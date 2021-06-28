Елена Летучая не вникла в суть «мусорной реформы» в Кировской области

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Свежая, как горячий пончик, новость: в Киров приехала известная телеведущая Елена Летучая и с ходу предложила ограничить монополию регионального оператора по обороту твердых коммунальных отходов АО «Куприт». Вот так, просто взять и отменить несколько федеральных нормативных актов в отдельно взятом регионе РФ. Действительно, что может быть проще?

Можно как угодно относиться к этому медийному персонажу, любить или нет ее передачи, но одно совершенно точно: о работе «Куприта» Летучая знает крайне поверхностно. И уж тем более ей не знакомы перемены, которые там произошли и происходят в последнее время.

Сказать не разобравшись

Итак. На прошлой неделе началась предвыборная кампания в Государственную думу РФ. И нужно отметить, что Киров уже почувствовал это.

«Первой ласточкой» была Мария Бутина, которая участвовала в единороссовских праймериз и вошла в региональный список «Единой России». Но прошло совсем немного времени, и в Киров приехала новая гостья - скандально известная телеведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая.

На сей раз она прибыла к нам от новой политической силы - партии «Новые люди», относящейся к объединениям либерального толка, ратующим за развитие конкуренции, малого бизнеса, демократии и прочих «ценностей мировой цивилизации».

Собственно, на ее визит можно было бы не обращать внимания: мало ли кого накануне выборов заносит в вятскую провинцию. Вот только Летучая, как и некоторые другие персонажи, с большим апломбом стала рассуждать о местных проблемах, в частности об охране окружающей среды и о проведении «мусорной реформы», и предлагать решения, которые иначе как смешными и наивными не назовешь.

Да и как она могла сказать что-то иное? Скандальная телеведущая, окончившая Российский государственный университет путей сообщения, не знает местной специфики, не ориентируется в бизнес-процессах, не знакома с региональной политической и деловой элитой. Она и про наши проблемы с мусором услышала только здесь и только с подачи одной отдельно взятой экоактивистки. Поэтому ценность ее предложений, которые отдельные издания непомерно раздули, равна нулю.

Единственное, на что хватило способностей Елены Летучей, - организовать для представителей региональных СМИ шоу, в чём она, безусловно, поднаторела. И, нужно отдать ей должное, местные журналисты на него купились.

А ведь рассуждать «с кондачка» о мусорных проблемах не получится. И «Вятский край» об этом пишет с завидной регулярностью, с момента запуска в нашей области «мусорной реформы». Уже тогда у нас было подозрение, что и с формированием тарифов, и с организацией сбора денег, и с обеспечением отдельных территорий контейнерами, и с графиком вывоза отходов что-то пошло не так. И позднее наши догадки нашли подтверждение.

Как показало журналистское расследование (его результаты опубликованы в январе и июне этого года), большинство вопросов, связанных с «мусорной реформой», лежит в монополизации этой деятельности несколькими аффилированными друг другу компаниями, принадлежащими кировскому олигарху и городскому депутату Михаилу Шихову.

Более того, даже сам региональный оператор АО «Куприт», чей монополизм ведущая «Ревизорро» предложила ограничить, плясал под дудку этого бизнесмена.

Всесторонний контроль

В прежних публикациях лишь упоминалось о том, что до конца 2020 года Михаил Шихов контролировал работу «Куприта». Но сам механизм такого контроля не рассматривался. А он имеет три стороны.

Во-первых, поскольку контрольный пакет акций регионального оператора до конца 2019 года принадлежал администрации города Кирова, Шихов обеспечивал свое влияние на деятельность «Куприта» за счет того, что был (и до сих пор остается) депутатом Кировской городской думы.

Можно лишь догадываться, каким образом «мусорный король» договаривался с чиновниками, но факт остается фактом: ему удалось протащить в купритовское руководство не только бывшего своего подчиненного Игоря Крысова (напомним, что он одно время занимал должность директора компании «САХ»), сделав его генеральным директором, но и ряд других персонажей (ниже мы о них расскажем). Вероятно, будучи зависимыми от Шихова, они обеспечили второй инструмент контроля.

Ну и, наконец, в-третьих, в составе держателей крупного пакета акций «Куприта» значится ООО «Институт «Гражданпроект-ВКХ». Свою долю в размере 25,06 процента акций он получил от материнской компании - института «Гражданпроект» - в 2009 году. Но с тех пор состав учредителей этого общества с ограниченной ответственностью менялся несколько раз.

С 2016 по 2018 год в число учредителей (доля 75 и 50 процентов) входил сам Михаил Шихов. В 2018-м среди них отметился деловой партнер Шихова Александр Хорошавцев. А с 2018-го и по сей день равные доли в нем имеют Виктор Хихель и Людмила Окишева.

Первый из них в свое время отличился в качестве делового партнера скандально известного московско-кировского предпринимателя Николая Ганжелы - будучи директором Яранского спиртоводочного завода выступал фигурантом громкого уголовного дела. Кстати, сам Ганжела уже успел получить две судимости за экономические преступления. Особенно «благодарны» предпринимателям жители Яранска: усилиями этих «управленцев» два градообразующих предприятия были обанкрочены. К настоящему моменту Хихель принимает участие в работе только двух обществ с ограниченной ответственностью - уже указанного ООО «Институт «Гражданпроект-ВКХ» в качестве учредителя и ООО «Техноцентр» как директор. Последнее относится к числу микропредприятий, где на начало этого года числилось восемь наемных сотрудников.

А вот со вторым учредителем Института «Гражданпроект-ВКХ» - Людмилой Окишевой - дело оказалось гораздо интереснее. По нашим сведениям, она была гражданской женой Михаила Шихова и у них есть дочь - Шихова Мария Михайловна. Последняя выступает учредителем ООО «Кировснабком» (с юридическим адресом в Москве), а директором там числится ее мама.

И вот с этой-то ОООшкой связан еще один занимательный эпизод, характеризующий интриги, с помощью которых «мусорный король» Михаил Шихов обеспечивал свой контроль над «Купритом».

Как связаны «Куприт» и «Марадыковский»

«Кировснабком» - хитрая контора. Мало того, что участие в ее работе Михаила Шихова максимально завуалировано, так еще и занимается она деятельностью, совсем далекой от мусорного бизнеса, - транспортировкой по трубопроводам газа. Вот на этой-то стезе и пересеклись интересы шиховского предприятия с… заводом по уничтожению химического оружия «Марадыковский» (пос. Мирный Оричевского района).

Напомним, что объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский» был создан в 2005 году, а в 2015-м там был ликвидирован последний химический боеприпас. Однако военные оттуда не ушли, так как требовалось обеззараживание зданий и сооружений, а также рекультивация территории. Занималась этим в/ч 70855.

В марте 2017 года между войсковой частью и ООО «Кировснабком» был заключён контракт на техническое обслуживание комплекса газораспределительной системы «Марадыковского». Сумма была немалой - почти восемь миллионов рублей. От лица войсковой части его подписал начальник Дмитрий Невенченков, а контроль за исполнением возлагался на замначальника по тылу Андрея Мисника.

Прошел всего год, и Невенченков вместе со своим верным Санчо Пансой, то есть замначальника по тылу Мисником, оказались на хлебных должностях в «Куприте». Первый стал замдиректора по работе с твердыми коммунальными отходами, второй возглавил контрольно-ревизионную деятельность. И оба успешно просидели в своих креслах до конца 2020 года, вплоть до тотальной отставки всех шиховских ставленников в руководстве «Куприта».

Нужно ли говорить о том, что бывший марадыковский начальник со своим сослуживцем, так же как и их руководитель Игорь Крысов, обслуживали в региональном операторе интересы Михаила Шихова? Думается, нет.

Но ничто не бывает вечным. Закончился в «Куприте» и шиховский период. Сначала кировская горадминистрация передала в ноябре 2019 года свой пакет акций областному правительству. Потом, в конце 2020-го, произошли масштабные кадровые перемены в руководстве регоператора.

И сегодня «мусорный олигарх» может повлиять на «Куприт» только через акции, принадлежащие Институту «Гражданпроект-ВКХ». Да и они, как мы слышали, скоро сменят собственника.

От популизма к реализму

Если б Елена Летучая знала всё это, то, как нам кажется, вряд ли стала бы «нести пургу», которую несла. И уж совсем не стала бы утверждать столь категорично, что нужно ограничить монополизм регионального оператора. Но она пошла по самому легкому пути - вещать популистскими лозунгами и строить свои умозаключения на базе «озабоченности» отдельных экоактивистов (в чьей бескорыстности можно усомниться).

Если б телеведущая взглянула на работу нового руководства «Куприта» под другим углом, то не смогла бы не заметить, что снизились более чем на семь процентов тарифы для населения, финансовое состояние компании стало устойчивее, да и областной бюджет, как нам кажется, не будет в убытке. Хотя, и об этом многие правильно говорят и пишут, в переходный период перед «Купритом» стоит немало проблем, требующих своего решения. И одна из них - кардинальное изменение способа утилизации мусора и переход к его переработке. Не менее актуально для регоператора - избавиться и от последнего канала влияния Михаила Шихова на свою работу, то есть решить вопрос с акциями Института «Гражданпроект-ВКХ». Вот только для всего этого требуется время.

Конечно, всем нам хочется, чтобы всё было здесь и сразу. Однако так никогда не бывает. Поэтому сейчас, когда обновленный «Куприт» работает всего лишь полгода, делать выводы, как нам кажется, рано.

Антон ОБЛОМОВ.