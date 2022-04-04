Энергия творчества. В Герценке открылась выставка «Вятская книга года-2021»

В открытии областной выставки-конкурса «Вят­ская книга года-2021», 24-й по счету, приняли участие представители творческих общественных организаций, писатели, издатели книг, библиотекари, педагоги. Все желающие смогли ознакомиться с новыми региональными изданиями.

«Подвижницы»

А книг так много, просто глаза разбегаются, и хочется каждую взять в руки, раскрыть. Что-то в ней кроется до сих пор неизвестное? Вот мужчина рассматривает очень большую книгу, на обложке - мальчик в пионерском галстуке и красная звездочка.

- Вспомнили, как сами пионером когда-то были? - поинтересовалась я.

- Да, очень необычная книга. Хочется полистать.

Смотрю, многие пришедшие на открытие выставки этим и заняты. Не оторвать от новинок. Год ждали. На выставке много знакомых лиц. Вот Михаил Судовиков, доктор исторических наук, руководитель научно-исследовательского Центра регионоведения Кировской области. Интересуюсь, что сотрудники центра приготовили к выставке.

- Мы предлагаем вниманию читателей сборники научных конференций. В том году, к примеру, у нас прошли Петряевские чтения. А также подготовили сборник о Великой Отечественной войне на основе конференции, посвященной сохранению исторической памяти. И у нас еще одна очень хорошая книжка - «Подвижницы» из серии о почетных гражданах города Кирова. В ней рассказывается о заслуженной учительнице Надежде Луценко и Герое Социалистиче­ского Труда враче Варваре Казаковой. Это последняя книга, которую мы готовили вместе с Николаем Николаевичем Гаряевым, к сожалению, ушедшим от нас в прошлом году. Но дело его живет. Вчера, например, на презентации книги о нём было объявлено, что следующее издание из этой серии будет посвящено нашему замечательному художнику Виктору Харлову.

«Вятская книга врачует…»

Цель выставки, как заметила директор библиотеки им. А.И. Герцена Н.В. Стрельникова, - популяризация лучших изданий, вышедших в Кировской области. Приветствовала открытие выставки и.о. министра культуры Алевтина Копылова.

- Сегодня большой праздник и для писателей, и для издателей, и для всех наших читателей от мала до велика. Книга нас сопровождает от рождения до старости. Всем участникам выставки-конкурса - успехов, и пусть сильнейший победит! Этот год был объявлен президентом Путиным годом культурного наследия. И сегодня в библиотеку пришли поздравить с открытием выставки добрые друзья Герценки - историко-краеведческий клуб «Мир» с фольклорным ансамблем.

Задорные артисты в русских костюмах, подыгрывая себе на деревянных ложках, спели частушки и пустились в пляс.

Пожелал удачи всем участникам выставки Владимир Жидков, директор издательства «Аверс». Я поинтересовалась, какие книги представлены здесь в этом году.

- Самые разные, здесь и художественная, и научная, и детская литература. Книжки, например, Надежды Перминовой, Владимира Ситникова, Владимира Крупина. А также - ежемесячный литературный журнал «Ротонда».

Его редактор поэт Николай Пересторонин рассказал о целебной силе литературы.

...Трудное время минует.

Радость не сходит с лица.

Вятская книга врачует

и исцеляет сердца…

22 апреля, накануне всемирного дня книги и авторского права, жюри подведет итоги выставки, и мы узнаем, какое же издание станет «вятской книгой года». На протяжении всех 24 лет существования конкурса бессменным председателем жюри была Елена Галицких, доктор педагогических наук, профессор ВятГУ.

- Неслучайно открытие «Вятской книги года» мы называем праздником, ведь именно книга обладает особой энергией творчества, и даже счастья, - отметила она. - Книга объединяет большое количество разных людей: писателей и поэтов, издателей и художников-иллюстраторов, литературоведов и библиотекарей, и самое главное - читателей. «Вятская книга года» - событие, визитная карточка Кировской области. Авторитет выставки всё время растет. Но работать жюри очень сложно, потому что каждая книга заслуживает особой благодарности. В нее вложены мысль, чувства, переживания, труд.

И комиксы по Достоевскому

С кратким обзором изданий, показанных на выставке, выступила кандидат философских наук, руководитель «Книжной палаты» библиотеки Светлана Родыгина.

- Всего представлено чуть более 560 разнообразных по тематике и содержанию новинок: краеведческих, научных, учебных, научно-популярных, справочных, энциклопедических, художественных, детских и других. Это наименьшая по количеству изданий выставка за все 24 года. Причина, конечно, в сложных условиях последних ковидных лет. Печальна статистика по числу издающих организаций, в ней участвующих. Их число заметно сократилось. Поэтому уже третий год мы раскладываем книги по тематическим разделам, а не по издательствам, как раньше. В этом году лидерство сохраняют: художественная литература - 134 издания, общественно-политическая - 123, культура и просвещение - 66. Традиционно представлена и рукописная книга.

Номинации также не претерпели изменений: краеведение, научные издания, дет­ская литература…

Главные награды конкурса - номинации «Книга года» и «Книга-событие». Также в рамках выставки пройдет голосование на присуждение диплома «Читательские симпатии». Призы остаются преж­ними: дымковская статуэтка Александра Герцена и диплом победителя. Проголосовать за понравившуюся книгу читатели могут при посещении выставки-конкурса путем заполнения бланка голосования или приняв участие в онлайн-голосовании на сайте библиотеки.

Еще и еще раз обходила я выложенные на столах, как драгоценные слитки, книжные богатства. Привлекали внимание новинки известных авторов, таких, как Валерий Казаков, и новичков в литературе. Многих читателей заинтриговало любопытное издание под названием «Великий инквизитор». Книга имеет оригинальную форму подачи материала классической русской литературы. Достоев­ский в… комиксах. По словам авторов Натальи Осиповой и Елены Авиновой, это рискованная попытка привлечь молодое поколение к классике.

Своеобразны и самодельные, рукописные книжки. В центре этого раздела - своего рода фолиант, созданный ребятами из учреждения дополнительного образования «Смайлик». Он посвящен героям Великой Отечественной войны. Можно сказать, что это настоящая интерактивная книга, включающая не только подвижные страницы, но и звуковое сопровождение материала. Светлана Николаевна нажимает на кнопку - и звучат отрывки из военных песен.

Фантазия создателей рукописных книг безгранична. Они могут оформлять их в виде тетради, письма, больничной карты… И даже в спичечном коробке и в яйце типа изделия Фаберже есть стихо­творения о любви.

Вера Ануфриева.

Фото автора.

P.S. Церемония награждения победителей XXIV областной выставки-конкурса «Вятская книга года-2021» состоится 22 апреля.