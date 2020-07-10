Две семьи «УРАЛХИМа»награждены медалями «За любовь и верность»

Две трудовые династии филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» получили медали «За любовь и верность», учрежденные в честь праздника 8 июля – Дня семьи, любви и верности.

Медалями «За любовь и верность» Российской Федерации награждаются пары, которые прожили в браке более 25 лет и славятся крепостью семейных устоев и достойным воспитанием детей и внуков. Кандидатов на награду рекомендуют муниципальные власти.

Первая из семей, получивших награду, семья Кузиных. Супруги в бракеуже 40 лет. Познакомились в училище, вместе пришли работать на завод: Надежда Николаевна – слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Александр Михайлович – электромехаником по средствам автоматики и приборам технологического оборудования. Любовь и уважение к труду Александр и Надежда привили обоим сыновьям, которые также успешно работают в филиале «КЧХК». Старшая внучка продолжает заводскую династию и сейчас учится на химика-лаборанта.

Семейный стаж второй семьи заводчан, получившей медаль, 43 года. Общий трудовой стаж династии Крестьяниновых, а это уже три поколения, на предприятии – 170 лет. Владимир и Людмила среди основных секретов семейного счастья выделяют необходимость смотреть в одном направлении как в профессиональной сфере, так и в личных интересах.

Медали «За любовь и верность» семьям Кузиных и Крестьяниновых вручили глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова. «Крепкие семьи на заводах – это оплот развития и успеха всего, что происходит и на предприятии, и в городе. Работники из таких семей трудятся с вдохновением, которое создается благодаря домашнему очагу. Династии на предприятии для нас – это очень важно. От всей души поздравляю с этой наградой, ведь любовь и верность – это самое главное в жизни», – отметила Елена Перминова.

Семьи Кузиных и Крестьяниновых помимо медалей также получили грамоты, подарки и букеты ромашек – символа российского праздника любви и верности.