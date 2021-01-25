Фасад - это красиво! Город Киров готовится к празднованию 650-летия

Фото: perestroika43.ru

К любому празднику всегда готовятся основательно - так заведено на Руси: дабы и хорошее настроение создать людям, да и в грязь лицом перед гостями не упасть. И традициям этим не изменяют веками. А когда впереди еще грядет и большое торжество, тут уж действительно надо постараться!

К предстоящему 650-летнему юбилею города Кирова до 2024 года планируется отремонтировать фасады более 150 многоквартирных домов, о чем проинформировали в пресс-центре правительства области. А в наступившем 2021 году красоту наведут на 82 жилых объектах.

Для подготовки жилищного фонда областного центра один из первоочередных вопросов - выбор технических решений по наружной отделке фасадов. Такие вопросы решает рабочая группа, в которую входят представители министерства энергетики и ЖКХ, Фонда капремонта и администрации областного центра.

В мэрии уже приняли решения по цветовой гамме. При этом в исторической части города сохранят первоначальный облик зданий. На домах, где такое станет возможным, применят энергосберегающие технологии.

Как известно, в нашем городе немало домов постройки 50-х годов. Горожане видят, что обычно фасады таких строений обильно украшены поясками, пилястрами, карнизами, лопатками и другим декором. Поэтому к ремонту каждого дома-ветерана необходим индивидуальный подход.

На «сталинках» хотят выполнить покраску по штукатурке. Предполагается, что это сохранит их архитектурное единство. Работы проведут на средства из фонда капремонта. Жильцы, проживающие в исторических домах, могут порадоваться: у них появится тоже «красивое лицо» (на улицах Карла Маркса, Пролетарской, Розы Люксембург, Комсомольской, а также на Октябрьском проспекте).

При ремонте других зданий используют вентилируемый фасад, либо просто покрасят кирпичи, либо заменят кирпичную кладку. «Приняты классические цветовые решения, выбрана гамма, наиболее близкая к исходному варианту, - заметили сотрудники горадминистрации. - Имеется ряд домов, которые являются объектами культурного наследия и предметом охраны исторического поселения. Например, ул. Орловская, 27, ул. Преображенская, 69, Пятницкая, 89. Речь идет только о реставрации зданий, то есть о полном восстановлении их первоначального облика»...

При этом Фонд капремонта обязан согласовывать с управлением градостроительства и архитектуры паспорта наружной отделки фасадов, а потому по каждому объекту учли мнения всех сторон.

Еще в прошлом году на заседании городской думы министр энергетики и ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков в своём докладе рассказал о планах регионального Фонда капитального ремонта. Он заметил, что Фонд обслуживает 9936 многоквартирных домов Кирова, 411 ремонтируются в текущем году. Кроме того, до 2024 года - в 650-летие Кирова - планируется отремонтировать фасады 844 зданий и затратить на это три миллиарда рублей.

Министр также сообщил о разработке интерактивной карты, на которой горожане смогут увидеть сроки ремонта. В нашем городе 40 многоквартирных домов, которые считаются объектами культурного наследия, 23 из них попадают в программу капремонта.

Администрация г. Кирова планирует создать информационный ресурс для предпринимателей и внести изменения в нормативно-правовую базу, которые позволят демонтировать средства наружной информации (вывески, настенные конструкции, таблички и т.д.), не отвечающие Правилам внешнего благоустройства. Работу также намерены завершить к 650-летию Кирова, то есть к 2024 году.

Как сообщила пресс-служба администрации города, демонтаж рекламных конструкций практикуется и сейчас. Но чтобы принудительно снять вывеску, к примеру, магазина, необходимо внести изменения в правовые акты. Вывески создают «визуальный шум», так как сильно различаются по цветовой гамме, размерам, иногда полностью или частично перекрывают окна или двери, размещаются в оконных проёмах.

При выявлении нарушений специалисты территориальных управлений направляют предостережения собственникам для их устранения. Предприниматели порой не знают, как грамотно оформить объект. Поэтому на сайте администрации г. Кирова появилась специальная вкладка с нормативно-правовыми актами, регламентирующими размещение средств наружной информации, графическими схемами и паспортами наружной отделки фасадов…

Итак, время взяло отсчет. Любимый город ждет обновления...

А. ВЯТКИН.