонн продукции. Это на 24 тысячи тонн больше плана и на 4 тысячи тонн больше предыдущего рекорда 2019 года. Новый рекорд – заслуга всего большого коллектива цеха и завода, а также результат проведенных модернизаций и планомерной работы над качеством продукции, – подчеркнул директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.
Основная продукция, которую выпускает цех – это NPKS 27:6:6:2; 22:7:12:2; 24:6:12; 21:10:10:2, известково-аммиачная селитра, сульфонитрат NS 30:7, кальцийазотосульфат Полученные здесь удобрения регулярно входят в список «100 лучших товаров России». В 2020 году марка «Сульфонитрат» в очередной раз стала лауреатом данного конкурса.
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