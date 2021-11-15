Экологическая «диктатура» принуждает бизнес соблюдать законодательство

Министерство охраны окружающей среды Кировской области усиливает надзор за качеством воды в малых реках. Об этом на октябрьской пресс-конференции рассказали руководитель ведомства Алла Албегова и главный госинспектор региона Тимур Абашев.

По словам Аллы Албеговой, в целом качество воды в реках Кировской области варьируется от «слабо загрязненных» до «грязных».

- По шкале качества водоемы подразделяют на пять классов. Большинство относятся к третье­му классу - загрязненные. В рейтинге Приволжского федерального округа по качеству водоемов наш регион на шестом месте. Река Вятка оценивается также третьим классом. Каких-то чрезвычайно высоких загрязнений в последнее время в ней не было зарегистрировано. Мониторинг ее, как федерального объекта, проводит Росгидромет. Мы же концентрируем внимание на малых реках.

«Молочные» реки

Ситуация с загрязнением малых рек Кировской области просто катастрофическая. Особенно страдают водоемы в крупных промышленных центрах, вблизи предприятий. Местные жители жалуются, что когда-то чистые речушки стали больше похожи на сточные канавы. Недаром и запах от них неприятный, и дна не видно из-за мути, да и рыбные заморы давно не редкость.

- Ухудшение состояния малых рек - очень нехорошая тенденция. И эта проблема стала для нас приоритетной, - под­черкнула Алла Албегова.

А Тимур Абашев напомнил о наиболее ярких примерах за­грязнения рек области. Размеры бедствия хорошо видны на слайдах. Трубы, из которых в речки стекает отрава, - промстоки предприятий без всякой очистки, грязно-коричневые потоки, задохнувшаяся в нечистотах рыба.

В июле 2020 года в Унинском районе из-за прорыва навозо­хранилища была загрязнена река Коса, произошел массовый замор рыбы. По материалам министерства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Виновный в загрязнении реки был привлечен к уголовной ответственности, сельскохозяйственному предприятию предъ­явлен ущерб на сумму 104 миллиона рублей.

Это один из самых серьезных случаев загрязнения рек в по­следнее время.

Годом раньше пострадала река Чахловица (село Пасегово). Селяне жаловались, что вода в ней стала мутной, молочного цвета, были случаи массовой гибели рыбы. Благодаря многочисленным обращениям министерство с 2019 года кон­тролирует ситуацию с качеством воды в реке. Проведено несколько проверок. Министерство выдало предприятию предписание о необходимости приведения сточных вод в нормативное состояние. Рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, выставлены штрафы. Общая сумма уплаченных штрафов и возмещённого ущер­ба составила более миллиона рублей.

- Активные действия министерства заставили компанию «Дороничи» начать программу модернизации очистных сооружений. Первый этап должен быть завершен к концу этого года, а к концу следующего реконструкцию планируется закончить. Это правильный пример реакции бизнеса на выявленные нарушения. Наша главная цель - устранить негативное влияние промышленных стоков на водные объекты и направить бизнес на работу с соблюдением норм природоохранного законодательства, - отметил Тимур Абашев.

Много было обращений граждан и по поводу массового замора рыбы на реке Мостовица, возле ТЭЦ-5. На слайде - оголовок трубы, из которой течет бурая жижа. Это сброс не­очищенных сточных вод компании «Дизель-С». Сначала они загрязняли почву, а в период дождей попали и в реку. Предприятие было оштрафовано на 200 тысяч рублей. Сейчас нарушение устранено, на промплощадке обустроен приемно-накопительный колодец и заключён договор с городскими очистными сооружениями по приёму и вывозу сточных вод на очистку.

- В этом году поступили к нам обращения и от жителей поселка Костино на загрязнение воды в речке Люльченка, - продолжил Абашев. - С помощью квадрокоптера удалось установить нарушителя: сброс стоков без очистки поступал с фермы племзавода «Красногорский». Предприятие привлечено к админи­стративной ответственности со штрафом 150 тысяч рублей. А в сентябре случился крупный замор рыбы на реке Черняница (Котельнич). Виновник - завод, который сбрасывал в водоем стоки, загрязненные тяжелыми металлами. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министерству прокуратура согласовала внеплановую выездную проверку.

Список малых рек области, в которые без зазрения совести сбрасывают свои грязные стоки предприятия, можно продолжить.

Только за прошлый год к административной ответственности было привлечено 21 юридическое лицо, сумма штрафов составила один миллион 800 тысяч рублей, а за девять месяцев этого года выявлено уже 28 нарушений, виновники оштрафованы на два миллиона 400 тысяч рублей.

Однако штрафы не всегда соответствуют уровню негативного воздействия на природу. Поэтому сейчас экологи всё чаще переходят к расчету ущерба, нанесённого окружающей среде. (А он может достигать от одного миллиона до десятков и даже сотен миллионов рублей!) И при направлении материалов в суд настаивают на прекращении деятельности предприятий до полного устранения нарушений или на срок до 90 суток. Это позиция министерства.

Надзорные каникулы

Сброс неочищенных стоков предприятиями, изменение запаха, цвета водоемов - это реальное состояние малых рек области в последние два-три года. Причина ситуации? Дело в том, что с 2017 года в России установлены надзорные каникулы. Для малого и среднего бизнеса исключены плановые проверки. При этом акцент сделан на ответственность предпринимателей. Но, к сожалению, отдельные представители недобросовестного бизнеса восприняли каникулы как возможность бескон­трольно за­грязнять природу.

Государство предложило предприятиям самим осуществлять внутренний производственный контроль и при необходимости проводить рекон­струкцию очистных сооружений. В ежегодных отчетах по экологическому контролю предприниматели «рисуют» перспективные планы модернизации, но они остаются только на бумаге. Плата за негативное воздействие вносится как за нормативно очищенный сток, а по факту в реки сливается грязь, и как следствие - замор рыбы.

Экологическая «диктатура»

- Мы не согласны с данной ситуацией, намерены кардинально ее изменить и внедряем принцип: «Хочешь работать - работай с соблюдением природоохранных норм и требований». Если нет, мы будем вести жесткую политику в отношении нарушителей: штрафы, возмещение ущерба за загрязнение и приостановка работы предприятия до устранения нарушений. Мы намерены последовательно и системно проводить своего рода экологическую «диктатуру» по отношению к нарушителям. Уже наработана судебная практика: суды занимают сторону природоохранных ведомств, - подчеркнула Алла Албегова.

Министр отметила, что силы надзорных органов теперь будут направлены на мониторинг качества воды в малых реках региона, так называемый точечный мониторинг. Берутся точки выше и ниже места предполагаемого сброса стоков (500 метров), и если при сравнении результатов анализов видно, что в это место пришла вода чистой, а уходит грязная, - значит, на протяжении этого километра есть несанкционированный выпуск с какого-то предприятия. В результате можно рассчитать ущерб и обратиться в прокуратуру для согласования внеплановой проверки выявленного таким образом нарушителя.

Сейчас формируется перечень предприятий, осуществляю­щих выпуск стоков в реки, будут проводиться рейды вдоль промзон для выявления самовольных сбросов. У министерства имеется необходимое оборудование для мониторинга и лабораторных исследований.

- Мы обращаемся к бизнесу с требованием привести работу предприятий в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Мы готовы оказать консультативную помощь и открыты к диалогу, - подытожила свои слова Алла Албегова.

В завершение встречи журналисты задали руководителям министерства ряд вопросов. К примеру, как долго продлятся надзорные каникулы? Если штрафы малоэффективны, может быть, сразу останавливать работу предприятия-нарушителя? Какие меры нужны, чтобы заставить бизнес стать экологичным?

- Раньше хорошим рычагом были плановые проверки, - сказал Тимур Абашев. - Сейчас надзорные каникулы продлили еще на год. Но вместо планового надзора государство предоставило новые возможности для осуществления внепланового контроля. Министерство запускает систему точечного мониторинга за несанкционированным выпуском промстоков.

И в этой работе очень важны сообщения жителей о том, где, в какой реке они обнаружили за­грязнение, гибель рыбы, где нужен точечный мониторинг. Только сообща мы можем поставить заслон экологическим преступлениям.

Вера Ануфриева.

P.S. Неравнодушные жители Кировской области могут оказать содействие министерству в выявлении нарушений. Ведомство принимает обращение через соцсети (https://vk.com/priroda_43).