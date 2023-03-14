Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»: почти 1,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в 2022 году





Инвестиции и общие расходы филиала «КЧХК» АО «ОХК» Уралхим» на охрану окружающей среды в 2022 году составили около 1,5 млрд рублей.



Этой сфере на предприятии уделяют особое внимание. Продолжилась модернизация установок очистки промышленных выбросов. Велась работа в части замены теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств, ремонта кислотоупорных полов и модернизации поддонов емкостного оборудования. Выполнена в полном объеме программа производственного экологического контроля и подтверждено отсутствие превышений нормативов загрязняющих веществ по данным эко-аналитического контроля.



После реализации в 2021 году проекта по отказу от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод у филиала «КЧХК» сохранились обязательства по рекультивации земельных участков, прилегающих к ликвидированным скважинам. В 2022 году данные работы

были выполнены в полном объеме. В рамках осуществления постэксплуатационного мониторинга, предусмотренного проектом, в четырех скважинах был произведен комплекс работ по геофизическому контролю.



Закончен большой блок работы по установлению обновленных границ санитарно-защитной зоны филиала «КЧХК». Эта необходимая мера связана с произошедшими изменениями в законодательстве. Филиал «КЧХК» продолжил сотрудничество с вузами Кировской области по научным

направлениям минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду. Предприятие оказывает поддержку развитию экологического образования в городе, работает с общественными организациями экологической направленности, проводит экологические мероприятия и акции. Примером тому стала традиционная акция по посадке деревьев «Добрый росток» у Центра культурного развития. Впервые ее провели в 2018 году по инициативе экологов филиала «КЧХК». В акции принимают участие представители «Уралхима», администрации Кирово-Чепецка, образовательных учреждений города, депутаты Кирово-Чепецкой городской думы.



Значимым событием 2022 года стал общероссийский экологический диктант. В режиме онлайн сотрудники филиала «КЧХК» проверили свои знания, четыре из них получили дипломы II степени.

