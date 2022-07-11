Эх, дороги… Кировстат признал вятские просёлки проблемными

По качеству местных дорог наша область занимает по­следнее место в ПФО. К такому выводу пришли специалисты Кировстата, проанализировав данные за 2021 год. И кое-кто из автомобилистов, часто ездящих по районам, не просто согласится с этим, а даже скажет: «В кои-то веки статистика не врёт».

Но всё ли так однозначно в этом вопросе, в этой извечной российской проблеме? Давайте разберемся. Только сразу предупреждаю: будет много цифр.

Кто в лидерах?

Начнем с того, что Кировская область имеет развет­вленную дорожную сеть протяженностью почти 25 тысяч километров. Местные дороги из этого километража занимают 86 процентов. Остальные - федеральные (три процента) и региональные (11 процентов).

Региональное статистическое ведомство специально подчеркивает, что «без­опасные и качественные дороги - это крепкий инфраструктурный каркас об­ласти, определяющий основу ее дальнейшего развития». А потому их надлежащее состоя­ние «необходимо для экономического роста, развития предпринимательства и обеспечения комфортного уровня жизни населения региона».

И с этим трудно спорить. Кто из нас не хотел бы ездить даже в самую глухую деревеньку в самом дальнем уголке по хорошей трассе? Таких, наверное, нет. Вот только состояние местных (читай: большинства) дорог на 78 с лишним процентов недотягивает до нормативного. Это худший показатель в ПФО. Рядом только Марий Эл (68 с лишним процентов плохих путей сообщения мест­ного значения), Чувашия (свыше 67 процентов), Удмуртия (65 «с хвостиком») и Мордовия (около 64-х).

В передовиках по состоянию местных дорог - Ульяновская область: всего около 27 процентов плохих, Татарстан (примерно 29) и Пенза: порядка 33-х.

Кстати, протяженность местных путей сообщения у нас немногим меньше, чем в Татарстане, но зато чуть не в два раза больше, чем в Ульяновске. При этом дороги с твердым покрытием у наших татарских соседей занимают две трети протяженности, тогда как у нас - около половины. И это по­следнее обстоятельство имеет немалое значение для понимания состояния дорог.

Ведь что такое твердое покрытие? Это асфальт и асфальтобетон. Их легче ремонтировать и содержать, тогда как грунтовые или щебёночные дороги более подвержены разрушению. Вот и задумайтесь: кому нужно больше денег на то, чтобы поддерживать полотно в должном состоянии?

Очень разные муниципалитеты

Не могли пройти представители вятской статистики и мимо сравнения различных муниципалитетов по качеству дорог. Нужно ли говорить о том, что лучшим из них стал Киров? С неплохими показателями также Кирово-Чепецк, Слободской и Вятские Поляны.

А вот в пяти муниципальных образованиях, как пишет Кировстат, доля дорог местного значения, не соответствующих нормативам, превысила 90 процентов. Это Мурашинский (свыше 96 процентов), Омутнинский (около 95 процентов), Даровской (91 с половиной) и Афанасьевский (90 с половиной) районы, а также Богородский муниципальный округ (более 95 процентов).

К сожалению, в статистических данных нет указания на то, какая часть дорог у этих аутсайдеров рейтинга имеет твердое покрытие, а какая - щебёночное или же просто грунт. Хотя такие данные могли бы многое объяснить.

Кроме того, статистическое ведомство не указало, сколько денег выделяет каждый муниципалитет на приведение своих трасс в надлежащее состояние, а также какая часть этих финансов поступает из дорожного фонда области или из иных источников.

Да и в целом подобный рейтинг малопоказателен. К примеру, три города из лидерской четверки получают деньги из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улицы Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского тратятся миллиарды. Так, по данным пресс-центра правительства Кировской области, за 2021 год в рамках национального проекта приведено в нормативное состояние 253 км автодорог, в том числе 178 км дорог регионального значения, 75 км - Кировской городской агломерации. В текущем году в рамках программы ремонтироваться будут не только дороги и тротуары, планируется также реконструкция мостов.

Могут ли похвастаться таким финансированием дорожной деятельности Опарино, Мураши, Афанасьево или Луза? Вопрос риторический.

Хотя, как отмечает Кировстат, улучшение местных путей сообщения всё же происходит. Доля дорог, находящихся в ненормативном состоянии, уменьшилась за три последних года с 80 с половиной процентов до 79,3. Впрочем, так себе сокращение.

Федеральные трассы не лучше

Если положение дел с муниципальными дорогами давно (без всякой статистики) всем понятно, то «стран­ности» уже на федеральной автомагистрали обнаружил на днях врио главы региона Александр Соколов. Он знакомится с областью и побывал в Белохолуницком районе. О своем «открытии» губернатор написал в личном телеграм-канале.

«Сначала о дорогах. Участок федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь, проходящий через район, в неудовлетворительном состоянии. При этом в других регионах эта трасса содержится лучше. По какой причине участки одной трассы содержатся по-разному? Поручил министру транспорта провести встречу с Росавтодором, чтобы понять: в чём проблема? Если выделяют мало денег, будем плотнее работать с федеральным Минтрансом. Если подрядчики не выполняют свои обязательства по содержанию и ремонту, будем отказываться от их услуг. Также обсудили с руководством района и города состояние региональных и муниципальных дорог. Чтобы дороги в населённых пунктах и между ними были приведены в нормативное состояние, разработаем новую систему по финансовому взаимоотношению между областью и муниципалитетами. Перераспределим баланс в пользу местных дорог.

На встрече с местными жителями обсудили необходимость асфальтовой обходной дороги. Говорят, что нужна в обязательном порядке. В беседе ещё раз подчеркнул, что выбирать, какие дороги нужно ремонтировать или строить в первую очередь, нужно через общественное обсуждение. То есть при непосредственном участии живущих здесь людей».

Что в этом сообщении сразу привлекает внимание? А то, что федеральные трассы, которые проходят через Кировскую область, содержатся не лучше, чем дороги местного значения. И здесь региональная власть может сделать далеко не всё. Поднять вопрос на федеральном уровне? Да. Но будет ли иметь это нужный эффект? Вопрос пока остается открытым.

Конечно, хорошо, что новый глава региона проявил озабоченность плохим со­стоянием муниципальных дорог и пообещал увеличить финансирование на их содержание и ремонт за счет перераспределения средств между региональным и местными бюджетами. А знает ли он, сколько местных путей сообщения не имеют твердого покрытия, понимает ли, что для решения проблемы нужно закатывать их в асфальт? Думается, что не совсем. А ведь без этого говорить о кардинальном изменении ситуации нельзя.

Есть ли выход?

Дорожные проблемы - беда не только Кировской области, но и большинства субъектов РФ. Во многом возникли и существуют они из-за того, что в постсовет­ское время дорожную сеть разделили на муниципальную, региональную и федеральную. При несопоставимости объемов бюджетов этих уровней и обратно пропорциональной протяженности дорог наличие таких проблем - закономерный итог.

Возможно, назрела необходимость изменить подходы в принципе: объединять дорожную сеть под одним руководством и вести плановую работу по ее совершенствованию. В противном случае всё останется так, как оно есть сейчас.

Но даже при текущем положении дел есть и еще один фактор, который отрицательно сказывается на дорожной деятельности. Отдельным муниципалитетам часто бывает сложно найти подрядчика для выполнения работ. «Вятавтодор», например, мог бы взяться за дело, но его наличные мощности ограничены.

Сторонние же дорожники редко заходят на территорию нашей области. Сказываются отсутствие знаний и контактов с поставщиками необходимых дорожных материалов, необходимость переброски техники на большие расстояния, а также незначительность муниципальных контрактов по объ­емам и цене.

Да и печальный опыт преж­них - еще «белыхов­ских» - лет, когда заезжие (чаще пермские) подрядчики, «освоив» дорожные миллионы, исчезали, а вслед за ними первой же весной исчезало и новое дорожное покрытие, еще не забыт.

Выходом могло бы стать создание федеральной дорожной корпорации с фи­лиалами в каждом регионе. Но пока об этом даже речи не идет.

Сергей СМОЛИН.

P.S. Когда верстался номер, пришло сообщение, что председатель областного правительства Александр Чурин оперативно отреагировал на поручение врио главы региона Александра Соколова по поводу содержания федеральных трасс. Он провёл рабочую встречу с представителем ФКУ Упрдор «Прикамье» Федерального дорожного агент­ства Филиппом Ходаевым. На ней обсудили вопросы приведения в нормативное состояние дорог нашего региона.

В частности, речь шла о ремонте федеральных трасс Кострома - Шарья - Киров - Пермь и Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар. Филипп Ходаев отметил, что Росавтодор дополнительно выделил 1 млрд. 750 млн. рублей на приведение этих трасс в нормативное состояние. По его словам, финансирование разбито на два года - 2022-й и 2023-й, однако объем работ позволяет выполнить ремонт раньше срока.