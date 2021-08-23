«Федералка» без разметки. Кто ответит за безопасность на дорогах Кировской области?

Приближается 1 сентября - День Знаний. К нему по-своему готовятся не только учителя, родители школьников и их дети. Готовятся и дорожники: им предстоит обновить разметку на пешеходных переходах, обеспечить их освещенность в темное время суток, чтобы сделать путь ребенка из дома до школы безопасным. Вот об этом и поговорим…

Качественные, но не безопасные

Безопасности дорожного движения в последнее время уделяется внимание на самом высоком уровне. Обозначены цели - ликвидация очагов аварийности, снижение количества погибших в ДТП, обу­стройство дорожной инфраструктуры. Действует программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И действительно, дороги, в том числе и в Кировской области, становятся все более качественными. Вот только отсутствие ям и колдобин словно провоцирует водителей сильнее нажать на педаль газа, а тут и до аварии недалеко. И получается, что дороги качественными стали, а вот безопасными - не всегда.

Даже неспециалисты понимают, что обеспечить безопасность движения в таких условиях очень помогает дорожная разметка. Конечно, как говорится, дуракам закон не писан, но дисциплинированному водителю разметка позволит во­время сориентироваться даже при самых сложных погодных условиях - в дождь и снег, а также в темное время суток. Белые светоотражающие лини помогут увидеть край проезжей части, чтобы не зацепить колесами обочину. Они же разделят транспортные потоки и помогут не выехать на полосу встречного движения. Ну, а уж о светящейся в темноте «зебре» и говорить нечего.

В Кировской области дорожная разметка наносится в мае-июне, а перед 1 сентября она, как правило, еще и обновляется, особенно возле школ. Именно так в эти дни происходит в городе Кирове. Аналогичную работу проводит Вятавтодор, взявший на себя ответственность за содержание в безопасном состоянии дорог областного значения и многих районных. При этом объемы и качество этих работ, как отмечают даже простые водители, ежегодно растут. Однако, как оказалось, совершенно по-другому обстоят дела на федеральных трассах, проходящих по территории Кировской области.

«Федералам» закон не писан?

Наш регион пересекают две федеральные автомобильные дороги: Р-243 - от границы с Костромской областью до границы с Пермским краем, и Р-176 - от границы с Республикой Марий Эл до границы с Республикой Коми. Обе они находятся в ведении ФКУ Упрдор «Прикамье» со штаб-квартирой в Перми. Именно эта организация, как значится в официальных документах «от имени Российской Федерации выступает в качестве заказчика при заключении государственных контрактов на содержание действующих автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Киров­ской области». К этому относится нанесение горизонтальной дорожной разметки, содержание линий электроосвещения и светофорных объектов.

Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что перечисленные выше работы в этом году в Кировской области не проводились. Не проводились, как модно сегодня говорить, «от слова СОВСЕМ»! В чем же дело?

Как выяснили журналисты «ВК», действие прежнего контракта истекло в конце прошлого года, а новый по каким-то причинам сразу же заключен не был. В результате с 1 января 2021 года организации, которая занималась бы этими работами в Кировской области, не оказалось. На проведение электронных торгов вышли только к апрелю.

В них приняли участие пять организаций, в том числе и кировское ООО «Спецстрой». Нужно сказать, что именно эта организация с 2017 года на правах субподрядчика обслуживала федеральные трассы. Нареканий к ее работе не было, а опыт, квалифицированные кадры и необходимые технические мощности, наоборот, были. Поэтому в 2021 году «Спецстрой» решил самостоятельно «заявиться» на торги. Однако предпочтение было отдано фирме из Санкт-Петербурга.

Кировчане с поражением не смирились и, изучив материалы конкурсной комиссии, обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить это решение. В УФАС по Пермскому краю с их доводами согласились. В частности, в вынесенном решении указано: «Установленный порядок оценки заявок оставляет выбор победителя закупки на СУБЪЕКТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ конкурсной комиссии, что влечет за собой не только нарушение принципов равноправия, справедливости, гласности и проз­рачности процедуры, но и не соответствует принципам открытости и прозрачности закупок и обеспечения конкурентности».

Усмотрев в действиях заказчика - Упрдор «Прикамье» нарушение действующего законодательства, ФАС итоги прошедшего конкурса отменило.

Повторные торги состоялись в июле 2021 года, и победителем в нем был признан «Спецстрой». 5 августа Упрдор «Прикамье» заключил с ним госконтракт. Однако, если вы думаете, что на этом злоключения кировских дорожников закончились, то вы сильно ошибаетесь!

9 августа генеральный директор «Спецстроя» получил от начальника Упрдор «Прикамье» письмо, в котором тот предлагал кировчанам… расторгнуть три дня назад заключенный контракт «ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН». Свое решение «федералы» объяснили просто: так как на дворе уже август, то выполнение работ (нанесение дорожной разметки, содержание светофоров и наружного освещения) «стало для Заказчика нецелесообразным и потеряло потребительскую ценность».

«Как же так, эти работы и так не ведутся на федеральных трассах в Кировской области с 1 января 2021 года, а теперь предлагается ничего не делать и дальше?» - изумились в «Спецстрое». «ООО «Спецстрой» указывает, что полностью готов выполнять работы по контракту. Более того, намерены выполнить объемы работ по уже прошедшим периодам», - говорится в их ответе.

Дорогая «экономия»

За комментарием к этой непростой и, прямо скажем, странной ситуации мы обратились к специалисту по дорожному надзору и организации дорожного движения.

- Срок эксплуатации дорожной разметки составляет в пластике 1 год, в краске 3 месяца. Контрактом предусмотрено нанесение термопластиком. По­следний раз она наносилась в мае 2020 года. Таким образом, эксплуатационный срок сущес­твующей (там, где она еще осталась) разметки закончился. Даже, если визуально линии остались, то светотехнические характеристики уже не отвечают нормативным требованиям.

Еще более серьезная ситуация с освещением. Надо понимать, что федеральные трассы с их высокой интенсивностью движения проходят через множество населенных пунктов. В частности, эти две дороги кроме таких райцентров, как Яранск, Тужа, Котельнич, Слободской, Белая Холуница, Омутнинск и Афанасьево проходят через множество сел и деревень.

Многие помнят, что еще несколько лет назад в таких населенных пунктах регулярно случалось множество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, движущихся по неосвещенным участкам дороги. Обустройство наружного освещения значительно помогло решить эту проблему. Теперь же выполнять работу по поддержанию фонарей в рабочем состоянии оказалось некому. И эта проблема еще более усугубится с наступлением осенне-зимнего периода.

Аналогичная ситуация со светофорами, которые также не обслуживаются с 1 января. Они пока работают, но как показывает практика, с наступлением осени, в условиях повышенной влажности, светофорные объекты начинают массово выходить из строя. А починить их, опять же, будет некому.

Если подрядчик согласится на предложение Упрдор «Прикамье» и расторгнет договор, то проведение новых торгов затянется как минимум на два месяца. А тогда, из-за неблагоприятных погодных условий нанести разметку в текущем году не представится возможным. Это можно будет сделать в лучшем случае в мае-июне 2022 года, - подчеркнул эксперт.

В разговоре с корреспондентом «ВК» представитель «Спецстроя» заявил, что если бы им прямо сейчас дали отмашку, то вся разметка могла быть нанесена до конца сентября, что соответствовало бы техническим условиям, и обеспечивало без­опасность дорожного движения. Что же касается пешеходных переходов по маршрутам движения школьников, то подрядчик был бы готов выполнить работы на них до 1 сентября.

Вполне возможно, что руководителями Упрдор «При­камье» действительно движет исключительно желание сэкономить деньги. Но, во-первых, они сами и довели в этом году ситуацию до цейтнота. А, во-вторых, если такая «экономия» реально станет причиной травмирования или, даже, гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях, то не слишком ли дорого она нам обойдется?

Т. АНДРЕЕВ.