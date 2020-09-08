Экотропа "Вятская Швейцария" открыта на берегу Немды.

Необычная красота этих мест в Советском районе - со скалами, водопадом, пещерами - знакома туристам и скалолазам давно. А сейчас благодаря Кировской областной молодежной общественной организации «Мир без границ», получившей президентский грант на обустройство экологической тропы в природном заказнике «Пижемский», познакомиться с этим уникальным уголком сможет каждый желающий.

Первая остановка - возле д. Фокино, а далее - поворот на Береснятский карьер. Вместо асфальта - щебеночная дорога. Спускаемся всё ниже и ниже, ныряем под ветви сосен, и наконец-то мы - журналисты и туроператоры - на правом берегу Немды. А там уже - специалисты из министерства охраны окружающей среды, организаторы детского палаточного лагеря «Трамплин», которые и обустраивали тропу. Сегодня праздник открытия экологической тропы, и даже дождик перестал моросить и выглянуло солнце из-за туч.

Оставив сумки и куртки в беседке, отправляемся в «поход». Но вначале краткий экскурс руководителя организации «Мир без границ» Марины Докиной. Она рассказала о том, что же удалось сделать на грант.

- Наша экотропа подразделяется на два маршрута, - говорит она. - Первый - протяженностью полтора километра. В него входят такие природные объекты, как Береснятский водопад, Буржатский утёс, так называемый Грот (расщелина в известняковом массиве, сохранившемся после древнего Казанского моря). На средства гранта здесь установлены шесть информационных стендов, беседка, сооружен мостик через водопад, обустроен и подъем к Гроту. Второй маршрут - более протяженный, около шести километров, от Береснятского карьера, через скалу «Часовой», до пещеры «Киров-600». До этого участка на машине не доехать, надо идти пешком. Он для самых заядлых туристов. Но и там уже установлены семь информационных стендов и беседка. А сейчас инструктор по туризму Татьяна Есипова, уроженка этих мест, проведет вас по маршруту.

Вслед за миловидным гидом мы пошли по тропе, наслаждаясь чистейшим воздухом, сосновым ароматом, любуясь излучиной реки, поражаясь причудливым обнаженным корням древних деревьев. А вот и первый стенд.

- На нем изображен наш символ - ежик, который будет сопровождать нас на протяжении всего маршрута. На его иголках - буквы. Задача для детей, которые пойдут на экскурсию, - собрать их в одну фразу. Предусмотрено здесь и ориентирование на местности. У каждого стенда спрятана капсула с запиской, указывающей дальнейший путь.

Татьяна достает компас и показывает новоявленным туристам, как им пользоваться. Следующий стенд посвящен флоре и фауне заказника «Пижемский». На его территории произрастает 10 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Кировской области. Из них три вида - в Красной книге России (венерин башмачок настоящий, калипсо луковичная, ятрышник шлемоносный). Кстати, известняковые рифовые скалы у бывших деревень Камень и Тяптичи - единственное прибежище для шиверекии подольской. Это реликтовое растение со времен оледенения, ровесница мамонта.

Приветствуя нас на советской земле, славящейся своими уникальными уголками, глава района Сергей Галкин заметил, что местные власти стараются сохранить их в первозданном виде. И в то же время это потенциал для развития туризма. В Петропавловске, к примеру, проложена горнолыжная трасса. В Атарской луке планируется создать национальный парк.

По словам пресс-секретаря министерства охраны окружающей среды Ирины Зарубиной, на месте Береснятского комплекса 240 миллионов лет назад было Казанское море. И рифы, пещеры, гроты - всё, что от него осталось.

- Это перспективная территория - один из участков будущего национального парка «Вятка» (сначала его хотели назвать «Атарская лука»). Это будет первый национальный парк в Кировской области. Кроме Немдинского участка в него войдут Атарский (Атарская и Красносельская излучины р. Вятки), Былинский (заказник «Былина») и Котельничский (месторождение парейазавров) участки. Открытие парка планируется в 2022 году в рамках нацпроекта «Экология», - говорит Ирина Зарубина.

Владимир Новосёлов, заместитель директора областного природоохранного центра, начальник отдела охраны природных заказников, подчеркнул, что создание экологических троп - один из способов уменьшить антропогенное воздействие на заповедную природу.

Подходим к Береснятскому водопаду - глубокому оврагу с ручьем возле бывшей д. Береснята. На стенде, посвященном ему, приведено народное поверье о том, что, если искупаешься в водопаде, обретешь здоровье на целый год. Придется купаться!

- Это настоящая жемчужина Кировской области, - рассказывает наш гид, - ради которой сюда приезжают туристы из других регионов. Его высота - 25 метров, вода сбегает по шести уступам каменного желоба. Температура ее - плюс четыре градуса и летом, и зимой. Родник бежал по центру деревни Береснята и поил чистой водой всех ее жителей.

По каменистой россыпи среди многочисленных ручейков поднимаюсь до самого верха и подставляю ладони под родниковые струи. Делаю фото на память.

Следующий этап - Грот. На указателе - надпись: «Расщелина». Для удобства туристов сделаны ступени в скале, а сбоку натянута веревка вместо перил. Держась за нее, карабкаюсь наверх к Гроту, который недаром прозвали «холодильником». В каменный узкий лаз никогда не заглядывает солнце, и там прохладно, как в пещере. Кстати, пещера под названием «Холодная», а также пещеры «Софроновская» и «Парадная», открытые кировскими спелеологами в 1970-х годах, находятся на левом берегу Немды. Сейчас, как объяснила наш экскурсовод, эти пещеры недоступны для посещения: они в карстовых воронках, которые зарастают и осыпаются. Неподалеку расположен Чимбулатский карьер, где добывают известняк с помощью взрывов. Да и сам известняк - не особо прочный материал.

Татьяна Есипова в доказательство того, что скалы действительно органического происхождения, показала нам интересный опыт: капнула десятипроцентной соляной кислотой на кусок известняка - и в результате в процессе «вскипания» выделились углекислый газ, соль и вода.

А вот и Буржатский утёс. Он возвышается над рекой на 30 метров. Марина Докина просит всех не рисковать и не стремиться «покорить вершину», тем более что страховка здесь не предусмотрена. Учитель истории, экскурсовод по Советскому району Лидия Сентябова рассказала, что отвесные каменные стены утёса надежно защищали от врагов древнее племя, нашедшее пристанище на его вершине. Нижневотское городище - одно из самых древних и малоизученных поселений в нашем крае. Археолог Алабин нашел здесь, в пещере у подножия утёса, в 1864 году стрелы и копья, черепки и даже наскальную живопись. Ни один из историков расшифровать ее не смог. А пять лет спустя часть утёса была варварски взорвана ради получения щебня. Красивейший памятник природы был обезображен. От взрыва обрушилась его вершина, а пещера исчезла. Между тем об утёсе сложены легенды. По одной из них, с него бросилась вниз красавица Мария, не желая выходить замуж за старого богача, и поэтому долгое время утёс назывался Марьиным.

Березки возле утёса увешаны ленточками, разноцветными бантиками. Дело в том, что у народа мари (марийцы, черемисы) береза - священное дерево и, согласно поверью, если чего-то сильно пожелать и привязать ленточку к ее ветвям, желание непременно сбудется. Пожелала и я - еще когда-нибудь побывать в «Вятской Швейцарии».

Вера Ануфриева.

Фото автора

и new-variant.ru