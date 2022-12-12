Фаленский краеведческий музей. О первом паровозе и земляках-героях

Еще в прошлом году газета «Вятский край» начала цикл материалов о музеях малой родины. Мы рассказываем о тех учреждениях культуры, которые, пережив порой непростые времена, по-прежнему продолжают хранить историю того или иного населенного пункта, пополняют свои фонды бесценными находками, ведут большую просветительскую работу, особенно среди молодого поколения.

125 лет назад (1898) в связи со строительством железной дороги Пермь - Вятка - Котлас появилась станция Фалёнки, ныне - административный центр района. У него тоже своя история, о которой рассказывает и местный краеведческий музей. Давайте совершим туда экскурсию.

Как всё начиналось?

В 1998 году, к столетию посёлка Фалёнки, состоялось значительное событие в культурной жизни района: открыли выставочный зал краеведческого музея. Такое решение приняли администрация района совместно с отделом культуры, а возглавила нужное дело Фаина Николаевна Соколова.

Эту неугомонную женщину в поселке, похоже, знает каждый. Она трудилась в детской библиотеке. Фаина Николаевна занималась и краеведческой работой. Стала составителем книги об истории населенных пунктов района (о ней - ниже), восстановила имена всех пленных, находившихся в госпитале, сотрудников, кто там работал.

Она же и ходила по квартирам фалёнцев, собирала материалы, различные предметы для будущего музея, помещения для которого ещё и не имелось. Не раз приходила и в нашу семью, убедила передать предметы старинной домашней утвари, сохранившиеся у бабушки (прялку, утюг, домотканые сарафаны и т.д.). Отказать ей в чём-то было невозможно - настолько умела убеждать.

Правда, некоторые просто не верили и сомневались: мол, кому в тяжелые 90-е годы нужен музей? Но, благодаря настойчивости женщины-энтузиаста, дело сдвинулось с мертвой точки. Еще несистематизированные собранные экспонаты находились в разных неприспособленных помещениях.

Прежний глава района В.Г. Никифоров выделил для музея две комнаты в фойе бывшего кинотеатра «Маяк». В его оформлении принимали участие художники В.Н. Тимонин, С.А. Меринов. Огромный вклад внесли работники культуры - зав. отделом Р.А. Пашкина, Т.В. Кодочигова, Т.А. Вагина. Большую помощь оказали Ю.М. Мурзин, А.И. Рякина, А.П. Криницына, В.А. Ситников, Н.Ю. Новикова, Н.А. Кононова, Н.П. Сапожникова и другие.

День за днём

Официальный статус музей получил в декабре 2000-го. На начало 2008 года зарегистрировали более трёх тысяч экзем­пляров. Поначалу экспозиции расположили в двух залах. Они знакомили посетителей с историей поселка и района, с жизнью и бытом крестьян XIX - XX веков. Особое место занимали предметы вятских народных промыслов (народное ткачество, вышивка).

В комнате боевой славы представили материалы о фалёнцах - Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны, а также собрали информацию о Евгении Булове, награжденном орденом мужества (посмертно). Здесь же находились многочисленные находки, подаренные музею поисковым отрядом «Высота».

В отдельном выставочном зале музея его посетители знакомились с выставкой картин местных художников - В.Н. Тимонина, И.П. Кузнецовой, В.В. Иванова, Г.К. Кощеева, Л.П. Мальшакова. В фондах учреждения хранятся картины внучки известного фотомастера С.А. Лобовикова - Елены Масленниковой.

Есть уголок охотничьих трофеев. Сотрудники музея проводят вечера и встречи для ветеранов войны и труда, вы­ставки и экспозиции, посвященные знаменательным датам из жизни поселка и района.

В музее собраны многочисленные коллекции местных умельцев - плетения из лозы, изделия мастериц дымковской игрушки, рукодельниц.

Совместно с работниками краеведческого музея в районе проводятся «Дни забытых деревень». Итогом этих встреч, как правило, является установка знака в память о бывшем населенном пункте.

Откуда мы родом?

Помню, как создавался сборник «Откуда мы родом?», составителем которого стала Фаина Соколова. Она говорила, что надо знать историю родного края, знать о том, кто жил и чем занимался на этой земле, где колыбель, прародина, корни.

Сборник знакомит с историей сельских населенных пунктов, когда-то находившихся на территории Фалёнского района, и с людьми, в них проживавшими и живущими ныне. Книга - своеобразный памятник, потому что 90 процентов деревень, упоминаемых в ней, уже не существует. Они навсегда исчезли во второй половине XX века. Сегодня на их месте остались только тополя, черемухи, сирень, старые заваленные колодцы да родники поблизости. И очень редко можно увидеть табличку с названием деревни, которую поставили бывшие жители или их дети. Но память о родовом гнезде навсегда в человеческом сердце, в благодарной душе потомков.

В наши дни в некоторых школах выпущены небольшие книжечки о жителях этих населённых пунктов, например в д. Леваны, п. Подоплёки, сёлах Верхосунье, Белая. О новейшей их истории, о сего­дняшнем дне когда-нибудь напишут другие.

На фото - первый поезд

Есть ещё одна хорошая идея в Фалёнском краеведче­ском музее. Сотрудники по уникальным семейным фотографиям устанавливают интересные эпизоды из жизни посёлка и района. Например, на одном фото - Пётр Лопатин, бывший моряк из Кроншта­д­та. Стал одним из первых организаторов установления советской власти, первым начальником милиции, первым электриком, провёл электрический свет в здание администрации от мельницы, что находилась недалеко от бывшего военкомата. Был он и первым киномехаником: привёз киноаппарат из Финляндии, а первыми зрителями оказались жители д. Фалёнки.

Есть воспоминания Ивана Яковлевича Возжаева о первом поезде, прошедшем вблизи деревни Возжаи: «Я хорошо помню, как шёл товарный поезд. Скорость его была очень маленькой, вероятно не более 8 - 10 км в час. Чтобы посмотреть на него, пришли все - от старого до малого, забрались на крыши домов и другие постройки. А дядя Фёдор Никитич кричал: «Смотрите, машина идёт! И без лошади везёт вагоны на подъём, и пыхтит, а из трубы столбом дым валит!» На следующее воскресенье на церковной площади села Полынка мой сосед Степан Фёдорович рассказывал собравшимся мужикам, что «вчера прошёл первый поезд по чугунке и на шарапенском поле кривой паровоз сошёл с рельсов и пошёл по лесному массиву, где много помял и попортил лесу». Слушавшие его удивлялись такому чуду».

Дружно - в музей!

В июле 2019 года Фалён­ский краеведческий музей участвовал во Всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию музейной экспозиции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организатором которого являлось Российское военно-историческое общество (г. Москва). Музей стал победителем в номинации «Лучшая экспозиция, представленная поисковыми отрядами» и награждён почётной грамотой.

На страничке во «ВКонтакте» прочитал: «При посещении нашего музея вы побы­ваете в комнате боевой славы, где собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны, в комнате знаменитого фотомастера Сергея Александровича Лобовикова и познакомитесь с его работами.

В «Крестьянской избе» увидите предметы сельского быта. Есть комнаты трудовой славы, народных промыслов и истории техники.

Чтобы провести нам время интересно

И с пользой для себя и для других,

Нам долго выбирать не нужно место -

Мы дружно отправляемся в музей!..

А. ВЯТКИН.

(По материалам сайтов Фалёнского краеведческого музея)