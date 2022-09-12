Экспорт как показатель. Две кировские компании стали победителями в деловом конкурсе
ЭКОНОМИКА
Об экономике Кировской области лучше всего говорят цифры статистики. Кировстат свидетельствует, что промышленное производство за 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросло на три с лишним процента. При этом продукции обрабатывающих производств выпущено больше среднего показателя - рост в 5 процентов.
Разумеется, основной вклад в экономический рост внесли такие крупные областные предприятия, как Кировочепецкий филиал компании «Уралхим», заводы «Лепсе», «Авитек», «Маяк» и другие. Но нельзя сбрасывать со счета и малый бизнес. Особенно, тот, что занят производством. У него также есть достижения. И он тоже вносит свою лепту в развитие Кировской области.
В нашем регионе более полутора тысяч малых предприятий. На них трудятся свыше 40 тысяч жителей области. В некоторых районах такие производства - единственная возможность для населения работать и получать заработную плату. Но, как оказалось, малый бизнес на Вятке славен не только этим.
С большим удивлением, например, я узнал о том, что наши малые предприятия занимаются не только торговлей, лесопереработкой и бытовыми услугами, но и продают вятскую продукцию за рубеж. И делает это неплохо. На прошедшем недавно окружном этапе конкурса «Экспортер года» сразу два малых предприятия стали призерами - ООО «Браво Лес» и ООО «ВДМ Групп».
Закономерный результат
Конкурс «Экспортер года» проводится ежегодно. Его учредило Правительство РФ, а проводит Российский экспортный центр. Выбор победителей проходит как среди крупных компаний, так и предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.
Наш регион имеет все основания принимать деятельное участие в конкурсе среди экспортеров (и делает это). Как-никак, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Кировской области составил почти два миллиарда долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился почти на полмиллиарда. При этом экспорт вырос больше чем на половину от позапрошлогоднего уровня. Объем же несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году составил 1,2 млн. долларов, что на 54% больше, чем в 2020 году.
Учитывая эти цифры, немудрено было увидеть среди участников этого конкурса в нынешнем году кировчан. Порадовало, что они смогли достойно показать себя и взойти на пьедестал почета. В номинации «Лучшая женщина-экспортер в малом бизнесе» второе место заняла Валерия Шишкина, учредитель и директор предприятия «Браво Лес». Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом бизнесе стал Дмитрий Умрилов из ООО «ВДМ Групп».
Кстати, «ВДМ Групп» уже не первый год участвует в конкурсе «Экспортер года». Так, в прошлом году предприятие заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере услуг и IT-технологий».
- Конкуренция на конкурсе большая, как и в целом в той отрасли, в которой мы работаем, - сказал коммерческий директор компании Константин Деришев. - Поэтому завоевать призовое место было не так просто. И хотя организаторы критерии оценки нам не говорили, но затребовали много документов, в том числе по финансовым показателям, контрактам и даже стратегии развития бизнеса. А уж комиссия на их основании решала, кому быть победителем, а кому - нет. Для нас эта победа - подтверждение статуса производителя качественного, современного, высокотехнологичного и востребованного продукта. В прошлом году мы заняли на этом конкурсе первое место, и в нынешнем лучшие. Но это - не только наше достижение, это важно для всей Кировской области, так как демонстрирует всем, и в России, и за рубежом, что вятские тоже «не лыком шиты». Планируем и дальше участвовать в конкурсе.
К высотам IT-технологий
Предприятие «ВДМ Групп» производит высокотехнологичные электронные изделия. Самыми простыми из них являются электронные пластиковые карты и брелки для электронных замков в подъездах многоквартирных домов. Но есть и более сложное оборудование, которое компания поставляет как на внутренний, так и на внешний рынок - это системы распознавания автомобильных номеров и лиц.
- Несмотря на то, что победителем окружного этапа конкурса значится Дмитрий Умрилов, руководитель одного из наших подразделений, победа в нем - заслуга всего нашего коллектива: программистов, инженеров, логистов, рекламщиков, - заметил Константин Деришев.
Впрочем, путь к этой победе у «ВДМ Групп» тоже был не скорым. Компания существует уже 13 лет.
- Начинали с подвала, с двух человек, которые собственно и организовали весь бизнес, - сказал Константин.
А сегодня предприятие существует в виде нескольких подразделений, сменило несколько офисов. Продукция стала сложнее, оборудование - совершеннее. Некоторые разработки защищены патентами. Их у «ВДМ Групп» уже больше десяти.
Непросто, по словам Деришева, было выйти на внешние рынки. Прошло около пяти лет, прежде чем продукция компании пошла на экспорт.
- Для того, чтобы конкурировать с зарубежными производителями, нужно выдавать высокое качество продукта, а это - дорогие станки и оборудование, отлаженные технологии и производственные процессы, конкурентная цена, - уточнил Константин.
Сегодня «ВДМ Групп» в основном поставляет свою продукцию в страны Таможенного союза. Но есть и более далекие покупатели, например, в Конго.
Конечно, санкции, которые с февраля этого года были наложены странами Запада на Россию, затруднили работу компании, но выход все же был найден. В расчётах с поставщиками, например, стали использовать китайский юань, оплату за свою продукцию получать в рублях, а некоторые комплектующие закупать в России.
- Санкции не могут быть непреодолимым препятствием, если есть грамотная команда, способная принимать правильные решения, - заметил Деришев. - А у нас она есть.
Спортивный характер
Конечно, IT-сфера сегодня на пике своего развития, но есть в Кировской области и традиционные виды производств, в частности, лесопереработка. Ведь регион славится своими лесами. Именно в этом сегменте работает второй победитель конкурса «Экспортер года» - компания «Браво Лес».
Для Валерии Шишкиной, учредителя и руководителя предприятия, эта награда оказалась и ожидаемой, и неожиданной. Ожидаемой потому, что ООО «Браво Лес» уже участвовало в этом конкурсе на уровне области и в номинации «Лучший трейдер» заняло там третье место. А вот о своей победе на уровне ПФО Валерия узнала от зам. директора Центра поддержки экспорта Елены Поглазовой.
- Они мне позвонили и поздравили, - сказала Валерия. - Так я и узнала, что заняла в конкурсе второе место.
И вот что интересно: второе место Шишкина получила в номинации «Лучшая женщина-экспортер в малом бизнесе», то есть награда имеет персонифицированный характер, а не относится к работе всего коллектива предприятия. Не зря, значит, она работала все семь лет, что существует «Браво Лес». Не зря с 2017 года настраивала экспортные поставки лесоматериалов за рубеж.
- Мы начинали с отправки в Китай фанкряжа, - вспоминает Валерия. - Таким был первый контракт, который мы заключили еще в 2016 году. Потом мы ушли от работы с Китаем и переключились на торговлю пиломатериалами со странами Европы - Литвой, Польшей, Чехией, Республикой Босния и Герцеговина. Сами понимаете, что после введения санкций работу с ними пришлось прекратить. Пока мы взяли паузу. Ищем другие варианты развития бизнеса. Не бросать же всё.
И, думается, последние слова руководитель компании «Браво Лес» сказала не случайно. В разговоре она упомянула, что еще в университете занималась спортом - жимом штанги лежа. И вышла там на высокий уровень - брала золото на чемпионатах Европы и мира. Трудно предположить, что таких успехов можно было добиться, не прилагая для этого упорства, настойчивости и большого труда. Поэтому коли есть у Валерии такие качества, то и в бизнесе она их также проявила и проявляет.
Об этом свидетельствуют и финансовые результаты ООО «Браво Лес» по итогам прошлого года. Доходы компании выросли на 100 с лишним миллионов рублей, а прибыль увеличилась почти на два миллиона.
Можно предположить, что Валерия Шишкина свой бизнес не бросит, а значит, впереди у нее еще будут победы в деловых конкурсах.
Семеро одного не боятся?
В заключение хотелось бы объяснить, зачем мы все это рассказали. Тема побед кировчан на разных соревновательных площадках - спортивных, деловых, творческих, формирует у всех, кому Кировская область не чужая, гордость за свой родной край. И сегодня такой патриотизм востребован.
Но, кроме того, знакомство с различными видами деятельности, в которых представители нашего региона достигли успеха, показывает, что область не стоит на месте, развивается вместе с нашей большой страной. И не просто демонстрирует рост, но показывает его в тех отраслях, о которых региональные СМИ пишут крайне мало. Как, например, о достижениях в IT-сфере.
Такие факты многих должны избавить от ложных представлений о том, что Кировская область - отсталый, дотационный регион. У нас, живущих здесь, есть основания для гордости. Не стоит на нас смотреть свысока.
Иван ТРОФИМОВ.
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