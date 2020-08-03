«Единороссы» предложили сократить число депутатов Заксобрания Кировской области. Мнения

На этой неделе стало известно о том, что в недрах регионального Законодательного собрания представителями фракции «Единая Россия» подготовлен законопроект о сокращении числа депутатов с 54 человек, как это есть сейчас, до 40. Уменьшение произойдет за счет тех «народных избранников», которые идут по партийным спискам. Укрупнение одномандатных избирательных округов (а следовательно, сокращение одномандатников) не планируется.

По версии портала Newsler. ru, инициатором этого законопроекта выступает зампред Заксобрания Роман Титов. Его уже поддержали такие «видные» единороссы, как Фёдор Киселёв (ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения») и Равиль Нургалеев (ООО «Молот-Оружие»).

Депутаты оппозиционных фракций от такого предложения находятся в состоянии полного… шока. Их комментарии, так же как мнение отдельных телеграм-блогеров, содержат негативную оценку этой инициативы.

Депутатов слишком много

Текст этого законопроекта на сайте Законодательного собрания не опубликован. Но, как подтвердил вице-спикер Владимир Костин (фракция ЛДПР), он реально существует. Пока же узнать о законопроекте можно только по обсуждению его в различных СМИ региона.

Вот как прокомментировал «Вятскому краю» свою инициативу сам Роман Титов:

«Сохранение нынешнего числа депутатов, особенно с учётом того, что во многих более крупных регионах число народных избранников сильно меньше, чем у нас, мы с коллегами считаем большой роскошью. Согласятся ли с нашим мнением коллеги-депутаты, многие из которых прошли в ОЗС, прячась в списке за известными брендами уважаемых политических партий, - другой вопрос. Нам же важнее мнение наших избирателей в одномандатных округах, которые ждут в это непростое время экономии расходов на содержание органов власти. Уменьшение числа депутатов за счёт сокращения представительства списочников - это ещё и рост конкуренции в одномандатных округах, что точно на пользу избирателям. А по спискам пусть проходят наиболее известные лица среди партийцев, которых люди знают».

Депутат Фёдор Киселёв (фракция «Единая Россия») поддерживает инициативу своих однопартийцев. Он считает, что за законопроект проголосуют, если он позволит снизить расходы на содержание Заксобрания, в том числе за счет оптимизации аппарата регионального парламента.

Нужно заметить, что Киселёв является заместителем генерального директора по правовым вопросам Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения. Собственник последнего, Леонид Яфаркин, - фигурант громкого уголовного дела по махинациям с землей в парке Победы.

Поддержал законопроект и генеральный директор вятскополянского завода «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев. В частности, он сказал: «Важно сохранить связь депутатов с избирателями. Чтобы каждый четко понимал, от какой территории он избран и кого представляет в областном Заксобрании. Поэтому количество одномандатников считаю оптимальным, а вот число тех, кто проходит по спискам, можно обсуждать».

Оппозиция против

Одними из первых откликнулись на сомнительную инициативу единороссов кировские коммунисты. Их «ответ Керзону» размещен на официальном сайте регионального отделения КПРФ.

- Это лицемерие и цинизм, - дал свою оценку сокращению депутатского корпуса руководитель отделения Сергей Мамаев. - Если бы власть действительно хотела сокращать расходы бюджета, то нужно сокращать средства, которые единороссы выделяют на содержание правительства, Заксобрания. Причём если, например, выделяются деньги на Заксобрание, то ими пользуются только едросы. Мы, оппозиция, лишены всякой возможности использовать средства, предназначенные для всех депутатов, а не только для едросов-кнопкодавов.

Примерно в том же ключе рассматривает этот законопроект и региональное представительство ЛДПР.

- Сокращение числа депутатов приведет только к тому, что у представителей «партии большинства» будет больше возможностей избраться, - специально для «Вятского края» пояснил позицию партии лидер фракции ЛДПР в областном Законодательном собрании Владимир Костин. - В одномандатных округах в силу использования «Единой Россией» административного ресурса представителям оппозиции избраться сложнее, и у них меньше шансов побороться с ней на равных. Поэтому если уж возникла необходимость сокращать, то давайте сокращать пропорционально. И списочную часть, и одномандатников.

По словам Костина, каких-то материальных выгод в виде экономии бюджетных средств от такого уменьшения депутатского корпуса ожидать не стоит. Большинство «народных избранников» и так работают на неосвобожденной основе, то есть за свое депутатство из бюджета ничего не получают. А канцелярские расходы и компенсация транспортных затрат для них уже оптимизированы. Аппарат Законодательного собрания также невелик, и урезать его существенно также не получится.

- Если уж за счет кого-то добиваться существенной экономии бюджетных расходов, то нужно делать это путём сокращения числа чиновников областного правительства и подведомственных

учреждений, - считает депутат. - Например, только на содержание центра занятости населения и его филиалов расходуется порядка 200 миллионов рублей. На Законодательное же собрание - почти в два с половиной раза меньше. Может быть, там поискать возможность экономии?

Председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Алексей МАЛЬЦЕВ считает, что этот вопрос носит надуманный характер и ведет к росту недоверия к выборам.

- Это далеко не новость, такие изменения происходят повсеместно в регионах, где на горизонте замаячили выборы. По каждому отдельному случаю, каждому региону решение принимается индивидуально, и ни для кого не секрет, что при его принятии исходят из действующего положения «партии власти» в регионе о ее потенциальных результатах на будущих выборах. Если мало шансов провести много депутатов по партийным спискам и получить квалифицированное большинство в парламенте, число списочников сокращают законодательно. Если прогнозы хорошие, сохраняют действующую норму. Это рокировка сугубо для удержания власти, не более того. Кроме того, все, наверно, обратили внимание на то, что почти перед каждыми выборами меняется законодательство (речь не только о региональном). На мой взгляд, это неправильно, правила должны быть установлены и соблюдаться, а не меняться из-за того, что «партии власти» в этот раз так удобно. Это дискредитирует выборную систему и снижает уровень доверия к власти. Мы инициативу, если таковая будет, обсудим на фракции и, думаю, поддерживать не будем.

Демарш будет

Таким образом, против новшества, которое предложили представители «Единой России», оппозиционные партии выступили единым фронтом. А вот во что выльется их демарш, пока не знает никто.

Например, Владимир Костин не считает, что обсуждение этого вопроса в Законодательном собрании нужно «бойкотировать ногами», то есть уйти из зала заседания регионального парламента на момент его рассмотрения (а такое уже бывало, когда оппозиционные партии покидали зал заседаний).

По его словам, все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Может быть, фракция ЛДПР примет участие в обсуждении этого документа и при необходимости внесет в него поправки (например, по пропорциональному сокращению «списочников» и одномандатников). А может быть, просто проголосует против, если законопроект останется в том виде, который сегодня предложен.

В общем, время покажет. И пока это время ждет, поскольку официальный текст законопроекта даже

не опубликован.

Зато нельзя не согласиться с мнением популярного телеграм-канала «Вятский шептун», который по итогам обсуждения сомнительной инициативы высказался следующим образом: «Если вы хотите бесплатный парламент без зарплат, то вы получите парламент, состоящий из очень богатых людей. И это, кстати, очень иронично. Мы прямо до слёз всегда ржём, когда миллионеры-депутаты заявляют о том, что-де «надо сократить расходы на Заксобрание». И подают это как социальную инициативу. Прямо ржака… за каких лохов они народонаселение держат. Впрочем, пока прокатывает».

Иван ТРОФИМОВ.