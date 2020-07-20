Если хочется заработать. Что следует знать при трудоустройстве подросткам и их родителям

С советских времен так повелось, что летние каникулы для многих старшеклассников - не только время отдыха, но и возможность получить свои первые трудовые деньги. А у нынешних подростков потребностей гораздо больше, чем у их сверстников в недалеком прошлом. Новый телефон, модные кроссовки, навороченный скейт, да мало ли чего хочется, а денег на всё у родителей просить каждый раз не станешь. Вот и ищут школьники подходящую работу. Опыта никакого, а заработать хочется побольше. Тут и ждут их неприятные сюрпризы от ушлых коммерсантов.

Рекламная «удочка»

15-летний кировчанин Илья и его друг Данила, окончившие в этом году девятый класс, решили на каникулах подзаработать. Друзья залезли в интернет и на популярном сайте увидели объявление о приеме подсобных рабочих в ООО «Вавилон». Зарплату обещали 20 тысяч рублей в месяц. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ребята получили приглашение на собеседование. 1 июня они пришли в офис компании на улице Калинина и показали свои паспорта. То, что им по 15 лет, представителя фирмы не смутило, и он сообщил подросткам, что работать им предстоит на строящемся торговом центре «Макси» на улице Луганской. Приступать к работе можно прямо на следующий день.

Первым тревожным «звоночком» стало то, что трудовой договор с подростками подписывать не стали. По словам представителя «Вавилона», его собирались заключить после прохождения испытательного срока, через две недели. Тогда же пообещали выплатить аванс - 30 процентов заработной платы.

Две недели ребята работали на стройке. Замешивали раствор для облицовочной плитки, разбирали строительные леса, носили мусор. При этом никакой спецодежды, кроме касок и перчаток, им не выдавали. Спустя оговоренный срок ни договоров, ни денег Илья с Данилой не получили. И лишь еще через неделю, 23 июня, после визита в офис «Вавилона» мамы одного из подростков, им прямо на стройке дали подписать документ под названием «Ученический договор» и выдали по две тысячи рублей. Согласно подписанному документу, фирма платила по 102 рубля за отработанный час. Понятно, что ни о каких 20 тысячах речи уже не шло. Посчитав, что такие условия их не устраивают, подростки предупредили мастера, что еще на месяц они не останутся и 30 июня будет их последним рабочим днем. Мастер согласился и пообещал, что в тот же день с ними будет произведен полный расчет. Свое обещание представитель «Вавилона» не выполнил.

Подростки, отработавшие месяц на строительстве ТЦ «Макси», своих денег не получили ни 30 июня, ни 3 июля, как представитель фирмы г-н Шамов лично пообещал маме Ильи. А когда 6 июля она вместе с подростками пришла в офис «Вавилона», на вопрос женщины, когда с ними рассчитаются, когда её сын и его друг получат деньги, Шамов ответил, что не знает, поскольку денег у общества, по его словам, нет. «Неувязочка» вышла и с окончательным размером оплаты. Никаких расчетных листков в «Вавилоне» не оказалось, так как, по словам его представителя, бухгалтер в декрете. Несмотря на то что 15-летние подростки ежедневно работали по семь-восемь часов, Шамов показал фотокопию, как он сказал, табеля учета рабочего времени, на деле представлявшего собой две колонки написанных от руки дат и цифр без чьей бы то ни было подписи, согласно которому рабочий день ребят длился, как правило, четыре часа. Всего таким «чудесным» образом Илья, например, недосчитался 43 часов, то есть почти 4,5 тысячи рублей.

Деньги Илья и Данила получили лишь 16 июля. Им заплатили строго по «табелю» - по 7600 рублей с учетом выплаченного ранее аванса в две тысячи. Мама Ильи, рассказавшая нам эту историю, уже написала заявление в трудовую инспекцию. Скорее всего, придется обращаться еще и в прокуратуру.

Служба занятости в помощь

Конечно, работодатель работодателю рознь. Да и способы найти работу для подростка на лето также бывают разными.

Вот, например, в Управлении государственной службы занятости населения (ГСЗН) Кировской области проблему летнего трудоустройства школьников решают уже не первый год. И это лето не исключение.

Как написано в официальном релизе ведомства, с начала текущего года служба нашла рабочие места для 700 подростков.

В любом центре занятости несовершеннолетним гражданам могут предложить сразу несколько вариантов работы (в соответствии с имеющейся базой вакансий). А поскольку большинство учащихся школ пока не имеют профессии, то им предлагаются доступные неквалифицированные виды труда. В большинстве случаев ребята трудятся в качестве подсобных рабочих, уборщиков, разнорабочих, продавцов, промоутеров, благоустраивают территории населенных пунктов и т. п.

Под контролем ГСЗН между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор, в котором указываются условия работы и размер оплаты труда.

Всем, кто трудоустроился через службу занятости, дополнительно к той зарплате, что дает работодатель, доплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета в размере 2250 рублей за полный рабочий месяц.

Особым образом организуется летнее трудоустройство для детей-сирот и, как принято их называть на официальном языке, «детей, находящихся в социально опасном положении или попавших в трудную жизненную ситуацию». Они имеют возможность работать в специальных трудовых отрядах. Их создают совместно областное министерство образования и ГСЗН при государственных школах.

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет в таких отрядах получают трудовые навыки, оказывая помощь «родным» школам по благоустройству территории.

Такой вид летней занятости подростков наиболее востребован в районах области, где работодателей немного, а вакансий и того меньше. Так, например, в Опаринской школе этим летом работает трудотряд из 30 тинейджеров. Как отметили педагоги школы, большую заинтересованность в участии в работе отряда проявили девушки-старшеклассницы. Да и другие ребята не отстают.

Если в прошлом году отряд был из 20 ребят, то в этом их стало вполовину больше. Но всё равно он не смог вобрать в себя всех желающих.

Как видите, варианты есть разные. Впрочем, те, кого они не устраивают, могут попробовать трудоустроиться самостоятельно. Но в таком случае и риски выше. Как же избежать их?

На страже трудовых прав

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Кировской области Александра Бердинских, родителям и их детям прежде всего нужно знать те правила и ограничения, которые сегодня существуют в отношении детского труда. И здесь самое важное то, что без письменного разрешения взрослых работодатель не вправе брать подростка на работу. Родители несут всю полноту ответственности за свое чадо, и ее с них никто не снимает.

В остальном закон вводит только ограничения, которые связаны с охраной детского здоровья. Они касаются продолжительности рабочего дня, веса переносимых тяжестей, ограждения несовершеннолетних от взаимодействия с вредными и токсичными веществами, а также с алкогольной и табачной продукцией и пр.

А вот в отношении исполнения требований Трудового кодекса никакого различия между 14 - 18-летними россиянами и взрослыми нет. Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме. В нем должны содержаться все необходимые сведения о характере работы, о денежном вознаграждении, о времени и порядке его выплаты и др. Все условия трудового договора должны быть исполнены работодателем.

В качестве профилактической меры по снижению риска нарваться на недобросовестного работодателя руководитель трудинспекции советует искать работу через официальные органы. Прежде всего - через службу занятости населения.

Нелишним будет и проверить предприятие, согласившееся принять подростка, через интернет-сервисы. Их сейчас много. И даже простой поисковик позволит составить мнение о предприятии в первом приближении.

Но если все же так случилось, что работодатель нарушил права подростка, то есть несколько вариантов отстоять их. Во-первых, возможно личное обращение к руководителю предприятия, на котором трудится подросток. Во-вторых, можно обратиться в суд. В-третьих, на страже трудовых прав стоит трудинспекция, в которую можно обратиться либо с письменным заявлением, либо через специальный интернет-сервис «Онлайнинспекция.рф» (активная ссылка есть на официальном сайте Государственной инспекции труда в Кировской области). Как сказал Александр Бердинских, подчиненное ему ведомство в обязательном порядке рассматривает каждое обращение. Ну и, наконец, в-четвертых, можно задействовать прокуратуру. Она также работает с недобросовестными работодателями. И, как сообщили в этом надзорном органе, у его сотрудников имеется немалый опыт рассмотрения дел, касающихся нарушения прав подростков при трудоустройстве.

В случае обращения несовершеннолетних в прокуратуру там принимают все возможные меры прокурорского реагирования. Во-первых, это может быть представление об устранении нарушений. Во-вторых, в отношении работодателя может быть возбуждено административное производство (которое чаще всего заканчивается штрафом). В-третьих, для восстановления нарушенных трудовых прав подростков прокурорские работники могут выйти с иском в суд и добиться вынесения судебного приказа. Ну и, наконец, в самом тяжелом случае, когда работодатель не рассчитывается со своим работником в течение нескольких месяцев, против него может быть возбуждено по ходатайству прокуратуры уголовное дело.

Таким образом, если сделать все правильно, с учетом этих рекомендаций, то можно избежать многих неприятностей. Да и молодые люди получат не только профессиональные навыки, но и деньги, которые уж точно для них лишними не станут. А главное - они будут знать, как рубли даются.

Аркадий ГОЛИКОВ.