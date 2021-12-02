Экологические проекты в Кирово-Чепецке

Для школьников города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района стартовали экологические проекты «Экологика» и «ПРОкачаем школы». Они направлены на развитие общественного экологического движения, повышение интереса учащихся к науке, а также формирование культуры в обществе и ответственного отношения к окружающей среде.



Проекты реализуются при поддержке компании «Уралхим», а также администрации г. Кирово-Чепецка, городского департамента образования и МКУ ДО «МРЦ».



«Экологика» включает в себя курс лекций и практических заданий, организованных дистанционно. Цель занятий – убедить подрастающее поколение задуматься о том, как мы живем в окружающей нас среде, что забота о ней начинается с простых правил и привычек, которые важно использовать в своей жизни.



Экопроект «ПРОкачаем школы» включает в себя игры в формате ток-шоу на тему бережного отношения к окружающей среде. Например, «Мусор в городе: кто виноват и что делать?», «Плавание к Новой Земле или Что вы выбросите за борт?», по сценарию которых проходят дебаты и обсуждение проблем в группах. По итогу проведенных занятий и научных игр школьные кураторы проектов формируют отчеты. Наиболее активные ученики и школы будут награждены благодарственными письмами и призами. Самая активная школа получит подарок для кабинета биологии.



Напомним, что в прошлом году участие приняли 29 школ городов Кирова и Кирово-Чепецка, охватив около семи тысяч участников.