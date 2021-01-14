В Кирово-Чепецке стартовал новый профориентационный проект «Факультет нескучных наук» от филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Ежегодно служба персонала филиала «КЧХК» проводила традиционные предметные олимпиады для старшеклассников города и района. В связи с новыми ограничениями был разработанновый формат научно-популярного проекта.Стать участниками проекта могут все желающие дети и их родители.

- В условиях ситуации сегодняшнего дня, когда проведение очных мероприятий для школьников и студентов затруднительно, мы придумываем новые форматы профориентационной работы для привлечения на предприятие талантливой молодежи Кирово-Чепецка и Кировской области путем популяризации науки, знаний, самообразования, - отметила Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Проект рассчитан на большую и разновозрастную аудиторию, поэтому все задания-уроки разноплановые. Для поддержания интереса к познавательной и научной деятельности уроки будут представлены в виде задач, опытов, стихов, видео и других форматов.

Продлится проект с января до начала летних каникул. Всего на факультете пройдут 20 уроков, выходить они будут каждую среду в сообществе «УРАЛХИМиЯ» в социальной сети «ВКонтакте». Срок на изучение и подготовку домашнего задания - пять дней. Итоги обучения учащихся на «Факультете нескучных наук» будут подведены ко Дню защиты детей. Организаторы выставят оценки и наградят лучших из лучших. Также в течение учебного процесса по результатам успеваемости будут подводиться и промежуточные итоги.