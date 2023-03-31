Эксперт «Уралхима» принял участие в региональном этапе конкурса профмастерства среди лаборантов

«Уралхим» принял участие в Региональном чемпионате «Профессионалы». Эксперт филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» оценил конкурсантов по специальности «лабораторный химический анализ».

Участниками мероприятия в Кировской области стали порядка 260 студентов техникумов и колледжей, а также школьники от 14 лет. Соревнования прошли в 39 компетенциях, востребованных на рынке труда.

Всего в Кирове и области были организованы 15 площадок в различных учебных заведениях. На базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа в Кирово-Чепецке прошли соревнования по двум специальностям, одна из них — «лабораторный химический анализ».

Результаты участников оценивали представители ведущих предприятий и организаций Кировской области. В их числе и филиал «КЧХК», экспертом от которого выступил ведущий инженер-химик производственной лаборатории Степан Стариков.

Степан Стариков, ведущий инженер-химик производственной лаборатории филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Конкурс профессионального мастерства нацелен на поддержку молодых специалистов. Основная задача чемпионата — работа с потенциальными кадрами. Мы как будущие работодатели можем оценить уровень подготовки специалистов, а также отметить, в каком направлении студентам стоит работать, что подтянуть.

Всего в компетенции «лабораторный химический анализ» приняли участие шесть студентов. Они соревновались в четырех модулях, один из которых был посвящен методике титрования, применяемой в филиале «КЧХК». Студенты определяли массовую долю оксида калия косвенным методом по хлорид-иону в нитроаммофоске марки NPK 16:16:16.

Победители представят регион на отборочных соревнованиях чемпионатного движения «Профессионалы». Призеры также получат возможность пройти стажировку на базе предприятий-партнеров и, возможно, предложение о трудоустройстве.