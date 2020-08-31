«Дымка» с московским режиссёром. В Кирове снимают фильм о народном промысле

…Когда на оживленных улочках нашего города появляются люди с профессиональными телевизионными камерами, снимающие вроде бы привычные места, объекты, городские досто­примечательности, у многочисленных прохожих, простых обывателей такой процесс всегда вызывает неподдельный интерес. Они подходят к операторам, расспрашивают, делают селфи на свои мобильные телефоны...

Как уже известно, на прошлой неделе в Кирове завершились съемки документального фильма о дымковской игрушке под рабочим названием «Дымок «дымки». Для этого в наш город приезжала съемочная группа из Москвы во главе с режиссером-документалистом, членом Союза журналистов России и Москвы Павлом Рязанцевым. Фильм снимался на средства гранта президента РФ Владимира Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

О творческом процессе, о самой идее нового телепроизведения журналисту «ВК» рассказал автор и режиссёр Павел РЯЗАНЦЕВ.

- Павел Сергеевич, перед нашей встречей я посмотрел Ваш прошлый фильм «Песнь о нартах», снятый на Кавказе. В нем - древний эпос, у нас - старинное народное ремесло. Что, на Ваш взгляд, общего?

- Конечно же, история! Сюжет одного из моих предыдущих фильмов, о котором Вы говорите, построен на примере нескольких разновидностей нартского эпоса. Ведь сказания о нартах - часть традиций и устной культуры не только ингушей, но и чеченцев, кабардинцев, черкесов, адыгейцев, кумыков. Известен также абхазам, балкарцам, карачаевцам, осетинам. Отзвуки эпоса находят у сванов, горных грузинских племен и у дагестанских народов. Термин «нарт» служит общим наименованием героев эпоса, которые образуют своего рода богатырское сообщество.

На Кавказе нартский эпос знают и любят все. Однако он не так известен за пределами Кавказа, и этот недостаток мы решили исправить.

А вятская «дымка» - это тоже элемент народной глобальности, признанный Академией наук. Это даже искусство. Скажу без преувеличения, один из символов России. Посмотрите, как некоторые российские самолеты раскрашивают: в «дымку» и «хохлому»…

- Итак, творческий процесс идет к завершению... Приот­кройте немного тайну сюжета будущего фильма…

- В фильме будет показан весь процесс создания дымковской игрушки - от добычи глины, сушки, лепки, обжига и росписи. Хронометраж составляет не менее 26 минут, однако за это время обычно не удается раскрыть тему, поэтому продолжительность фильма может составить и 39 минут.

Мы знакомились с известными кировскими мастерицами, городом Кировом, посещали музеи, где узнали историю появления вятского промысла. В Кирово-Чепецком районе побывали на карьере, где добывают глину для промысла, на фабрике керамических изделий. Мой младший сын таскал тележку с глиной, брал лопату в руки, сам ей орудовал… Побывали в слободе Дымково, где и родилось удивительное народное искусство, где творили вятские умелицы Кошкина, Безденежных и другие, узнали, где и как они жили, творили…

- В съемках фильма принял участие даже председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Я видел телесюжет в новостном выпуске из Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. Там находится крупнейшее собрание дымковской игрушки, которое насчитывает более 3500 экспонатов - игрушек конца XIX - начала XX веков, заканчивая работами мастериц начала XXI века...

- Александр Анатольевич Чурин поделился своими воспоминаниями о первом знакомстве с дымковской игрушкой. В частности, рассказал, как еще в школе их постоянно водили на экскурсии в мастерские. Там знакомились с создателями народного промысла, они рассказывали о процессе изготовления игрушки, ее многовековой истории.

По его словам, «дымка» узнаваема по всей России и за рубежом. Это генетический код Вятской земли, связующее звено между поколениями. Ведь многие фигурки отображают реальных людей, живших в вятском крае.

Конечно, он прав, что сохранение и развитие старинного промысла - важная задача, в том числе регионального правительства. Как заметил ваш председатель правительства, история дымковской игрушки в крае будет продолжаться...

- Ваш сын-пятиклассник Арсений тоже один из героев?

- Да, он удачно провел первое интервью, хорошо выспался и в кадре ничего не перепутал. Очень удачно вписался в сюжет…

- Знаю, о чем он мне уже сказал, даже сам лепил игрушку. По его словам, самую легкую…

- Птичку, конечно, в присутствии опытных мастериц. Мы сделали ее обжиг, разрисовали, бережно упаковали, и она обязательно появится в титрах фильма!

- Он у вас вообще разносторонне развитый парнишка: занимается греко-римской борьбой, стрельбой, плаванием, любит животных.

- Кстати, мой старший сын Александр был оператором-постановщиком фильма «Песнь о нартах»… У Арсения - все впереди. Я ему подарил телекамеру, пробует, снимает…

- Вы же впервые на Вятке?

- И Арсений тоже...

- Как я понял, такие фильмы - о сохранении исторических культурных традиций - в Вашем творческом арсенале появились недавно?

- Я много лет работал на федеральных телеканалах, был в командировке в Чечне - на втором этапе войны (тогда трудился в новостях на федеральных ТВ-каналах - Первом, «Россия»)…

- «Дымка» - дело тонкое, почти как Восток…

- Знаете, иногда хочется снять что-то для души, узнать о старинных обычаях, традициях, промыслах, потрогать своими руками… Это же интересно!

К тому же я чаще находился, так сказать, по ту сторону телевизионного экрана, как режиссер. А теперь уже по «эту», непосредственно перед зрителем. Такие моменты особенно ответственны!..

- Вы говорили о влиянии, в частности, «дымки» и на современное искусство…

- Наверно, такой промысел (ремесло), как «дымка», служит и источником вдохновения для него? Впрочем, о том надо спрашивать у искусствоведов, художников. Непременно узнаю, так это или нет…

К тому же следующий год станет Годом культуры. Вот и хочется узнать о великом русском искусстве, корни которого выросли из народного…

- У Кировского цирка - одного из любимых мест горожан, у пруда, вы снимали девушек в костюмах дымковской игрушки. Видимо, это тоже элемент сюжета?

- Надеюсь, он станет началом фильма (так рассчитываю), где оживает мечта ребенка. В какой-то момент игрушки, какие он увидел, лепил, становятся настоящими, гуляют по вашему живописному местечку. Тут уточки плавают, красиво!..

Беседу вёл

Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Дымковская игрушка - бренд, место происхождения которого официально зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Права использования имеют Кировское отделение Всероссийской творческой организации «Союз художников России» - Народный художественный промысел «Дымковская игрушка» и ООО «Центр народных промыслов и ремесел «Вятка».

Напомним, в Кировской области функционирует региональный выставочный комплекс «Центр современных народных художественных промыслов и ремесел Кировский области», позволяющий жителям и гостям города знакомиться со всем культурным многообразием Вятского края, о чем информирует пресс-центр правительства области.

Ежегодно в регионе организуют и проводят межрегиональные фестивали народных художественных промыслов «Вятский лапоть» и «Кладовая ремесел», интерес к которым постоянно растет.

Кроме того, вятские предприятия и мастера регулярно участвуют в выставочно-ярмарочных мероприятиях за пределами области, с достоинством представляя свои работы.

Предприятиям сферы производства народных художественных промыслов предоставляются специальные заемные продукты, разработанные центром «Мой бизнес» Кировской области. Также правительство Кировской области взаимодействует с Ассоциацией «Народные художественные промыслы России», которая представляет интересы предприятий отрасли на различных уровнях государственной власти Российской Федерации.