Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»: почти 1,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в 2022 году

ОБЩЕСТВО

14 марта 2023 161 0
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   Инвестиции и общие расходы  филиала «КЧХК» АО «ОХК» Уралхим» на охрану окружающей среды в 2022 году составили около 1,5 млрд рублей. 


Этой сфере на предприятии уделяют особое внимание. Продолжилась модернизация установок очистки промышленных выбросов. Велась работа в части замены теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств, ремонта кислотоупорных полов и модернизации поддонов емкостного оборудования. Выполнена в полном объеме программа производственного экологического контроля и подтверждено отсутствие превышений нормативов загрязняющих веществ по данным эко-аналитического контроля.


После реализации в 2021 году проекта по  отказу от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод у  филиала «КЧХК» сохранились обязательства по рекультивации земельных участков, прилегающих к ликвидированным скважинам. В 2022 году данные работы 
были выполнены в полном объеме. В рамках осуществления  постэксплуатационного мониторинга, предусмотренного проектом, в четырех скважинах был произведен комплекс работ по геофизическому контролю.

 

 


Закончен большой блок работы по установлению обновленных границ санитарно-защитной зоны филиала «КЧХК». Эта необходимая мера связана с произошедшими изменениями в законодательстве. Филиал «КЧХК»  продолжил сотрудничество с вузами Кировской области по научным 
направлениям минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду. Предприятие оказывает поддержку развитию экологического образования в городе, работает  с общественными организациями экологической направленности, проводит  экологические мероприятия и акции. Примером тому стала традиционная акция по посадке деревьев «Добрый росток» у Центра культурного развития.  Впервые ее провели в 2018 году по инициативе экологов филиала «КЧХК».  В акции принимают участие  представители «Уралхима», администрации Кирово-Чепецка, образовательных учреждений города, депутаты Кирово-Чепецкой городской думы.


Значимым событием 2022  года стал общероссийский экологический диктант.  В режиме онлайн сотрудники филиала «КЧХК» проверили свои знания, четыре из них получили дипломы  II степени.
 

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«УРАЛХИМ»

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