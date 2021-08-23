«Федералка» без разметки. Кто ответит за безопасность на дорогах Кировской области?
ОБЩЕСТВО
Приближается 1 сентября - День Знаний. К нему по-своему готовятся не только учителя, родители школьников и их дети. Готовятся и дорожники: им предстоит обновить разметку на пешеходных переходах, обеспечить их освещенность в темное время суток, чтобы сделать путь ребенка из дома до школы безопасным. Вот об этом и поговорим…
Качественные, но не безопасные
Безопасности дорожного движения в последнее время уделяется внимание на самом высоком уровне. Обозначены цели - ликвидация очагов аварийности, снижение количества погибших в ДТП, обустройство дорожной инфраструктуры. Действует программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И действительно, дороги, в том числе и в Кировской области, становятся все более качественными. Вот только отсутствие ям и колдобин словно провоцирует водителей сильнее нажать на педаль газа, а тут и до аварии недалеко. И получается, что дороги качественными стали, а вот безопасными - не всегда.
Даже неспециалисты понимают, что обеспечить безопасность движения в таких условиях очень помогает дорожная разметка. Конечно, как говорится, дуракам закон не писан, но дисциплинированному водителю разметка позволит вовремя сориентироваться даже при самых сложных погодных условиях - в дождь и снег, а также в темное время суток. Белые светоотражающие лини помогут увидеть край проезжей части, чтобы не зацепить колесами обочину. Они же разделят транспортные потоки и помогут не выехать на полосу встречного движения. Ну, а уж о светящейся в темноте «зебре» и говорить нечего.
В Кировской области дорожная разметка наносится в мае-июне, а перед 1 сентября она, как правило, еще и обновляется, особенно возле школ. Именно так в эти дни происходит в городе Кирове. Аналогичную работу проводит Вятавтодор, взявший на себя ответственность за содержание в безопасном состоянии дорог областного значения и многих районных. При этом объемы и качество этих работ, как отмечают даже простые водители, ежегодно растут. Однако, как оказалось, совершенно по-другому обстоят дела на федеральных трассах, проходящих по территории Кировской области.
«Федералам» закон не писан?
Наш регион пересекают две федеральные автомобильные дороги: Р-243 - от границы с Костромской областью до границы с Пермским краем, и Р-176 - от границы с Республикой Марий Эл до границы с Республикой Коми. Обе они находятся в ведении ФКУ Упрдор «Прикамье» со штаб-квартирой в Перми. Именно эта организация, как значится в официальных документах «от имени Российской Федерации выступает в качестве заказчика при заключении государственных контрактов на содержание действующих автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Кировской области». К этому относится нанесение горизонтальной дорожной разметки, содержание линий электроосвещения и светофорных объектов.
Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что перечисленные выше работы в этом году в Кировской области не проводились. Не проводились, как модно сегодня говорить, «от слова СОВСЕМ»! В чем же дело?
Как выяснили журналисты «ВК», действие прежнего контракта истекло в конце прошлого года, а новый по каким-то причинам сразу же заключен не был. В результате с 1 января 2021 года организации, которая занималась бы этими работами в Кировской области, не оказалось. На проведение электронных торгов вышли только к апрелю.
В них приняли участие пять организаций, в том числе и кировское ООО «Спецстрой». Нужно сказать, что именно эта организация с 2017 года на правах субподрядчика обслуживала федеральные трассы. Нареканий к ее работе не было, а опыт, квалифицированные кадры и необходимые технические мощности, наоборот, были. Поэтому в 2021 году «Спецстрой» решил самостоятельно «заявиться» на торги. Однако предпочтение было отдано фирме из Санкт-Петербурга.
Кировчане с поражением не смирились и, изучив материалы конкурсной комиссии, обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить это решение. В УФАС по Пермскому краю с их доводами согласились. В частности, в вынесенном решении указано: «Установленный порядок оценки заявок оставляет выбор победителя закупки на СУБЪЕКТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ конкурсной комиссии, что влечет за собой не только нарушение принципов равноправия, справедливости, гласности и прозрачности процедуры, но и не соответствует принципам открытости и прозрачности закупок и обеспечения конкурентности».
Усмотрев в действиях заказчика - Упрдор «Прикамье» нарушение действующего законодательства, ФАС итоги прошедшего конкурса отменило.
Повторные торги состоялись в июле 2021 года, и победителем в нем был признан «Спецстрой». 5 августа Упрдор «Прикамье» заключил с ним госконтракт. Однако, если вы думаете, что на этом злоключения кировских дорожников закончились, то вы сильно ошибаетесь!
9 августа генеральный директор «Спецстроя» получил от начальника Упрдор «Прикамье» письмо, в котором тот предлагал кировчанам… расторгнуть три дня назад заключенный контракт «ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН». Свое решение «федералы» объяснили просто: так как на дворе уже август, то выполнение работ (нанесение дорожной разметки, содержание светофоров и наружного освещения) «стало для Заказчика нецелесообразным и потеряло потребительскую ценность».
«Как же так, эти работы и так не ведутся на федеральных трассах в Кировской области с 1 января 2021 года, а теперь предлагается ничего не делать и дальше?» - изумились в «Спецстрое». «ООО «Спецстрой» указывает, что полностью готов выполнять работы по контракту. Более того, намерены выполнить объемы работ по уже прошедшим периодам», - говорится в их ответе.
Дорогая «экономия»
За комментарием к этой непростой и, прямо скажем, странной ситуации мы обратились к специалисту по дорожному надзору и организации дорожного движения.
- Срок эксплуатации дорожной разметки составляет в пластике 1 год, в краске 3 месяца. Контрактом предусмотрено нанесение термопластиком. Последний раз она наносилась в мае 2020 года. Таким образом, эксплуатационный срок существующей (там, где она еще осталась) разметки закончился. Даже, если визуально линии остались, то светотехнические характеристики уже не отвечают нормативным требованиям.
Еще более серьезная ситуация с освещением. Надо понимать, что федеральные трассы с их высокой интенсивностью движения проходят через множество населенных пунктов. В частности, эти две дороги кроме таких райцентров, как Яранск, Тужа, Котельнич, Слободской, Белая Холуница, Омутнинск и Афанасьево проходят через множество сел и деревень.
Многие помнят, что еще несколько лет назад в таких населенных пунктах регулярно случалось множество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, движущихся по неосвещенным участкам дороги. Обустройство наружного освещения значительно помогло решить эту проблему. Теперь же выполнять работу по поддержанию фонарей в рабочем состоянии оказалось некому. И эта проблема еще более усугубится с наступлением осенне-зимнего периода.
Аналогичная ситуация со светофорами, которые также не обслуживаются с 1 января. Они пока работают, но как показывает практика, с наступлением осени, в условиях повышенной влажности, светофорные объекты начинают массово выходить из строя. А починить их, опять же, будет некому.
Если подрядчик согласится на предложение Упрдор «Прикамье» и расторгнет договор, то проведение новых торгов затянется как минимум на два месяца. А тогда, из-за неблагоприятных погодных условий нанести разметку в текущем году не представится возможным. Это можно будет сделать в лучшем случае в мае-июне 2022 года, - подчеркнул эксперт.
В разговоре с корреспондентом «ВК» представитель «Спецстроя» заявил, что если бы им прямо сейчас дали отмашку, то вся разметка могла быть нанесена до конца сентября, что соответствовало бы техническим условиям, и обеспечивало безопасность дорожного движения. Что же касается пешеходных переходов по маршрутам движения школьников, то подрядчик был бы готов выполнить работы на них до 1 сентября.
Вполне возможно, что руководителями Упрдор «Прикамье» действительно движет исключительно желание сэкономить деньги. Но, во-первых, они сами и довели в этом году ситуацию до цейтнота. А, во-вторых, если такая «экономия» реально станет причиной травмирования или, даже, гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях, то не слишком ли дорого она нам обойдется?
Т. АНДРЕЕВ.
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