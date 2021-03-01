Дышите, Озерки! Дымовая «атака» на микрорайон г. Кирова больше не повторится?

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В октябре прошлого года в материале «Не зря Озерки всколыхнулись» «ВК» рассказывал об экологической ситуации в этом микрорайоне. Жители жаловались на удушливый запах, особенно по ночам. А по утрам они видели, что все дома окутаны дымом. «Хотим дышать чистым воздухом!» - такие плакаты и лозунги вывешивали они на окнах своих квартир. А потом стали устанавливать специальные датчики, контролирующие загрязнение воздуха. Что это за ноу-хау и как его внедрение отразится на экологии микрорайона? Об этом и шел на днях разговор на совещании в администрации города. Вот что рассказал об итогах встречи начальник территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району Вячеслав Симаков.

«Испытательный полигон»

- Пока в микрорайоне установлено десять датчиков. На совещании было принято решение о том, что вся информация с датчиков будет поступать в единую дежурную диспетчерскую службу областного центра.

В случае если какие-либо данные окажутся за пределами нормативов, сведения из ЕДДС будут незамедлительно переданы в министерство охраны окружающей среды Кировской области и в Роспотребнадзор. Вопрос в том, достаточно ли такое количество датчиков, где их лучше установить и при каком проценте их «срабатываемости» бить тревогу.

Если только один из них «запиликал», вряд ли нужно сразу реагировать. Вот если три-четыре сработают, надо передавать сигнал в органы контроля. Министерство охраны окружающей среды предоставило для этого круглосуточный телефон. Правда, сейчас из-за мороза котельные усиленно топят, а, увидев дым, жители подозревают, что это опять какие-то выбросы. Конечно, надо смотреть, на каком топливе работают котельные. Хотя почти все предприятия в этой промзоне уже проверены. На одном из них даже установили очистное оборудование и сейчас планируют его запустить. Идет полная модернизация литейного производства. А на запуск владелец предприятия обещал пригласить жителей и контрольную лабораторию для замера загрязнений.

Процесс идет. Устанавливаем датчики, учимся контролировать. Так, сотрудники единой диспетчерской службы проходят сейчас обучение по работе с информацией, поступающей с датчиков. Ну а наша задача - прежде всего взаимодействие и информирование жителей. Кстати, среди них много активистов. Благодаря им в том числе экологическая ситуация в Озерках изменилась.

- В лучшую сторону?

- Да, конечно.

- А как действуют датчики, какие параметры воздуха контролируют?

- Взвешенные частицы. Это не сертифицированные измерительные приборы, а своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает, что что-то пошло не так. Некая система информирования, сигнальная. Датчик может собрать и установить даже семиклассник. И местные жители активно стали этим заниматься.

- А где их устанавливают?

- На балконах, в квартирах. Кстати, предприятия микрорайона выделили средства в фонд некоммерческого партнерства Первомайского района на покупку датчиков. И мы их приобрели для общественного пользования с установкой на улицах.

- У вас как испытательный полигон. А результаты «испытаний» где можно посмотреть?

- В открытом доступе, во Всемирной паутине. На карте России видно, сколько датчиков установлено, к примеру, в Челябинске, Тольятти, и мы от них не отстаем.

Сигнальная сеть всё шире

Кировское отделение Российского экологического общества организовало диалог общественников и представителей надзорных органов по перспективам развития сигнальной сети мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Такая сеть уже создана в Челябинской области и в Тольятти. В Кирове общественники создают подобную.

- В микрорайоне Озерки, где осенью прошлого года жители жаловались на качество воздуха, устанавливают датчики состояния атмосферного воздуха. Варианты приобретения их могут быть различные. Общественная организация «Чисто Вятка», например, запустила проект «Вятка Дыши» и начала сбор средств. Планируется установить по городу Кирову не менее ста датчиков. Первые семь уже установлены в микрорайоне Озерки, еще несколько - в других районах Кирова, а также в городе Слободском. Информация с них поступает на единый сервер, откуда она выводится на единую платформу, где в режиме онлайн можно следить за данными, - говорит руководитель Кировского отделения Российского экологического общества Александр Штин.

Система непрерывного круглосуточного контроля будет мотивировать предприятия работать в рамках правового поля. В дальнейшем сигнальную сеть планируется расширить. О том, как это сделать, рассказал на круглом столе представитель г. Тольятти Иван Петров. Он поделился опытом размещения показаний датчиков в локальной сети, взаимодействия с надзорными органами. По итогам круглого стола участники приняли ряд решений.

В частности, решение о том, что при министерстве охраны окружающей среды необходимо создать рабочую группу по развитию сигнальной системы, в которую войдут представители общественности, надзорных органов. А Кировское отделение Российского экологического общества, по словам Александра Штина, займется сбором и анализом информации с датчиков.

Кроме того, общественникам предложили объединиться с кванториумом по примеру Тольятти. Там школьников обучали сборке датчиков, формировали у них компетенцию в сфере инжиниринга. Представителям Роспотребнадзора было предложено провести замеры в квартирах жителей Озерков, расположенных выше первого этажа, а не только на уровне двух метров, как раньше. По мнению общественных активистов, штрафы для предприятий-загрязнителей мизерные. А нужно, чтобы был стимул к прекращению выбросов в атмосферу, чтобы воздух в микрорайоне становился чище с каждым днем.

Гражданский мониторинг

- Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется сегодня на разных уровнях, - рассказал Тимур Абашев, заместитель министра охраны окружающей среды. - У Росгидромета в Кирове четыре стационарных поста, которые ведут надзор за состоянием воздуха еще со времен Союза. Это хорошие методики, но они не позволяют получать информацию в режиме реального времени. Мир на месте не стоит, и в последние десять лет развивается система гражданского мониторинга, когда общественники объединяются в группы и на достаточно простом оборудовании измеряют состояние воздуха онлайн. Ловят не специфику, а загрязняющие вещества: частицы размером два с половиной микрона и десять микрон.

Если в районе срабатывает несколько датчиков - это сигнал, что произошел какой-то выброс, и повод для выезда контролирующих органов с привлечением специализированных лабораторий, чтобы отобрать пробы воздуха и на сертифицированном оборудовании их проверить: есть превышение ПДК или нет. Датчики - это сигнальная сеть первого уровня, позволяющая получать оперативную информацию о состоянии воздуха. Подобные системы есть уже в столице: «Москва Дыши», в Санкт-Петербурге, Челябинске, Тольятти, Казани. По аналогии в Кирове создается подобная система «Вятка Дыши». Два датчика уже установлены в Кирове, один в микрорайоне ДСК и десять - в Озерках.

Система гражданского мониторинга развивается, сейчас каждый житель областного центра может посмотреть на сайте в режиме онлайн показания этих датчиков. На карте России ищем город Киров, находим датчики с показаниями загрязняющих веществ в данный момент.

- Это просто замечательно.

- Да, это нужное дело, и позиция министерства в том, что контролирующим органам необходимо учитывать эту информацию при проведении проверочных мероприятий. В случае выезда мы сможем даже проследить в динамике движение воздушных масс (при достаточном наличии датчиков). На круглом столе мы договорились, что показания датчиков будут мониториться единой диспетчерской службой Кирова. И в случае роста загрязнений дежурный направляет информацию в Роспотребнадзор, министерство охраны окружающей среды, Росприроднадзор. Представители их выезжают на место, и если есть превышение по вредным веществам в воздухе, определяют виновника.

И еще один плюс: если работники предприятия понимают, что за ними не только жители наблюдают, но и территория сигнальной сетью датчиков опутана, вряд ли они будут загрязнять воздух. Такая вот профилактическая функция, можно сказать, у системы гражданского мониторинга. Один предприниматель согласился даже на своей промплощадке разместить датчик, чтобы показать, что его предприятие работает без нарушений.

Шаг вперёд

Как заметила жительница Озерков Алина Ромашова, мама троих детей, органы власти пока думают, как сделать сигнальную сеть рабочей. Как, например, организовать группы оперативного реагирования. Датчик у нее на окне, и в случае его срабатывания она, как и ее соседи, готова пускать представителей Роспотребнадзора в свою квартиру для замеров, лишь бы определить источник загрязнения.

- Сейчас выбросов стало меньше, и они кратковременны. Говорят, что это, возможно, из-за котельных, которые сейчас топят круглосуточно. Но тогда и выбросы были бы постоянно. Значит, это кто-то что-то «подбрасывает»…

- Предприятия-загрязнители идут на уловки? И всё же даже это обнадеживает. Мне кажется, что установка сигнальных датчиков - шаг вперед.

- По крайней мере, надежда появилась, что наши дети будут дышать чистым воздухом.

Вера Ануфриева.