«Дымовые атаки» под контролем
ОБЩЕСТВО
Эпопея с запахами в микрорайоне Озерки г. Кирова, в районе биохимического завода продолжается уже не один год. Особенно много жалоб от жителей города поступает летом, в жару, когда хочется распахнуть окна настежь, чтобы глотнуть чистого воздуха, а вместо этого…
«Дымовая атака», - обращались в редакцию газеты кировчане еще в августе 2020 года. «Хотим дышать чистым воздухом!» - такие плакаты и лозунги вывешивали на окнах квартир в Озерках в 2021 году. Тогда же начали устанавливать в квартирах специальные датчики, контролирующие загрязнение воздуха. Много было разговоров о передвижной экологической лаборатории, чтобы держать на контроле выбросы в любой части города. И наконец свершилось!
На средства областного бюджета была приобретена мобильная лаборатория, которая позволяет в оперативном режиме осуществлять замеры качества воздуха на определение маркерных для запаха веществ, при этом оперативно передвигаться по маршрутным точкам и по мере необходимости быстро прибывать на место по жалобам жителей города.
Мобильная лаборатория кировского Областного природоохранного центра министерства охраны окружающей среды начала работать в тестовом режиме. Первые замеры качества воздуха проведены в районе жилого комплекса «Метроград» города Кирова.
Завершено обучение специалистов, получены все необходимые регистрационные документы. Сейчас начались пусконаладочные мероприятия. Когда специалисты создадут методическую базу, лаборатория приступит к экологическому контролю воздуха на постоянной основе.
Сначала строят, а потом... думают
На минувшей неделе мобильная лаборатория работала в Озерках. Красивый микрорайон, многоэтажные новенькие разноцветные дома. Праздничное настроение. Казалось бы, здесь должны жить молодые и счастливые люди. Но… Если бы не запахи. Пожалуй, больше всего нареканий на неприятные, а иногда «удушающие» запахи, как пишут в соцсетях люди, именно отсюда.
Еще в автобусе, спрашивая нужную мне остановку, нашла попутчика. Он живет как раз в доме, во дворе которого разместилась лаборатория.
- Видите, вон тот, фиолетового цвета, - показывает мне путь молодой человек. - А за ним - сразу промзона.
- Отсюда и запахи, наверное? - спрашиваю его. - Неужели нельзя было где-то подальше этот красивый микрорайон расположить?
- У нас же всегда так: сначала строят, а потом думают, - с горечью заметил он.
Меня обогнала молодая пара с колясочкой. Тут же живут. Спрашиваю их, не мешают ли запахи.
- Сейчас же окна закрыты, а вот весной и летом начнётся. Правда, мы на втором этаже живём и у нас как-то поменьше пахнет. Жалуются больше с верхних этажей. Видимо, там, на высоте труб, концентрация пахучих веществ выше.
Захожу за угол дома и вижу белый мини-автобус с надписью: «Мобильная лаборатория». На крыше его - «гриб» метеостанции и зонд. Дверь лаборатории распахивается, и меня приглашают внутрь. А там от пола до потолка - мониторы компьютера. Он гудит в напряжении, всасывая воздух и анализируя его многочисленные параметры.
Поймать букет выбросов?
- В чём особенности лаборатории? - поинтересовалась я у Михаила Соколова, специалиста областного природоохранного центра.
- Это новая лаборатория с очень серьёзными приборами, а привезли её в Киров в конце прошлого года. У неё есть выдвижная метеостанция, которая все параметры воздушной среды фиксирует: давление, температуру, влажность, скорость направления ветра. Когда приезжаем на место, выдвигаем специальный пробоотборный зонд, который отбирает воздух и распределяет на огромное количество приборов. Вспомогательные и газоанализаторы на угарный газ, оксиды азота и серы, аммиак, сероводород… Тут же три хроматографа на органические вещества. А затем все результаты собираются на компьютере.
- Своего рода итог измерений?
- Да, на мониторах мы видим такие показатели, как влажность, давление, угарный газ, оксиды азота. Органики пока нет, это более медленная процедура.
- А до этого какая у вас была лаборатория?
- Стационарная. И мы просто выезжали с приборами по местам жалоб на запахи.
- Сейчас, наверное, удобнее?
- И намного серьёзнее: такое количество показателей. Кроме того, были ограничения по работе: определённая температура воздуха и другие условия. А сейчас даже в мороз машина стоит и работает: герметическая система поддерживает нужную температуру.
- Какие-то результаты уже есть?
- Пока всё по нулям.
- Зимой выбросов, наверное, не так много.
- Если бы сейчас кочегарку какую-нибудь раскочегарили, всё бы на цифрах видно было.
Для меня многочисленные циферки на экранах - как китайская грамота. А Михаил Борисович более 20 лет с такими приборами дружит. И всё же, когда лаборатория пришла в Киров, сразу же приехали наладчики, на месте её запускали и обучали специалистов, как на ней работать.
- У нас есть определённый план, по которому мы делаем замеры. Всё расписано, когда и на какую точку едем. Лаборатория измеряет где-то в течение получаса, а потом считает среднее значение. А не так, что ветер дунул - и откуда-то запах появился. Цикл работы - около часа. Сбор данных сейчас запускать буду.
Появляется надпись: «В работе», значит, связь есть. Но цифр пока нет: процесс длинный. Реактор работает с постоянным шумом, периодически как бы выдыхая с шипением воздух.
Михаил Борисович запустил хроматографы: идет отбор проб. В специальных колонках компоненты разделяются, и каждый появляется на мониторе в свое время.
- Это ваш первый опыт работы с мобильной лабораторией?
- Не совсем: в «Метроград» недавно ездили.
- А на биохимзавод не собираетесь?
- Рядом с этим заводом есть точки в плане мониторинга. Утверждён график по местам, откуда жалобы поступают.
- Мобильная лаборатория поможет контролировать ситуацию с запахами, обнаружить их источник?
- Мы запахи не определяем, а лишь конкретные вещества. А дальше уже инспектора должны анализировать, откуда они могли взяться, с какого предприятия выбросы.
- Мобильная лаборатория - большой прогресс по сравнению с тем, как раньше измеряли загрязнение атмосферы?
- Конечно. Чтобы одна машина в одном месте могла целый букет выбросов поймать, до трёх десятков разных веществ, - такого не было.
Точка в графике мониторинга
Вместе с мобильной лабораторией выехали и «воздушники». Елена Ожиганова, главный специалист группы контроля воздушной среды природоохранного центра, вспомнила, что раньше они ездили на жалобы с переносными газовыми анализаторами. Бывали и в этом месте, но ни разу превышения ПДК вредных веществ не фиксировали. Хотя вот она - промзона - совсем рядом с домами.
- Здесь всегда сильный ветер, всё раздувает, - заметила она. - Всё в пределах нормы. Точка в графике мониторинга поставлена, будем и дальше выезжать. У нас график составлен с мая по октябрь. Мобильную лабораторию приобрели, сейчас нужно её внедрить, чтобы к лету была аккредитована. Поэтому и начали её осваивать с зимы.
- Жители Озерков жалуются на запахи на уровне верхних этажей…
- Мы занимаемся измерением источников выбросов и атмосферным воздухом, а воздух закрытых помещений не анализируем. Это прерогатива других служб.
Пока мы осматривали мобильную лабораторию снаружи, немного продрогли. А вернувшись в тепло, сразу почувствовали запах внутри автобуса. Подозрение упало на уже продолжительное время работающий генератор. Идет обкатка оборудования. Недаром говорят про тестовый режим. По словам Михаила Борисовича, наверное, потребуются консультации с производителем.
Вера Ануфриева.
Фото автора.
P.S. Результаты измерений показали, что содержание общепромышленных веществ в атмосферном воздухе в среднем в 10 раз ниже ПДК (предельно допустимая концентрация), предельных углеводородов - в 100 раз ниже ПДК, концентрация ароматических углеводородов, предельных углеводородов углерода (сажи) - ниже предела обнаружения. Содержание сероводорода в атмосферном воздухе - в 25 раз ниже.
По результатам проведенных работ сотрудники министерства отмечают, что в воздухе посторонних неприятных запахов не было, наблюдался слабовыраженный запах от печного отопления частных домов. Согласно полученным показателям, состояние атмосферного воздуха можно считать удовлетворительным.
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