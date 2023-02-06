Фантик без конфетки, или Почему в Котельниче вновь сложилась чрезвычайная ситуация?

Кировский областной минздрав часто рассказывает нам о достижениях вятской медицины. Если судить по официальным отчетам, то складывается впечатление, будто она у нас лучше, чем в других регионах России. Однако обозначившаяся в конце прошлой недели и завершившаяся на этой ситуация в Котельничской ЦРБ в очередной раз свидетельствует о том, насколько парадные рапорты чиновников далеки от жизни. Так что же там произошло?

В субботу, 28 января, в интернете появилось сообщение о том, что накануне один из жителей Котельнича обратился к врачу. Для постановки диагноза ему нужно было сдать анализы. Однако свободное окно, для того чтобы это сделать, осталось лишь на 7 февраля. Пациент был в недоумении и задался закономерным вопросом: «Как может врач назначить лечение, если результаты анализов будут готовы только через две недели?»

Эта заметка вызвала бурное обсуждение. Некоторые из комментаторов высказали предположение, что таким образом чиновники от медицины решили поддержать «частников», то есть лаборатории и клиники, которые делают анализы за деньги (кстати, в Котельниче есть подразделение одной такой известной в Кирове частной клиники).

На это безобразие сразу же обратили внимание… (наберите больше воздуха, как говорил Михаил Задорнов) нет, не профильные чиновники, а активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они не только пообщались с мужчиной, который выложил резонансную заметку, но и нашли других пациентов Котельничской ЦРБ, оказавшихся в подобной ситуации.

После этого скандал уже трудно было «замести под ковер», и на проблему обратили внимание в областном минздраве, оперативно «поправив» коллег из Котельнича.

- Предварительная запись на анализы отменена, - сообщили чиновники. - Забор анализов будет проводиться при обращении.

В дополнение к принятому решению уже во вторник была анонсирована поездка в Котельнич вновь назначенного министра здравоохранения Кировской области Екатерины Видякиной. И к вечеру того же дня она ревизовала проштрафившуюся ЦРБ. По итогам «разбора полётов» чиновница сообщила: «Мы видим все обращения граждан и оперативно реагируем на них. Так, пациенты сообщили о невозможности записи на приём к врачу по телефону регистратуры. Всем предлагалось записаться в электронном сервисе. Этот вопрос мы также проработали с руководителем учреждения. У граждан должна быть возможность выбрать способ записи».

Вопрос вроде бы решился. И хотелось бы признать, что достаточно быстро. Однако как же так получилось, что он вообще возник? Ведь внедрение электронных сервисов и искусственного интеллекта в вятскую медицину первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов анонсировал еще в 2018 году. И с тех пор нам расписывали, как успешно оно идет. А тут вдруг этакий казус, который ставит весь этот процесс под сомнение.

Хотя это и не казус вовсе, не единичный случай. Многие жалуются на то, что первичная медицина становится менее доступной. И губернатор области Александр Соколов летом прошлого года во время поездки в Яранск убедился в этом лично. Тогда яраничи жаловались ему на невозможность записаться на приём к врачу в местной ЦРБ.

С тех пор, как можно видеть по ситуации в Котельниче, дело мало изменилось. Разве что чиновники от медицины научились ловчее скрывать неудобные факты и активнее писать парадные отчеты. Не окажется ли в итоге, что вместо современного здравоохранения мы будем иметь в руках блестя­щий фантик, в котором не будет конфетки?

Сергей СМОЛИН.