«Дворянская игрушка»: обретение радости. В Кирове представили книгу о народном промысле

Впервые с творчеством народной мастерицы Нины Михайловны Колчиной мне довелось познакомиться на выставке «Буквы говорят. Вятская азбука» в Кирове. Тогда поразили ее картины с буквой «я» и «дворянскими игрушками». Заинтриговало название: у детей дворян свои игрушки были? А ларчик просто открывался. Игрушки эти: ангелочки, свистульки в виде котиков, уточек - из деревни Дворяне Яранского района. Играли глиняными зверюшками деревенские ребятишки еще в XVIII веке. Вся история промысла описана в новой книге Владимира Сизова «Дворянская игрушка», презентация которой состоялась на днях в Герценке.

От сердца к сердцу

Это событие стало настоящим праздником для всех любителей книги, народных промыслов, вятской культуры. Глаз невозможно было отвести от нежно-голубых ангелочков, смешных мышек, забавных уточек, зайчиков и кошечек. Они словно притягивали к себе незримыми нитями, хотелось взять их в руки или хотя бы дотронуться до сказки.

Открыла презентацию заместитель директора библиотеки, - им. Герцена Светлана Николаевна Будашкина. Она представила Владимира Сергеевича Сизова - доброго друга библиотеки, который, по ее словам, как автор «родился на наших глазах».

- Мы собрались здесь для обретения радости, - сказала кандидат философских наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра регионоведения библиотеки Наталья Злыгостева. - Книга - всегда праздник, всегда откровение и открытие. Владимир Сергеевич открыл для нас особенный, удивительный мир, в котором есть всё: любовь, праздник и чувство радости, идущей от сердца к сердцу.

Вот что он рассказал об истории своего открытия, знакомства с героиней книги и с ее творчеством.

- Я ведь не только чайники китайские коллекционирую, - пошутил Владимир Сизов, - но и традиционную глиняную игрушку. На сегодня сохранилось чуть более 30 промыслов. Кроме дымковской игрушки наиболее известны каргопольская, романовская, филимоновская. «Дворянская игрушка», на мой взгляд, - это самобытное и уникальное явление. Когда смотришь на неё - чувствуешь, что она прямо-таки притягивает своей необычностью. С одной стороны, она традиционная, и в то же время - авторская. Этот бело-голубой цвет с серебром привнесла в игрушку Нина Михайловна. Неслучайно несколько лет назад ее работы заняли первое место на международном конкурсе в Италии.

Секреты мастера

Живет Нина Михайловна в деревне Дворяне, признанной недавно на конкурсе самой красивой деревней Кировской области. Удивительная природа неотделима от ее духовного мира и творчества. И поэтому, когда зашла речь о том, а не отдать ли «дворянскую игрушку» в музей Яранска, Нина Михайловна сказала: «Только вместе со мной...»

И в самом деле, мастерица и ее творения - единое целое. Даже наряд Нины Михайловны - в бело-голубой гамме, с такими же украшениями. Недаром Влада Девонина, кандидат философских наук, заметила, что там, где игрушка и ее автор, проходит столб света, уходящий в небеса. Игрушка соединяет в себе силу земли и неба, неразрывное духовное и небесное начало.

- Мне кажется, что я где-то высоко за облаками, - обратилась к нам Нина Михайловна. - Смотрю на вас и радуюсь, что у меня появились такие замечательные друзья, как Владимир Сергеевич. У него просто божественный дар - помогать людям.

Нину Михайловну попросили рассказать о себе, откуда у нее такой потрясающий талант.

- Мои предки издавна занимались кирпичным делом, - начала она свой рассказ. - А я помогала маме месить ногами глину. Лет с девяти начала игрушку лепить. Как подросла, на ферму дояркой пошла. Приехал к нам как-то журналист, стал меня спрашивать, как самую молодую, что люблю в свободное время делать. Я и рассказала, что леплю фигурки из глины и рисую. Посмотрел он мои работы, сфотографировал и посоветовал на конкурс отправить. Нарисовала я Красный Овраг, откуда мы глину брали, на обратной стороне обоев и послала на выставку. А после нее меня сразу в студию художественную пригласили учиться.

Небесный цвет

Не только игрушки выходят из-под ее рук. Пишет Нина Михайловна с благословения священников иконы. На встречу привезла она удивительную икону Пресвятой Богородицы Вятской, Яранской и Дворянской. Нигде такой красоты больше не увидишь!

Бесконечным потоком подходили к Владимиру Сизову и к Нине Колчиной друзья, знакомые с книжками за автографами.

В промежутке я тоже поинтересовалась у мастерицы истоками ее творчества. Как оказалось, неподалеку от малой родины Нины Михайловны - поместье дворянина Щеглова, у которого было три дочери. Одна из них вышла замуж за Колчина.

- От этого и пошла моя фамилия, - рассказывает Нина Михайловна. - Мой папа был председателем колхоза в деревне Дворяне. В 33-м году хотели сменить название, но ему с большим трудом удалось его отстоять.

- Нина Михайловна, а как вы пришли к бело-голубой росписи?

- Неподалеку от нашей была деревня Марково. Там делали горшки, а значит, и лепили игрушку. Пошла я туда, подхожу к одному дому, и точно - горшки на заборе висят. Спрашиваю хозяйку, лепили ли они игрушку и как раскрашивали. Та рассказала, что лепили петушков, лошадок и белой глиной из деревни Титово покрывали, а в неё синьку добавляли. Я решила попробовать. Конечно, не синькой игрушки расписывала, а сначала масляной краской. Позже перешла на темперу ультрамарин. Она дает теплый цвет, красиво получилось.

Очень красива и книга о «небесной» игрушке (издательство «О-Краткое»). Удачно подобрался творческий коллектив. Молодые вятские фотографы Алексей Каморин и Елена Марова сумели передать индивидуальный почерк и стиль мастерицы. Замечателен дизайн книги, который придумала и воплотила в жизнь художник Татьяна Коршунова.

Что-то очень светлое и радостное вошло в нашу жизнь благодаря знакомству с мастерицей «дворянской игрушки» и с прекрасной книгой о ней.

Вера Ануфриева.

Фото Елены Маровой.