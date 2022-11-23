Филиал «КЧХК» цифровизует процесс погрузки

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершили оснащение маркираторами узлов погрузки удобрений. Речь идет о нанесении идентифицирующей информации на тару (мягкие контейнеры) по 500 и 1000 кг.

Маркираторы выполняют функцию принтера. С их помощью в автоматическом режиме на упаковку наносится дата и номер партии как на горловину внутреннего вкладыша, так и на внешний чехол. Необходимость в бумажной тарной этикетке при этом исчезает.

Надежда Турушева, руководитель управления по отгрузке готовой продукции филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Благодаря маркираторам мы упростили процесс идентификации. Сейчас нет необходимости вскрывать наружный чехол, чтобы посмотреть номер и дату партии товара. Это удобно и потребителю, и нам при хранении продукции в цехе складского хозяйства. Бумажный вкладыш не совсем надежен, так как при попадании влаги в кармашек контейнера дата и партия на тарной рекомендации в большинстве случаев становились нечитаемыми.

Пробная обкатка маркирующих устройств прошла летом в цехе аммиачной селитры. Сейчас ими также оснащены цеха производства сложных минеральных удобрений и нитрата кальция.

Новое оборудование позволяет маркировать продукцию в соответствии с современными требованиями законодательства и потребителей. Кроме того, исключен трудоемкий процесс оформления бумажных тарных этикеток.