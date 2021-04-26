Душа отца Анатолия. 25 лет назад вятский уроженец принял мученическую смерть в Чечне

Фото Юрия Тутова

Я долго не мог взяться за этот материал. Просто тяжело вспоминать о событиях, хотя и давно ушедших. Но человеческий долг вновь заставляет писать о трагедии, о людях, оказавшихся в жерновах тех кровавых событий.

Сначала мне позвонил ветеран боевых действий на Северном Кавказе полковник в отставке Марат Куватов: «Помнишь, что случилось 25 лет назад с нашим земляком?» И назвал имя. Сразу, как эпизоды страшного кино, всплыли события тех дней. А случилось вот что.

29 января 1996 года дудаевские боевики захватили при исполнении пастырского долга настоятеля грозненского Михаило-Архангельского храма священника о. Анатолия Чистоусова (уроженец г. Кирова). Вместе с ним в неволе оказался сотрудник Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей отец Сергий Жигулин (впоследствии - архимандрит Филипп). Одному из них суждено было выйти на волю и рассказать о том, что они пережили, другому, отцу Анатолию Чистоусову, - принять мученический венец.

Я тогда, 25 лет назад, писал о тех жутких днях. Позвонил матушке Любови Александровне Чистоусовой: мол, надо бы напомнить людям о духовном подвиге человека, принявшего страшные муки в плену. Извинилась, отказалась: «Пожалейте меня, очень тяжело вспоминать...»

Конечно же, я ее понял - горе-то неизбывное, рана неизгладимая, как и у многих потерявших на любой войне своих родных.

Однако же мне помогли юные журналисты газеты «Честное слово» Вятской православной гимназии, которые встретились с матушкой. О беседе - чуть позже. А пока…

Как к вере пришёл

Еще в 1990 году Анатолий Чистоусов стал прихожанином Крестовоздвиженского храма Ставрополя. Согласитесь, человеку военному непросто было принять такое решение.

В 1992 году он оказался на приёме у митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона. Получил от него благословение. Позднее владыка вспоминал: «На приём ко мне пришел майор ВВС. Несмотря на его погоны и «замполитскую» должность (он был замкомандира по воспитательной работе в лётном училище), я сразу почувствовал, что вера для него - глубокий и осознанный выбор зрелого человека. О многом мы говорили с ним в тот раз, по-своему это была исповедь».

Через год принял окончательное решение - оставить военную службу.

18 марта 1994 года митрополит рукоположил Анатолия Чистоусова в диаконы, а 20 марта - в священники. Владыка вспоминал: «Перед хиротонией я спросил Анатолия: «А если пошлют туда, где неспокойно, где опасно, - пойдешь?» Он спокойно и твердо ответил: «Куда благословите, владыка, туда и пойду. Никакие земные обстоятельства мне не страшны».

На следующий день он получил первое назначение: его направили в неподвластную центральным органам российской власти, практически террористическую Ичкерию, которая к тому времени уже фактически вышла из состава России. Там вовсю правили бал американские инструкторы, международные бандиты, «подкармливаемые» США и западными спецслужбами.

Владыка Гедеон сказал: «Ты военный, вот тебе, значит, там и место».

В Грозном

Храм Михаила Архангела, куда прибыл отец Анатолий Чистоусов, пожалуй, был главным центром православия на Северном Кавказе. Его построили в 1892 году терские казаки, а основными прихожанами того времени были военнослужащие царской армии.

Когда в декабре 1994 года в Грозном начались широкомасштабные военные действия, храм оказался в эпицентре боев, в него попало несколько снарядов (они разрушили второй этаж церковного дома).

Богослужения продолжались в специально оборудованном подвальном помещении. Под пулями отец Анатолий шел к солдатам, к жителям города, находившимся в подвалах домов, - исповедовал, причащал, крестил. Рассказывали, что его подрясник был прострелен в нескольких местах.

Отец Анатолий оказался единственным православным священником в Грозном. Для того чтобы сохранить приход и благочиние, в марте 1995-го владыка Гедеон назначил его настоятелем храма и благочинным церквей Чечни.

Угрозы, грабежи

К тому времени бандиты уже полностью захватили власть на своей территории. 12 декабря 1995 года священник ехал в Ставрополь для участия в престольном празднике кафедрального собора Святого Апостола Андрея Первозванного. По дороге его машину остановили вооружённые люди, один из которых сел за руль. Однако внезапно двигатель заглох, завести машину так и не удалось.

Как вспоминают очевидцы, бандиты стали кричать, оскорблять священника, угрожали расправой. Затем скрылись, отобрали у отца Анатолия сумку с деньгами, которые тот вёз для нужд прихода.

Они - служители Бога

13 декабря за Божественной литургией митрополит Гедеон возложил на батюшку камилавку - награду за героическое служение.

14 декабря в Ставропольском епархиальном управлении состоялось заседание епархиального совета. Приняли обращение к Правительству РФ и правительствам республик Кавказа, в котором, в частности, говорилось: «Согласно нашей договоренности с муфтиями республик Кавказа и священным законам и христиан, и мусульман, священнослужители, как мусульманские, так и христианские, неприкосновенны, ибо они - служители Единого Всемогущего Бога.

К сожалению, неоднократно наши священники подвергались и подвергаются нападению со стороны боевиков. Так, в станице Ассиновской был избит игумен о. Антоний (Данилов), в г. Грозном избит до полусмерти священник о. Александр Смывин. Подвергся нападению и ранен в руку протоиерей о. Иоанн Макаренко. Также безжалостно избит и священник о. Мануил Бурнацев. 11 декабря сего года бандиты напали на направляющегося в Ставрополь благочинного церквей Чечни о. Анатолия Чистоусова, угрожая убить.

Мы протестуем и требуем, чтобы на Кавказе священники были неприкосновенны и была гарантирована наша безопасность. Мы не политики, не дипломаты, не бизнесмены, не солдаты - мы служители Бога Живого и молимся обо всех нациях. Позор всякому, кто поднимет руку на беззащитного духовного отца своего, строго накажет и Аллах поднявшего руку на служителя Божия...»

Ещё одно испытание

Январь 1995 года. Вспоминает спецкор газеты «Щит и меч» Виталий Носков, близко знавший батюшку: «Отец Анатолий рассказывал: когда грозненский железнодорожный вокзал в январе был в осаде, где боевики «зажали» десантников майкопской бригады, которая героически дралась в новогоднюю ночь 1995 г., в церковь приехали боевики и под дулами автоматов посадили его в машину.

Привезли к вокзалу, приказав уговорить русских солдат сдаться. Был там в этот момент Сергей Адамович Ковалёв, правозащитник (позже - депутат Госдумы). Он с мегафоном уговаривал русских солдат сдаться, что-то обещал им там, сулил. Говорил им, что, мол, вы пришли на чужую территорию, что эта земля не ваша… А о. Анатолий единственно что сделал - перекрестил солдат и благословил. Благословил их на то, чтобы они выжили, на то, чтобы вернулись к своим матерям, жёнам и сёстрам».

Офицер спецназа ВДВ (очевидец): «Боевики, уже отчаявшись взять вокзал штурмом, стали пытаться психически сломить наших ребят. Главная роль была отведена в этом деле Сергею Ковалёву. При помощи громкоговорителя он призывал десантников сложить оружие, так как они являются преступниками и убийцами. Спецназовцы после этих слов не открыли огонь на поражение только потому, что они видели в группе боевиков рядом с Ковалёвым православного священника.

Уже потом стало известно, что им был о. Анатолий, насильно приведённый бандитами для того, чтобы, подобно Ковалёву, призывать десантников сдаться. Но отец Анатолий отказался что-либо говорить и лишь молча перекрестил наших ребят».

В плену

В январе 1996-го в Грозный по поручению Святейшего Патриарха Алексия II приехал протоиерей Сергий Жигулин. Ему предстояло помочь в поиске попавшего в плен рядового Сорокина. Патриарх дал указание: использовать все каналы с мусульманским духовенством и с военными, что-то попытаться сделать. Когда он прибыл в Грозный, отец Анатолий, с которым они были знакомы, вызвался тоже ехать на поиски солдата.

«Отец Анатолий не обязан был никуда ехать, - рассказывал архимандрит Филипп, - тем не менее он

поехал со мной. После встречи с боевиками, на которой мы вроде бы о чём-то договорились, по дороге домой на десятом километре пути от города нас схватили… Помню, отец Анатолий был в рясе, я - в пальто».

Как только митрополиту Гедеону стало известно о захвате священников, он направил патриарху телеграмму: «Ваше Святейшество, благочинный церквей Чечни священник отец Анатолий Чистоусов похищен чеченскими боевиками. Почтительно прошу молитв и содействия Вашего Святейшества в его освобождении».

30 января 1996 года образовали епархиальную комиссию для ведения переговоров об освобождении священников. Местные СМИ также занимались активным содействием в их поиске. В газетах напечатали обращение патриарха Алексия и главы ОВЦС митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

Ибо не ведают, что творят

(Из материалов СМИ)

14 февраля 1996 года в селе Старый Ачхой Анатолия Чистоусова расстреляли. Он принял мученический венец от рук своих похитителей. Это подтверждается, в частности, соответствующим актом от 14 февраля 1996 года, который составили ответственные сотрудники службы безопасности при президенте Ичкерии и который заверен военным прокурором республики. Среди документов есть фото тела священника, сделанное его палачами после расстрела.

На теле убиенного батюшки двадцать две раны. Боевики требовали принять мусульманскую веру: избивали, пытали, но он ничего не подписал и ничего не предпринял во своё земное спасение. Потерявшего способность ходить, изувеченного отца Анатолия носил на допросы пленный мулла: таков был дьявольский приказ палачей. Им казалось, что они унижают представителей двух великих религий.

В Старом Ачхое, зловещем концентрационном лагере департамента госбезопасности Ичкерии, на кольях торчали отрубленные головы российских офицеров и солдат… Отец Анатолий молился: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».

(Из беседы с матушкой Л. Чистоусовой)

С матушкой Любовью встретились одиннадцатиклассницы ВПГ Арина Коромыслова и Анастасия Садакова, с которыми в Вятской православной гимназии в одной параллели училась внучка отца Анатолия и матушки Любови - Анастасия.

Они попросили Любовь Александровну поделиться воспоминаниями. Она же незадолго до встречи как раз только вернулась из поездки в Ставрополь, куда ее официально приглашали местные власти, чтобы почтить память иерея Анатолия Чистоусова.

Вот лишь часть беседы (без купюр), которую предоставили воспитанники ВПГ.

О верности

- Мы вместе учились в Кировском механико-технологическом техникуме, только на разных специальностях. Он был очень скромным, малоразговорчивым. И за всем этим стояло такое качество, как верность. Я точно знала, что этот человек не способен предать и продать. Если кто-то поделился с ним своими мыслями, то это значило, что никому он их не передаст, не перескажет. Он никогда не ругался, даже ворчать не умел, был очень терпеливым к слабостям других. Золотой характер. Поэтому до сих пор его помню, люблю и ценю.

После техникума пути наши разошлись: я уехала в Свердловск, где училась в институте народного хозяйства. А он поехал учиться в Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище в Латвийкой ССР. Потом вместе уехали в Ставрополь и жили там до последнего. Сначала он был военным - служил в транспортной авиации. А перестройку встретил майором в отставке.

В поисках супруга

- В 1995 году началась первая чеченская кампания, и он оказался в самом центре событий. К нам, в Ставрополь, он приезжал редко, но письма писал регулярно, и в них - такая забота о своей семье, о детях!

Во время грозненских событий я была там в феврале 1995 года, потом летом 1995-го.

А в ноябре 1996 года я ездила уже на его поиски. Но тогда я была уверена в том, что государство, военные силы его разыщут и вернут из плена, и было спокойствие...

Осенью 1996 года я снова поехала в Чечню на поиски. Кто-то посоветовал мне обратиться там в департамент госбезопасности. Меня проводили до здания, где он и располагался, но со мной не пошли.

Я постучалась в калитку, вышел чеченский солдат и сказал, что неприемный день, и велел приходить на следующий. Но пути Господни неисповедимы. Я почему-то не пошла, а через некоторое время в одной из газет прочитала материал о том, что этот департамент - настоящее гестапо. И я поняла, что, вернись я туда на следующий день, живой бы оттуда не вышла. Но, видимо, за меня много молились.

Много где я побывала, много кого повидала в этих поисках. Встречалась с Ахматом Кадыровым (отцом). Когда я зашла к нему в кабинет, он как раз какую-то саблю рассматривал. Узнал, зачем я к нему пришла, пообещал: «Чем сможем - поможем, мать». Но вскоре он погиб. И больше ни к кому я там не обращалась.

Икона с пулей

- Чеченские власти подготовились к войне хорошо. А простой народ спасался в храме, точнее, в подвале - там и службы шли, там и ночевали. Русские военные гумпомощь привозили - продукты, одежду. До войны это был очень красивый столетний Михаило-Архангельский храм, но в его колокольню, а она была деревянной, попал снаряд, и всё сгорело. Простые чеченцы очень хорошо относились к русским.

Когда я первый раз ездила в Чечню - в феврале 1995 года - отец Анатолий рассказывал, что русские в подвале вперемешку с чеченцами укрывались, продуктами друг другу помогали. В храме была икона Царицы Небесной, большая такая. И у нее из автомата прострелили ножку...

У отца Анатолия были верующими мама и бабушка. Они приходились родственниками отцу Серафиму Исупову из Серафимовской церкви. Я узнала, что мама отца Анатолия зашивала в карманчик псалом «Живый в помощи». И он всегда носил при себе молитву, написанную рукой мамы, даже в военной одежде.

К моменту знакомства с отцом Анатолием я не была воцерковлена. И когда он начал ходить в церковь, я об этом даже не знала: всё делалось тихо, как бы за моей спиной, - чтобы меня не расстраивать, думаю.

Но я - правнучка кировского священника, и мой дядя был священником. И однажды отец Анатолий сказал: «Можно всю жизнь в церковь не ходить и быть далеко от Бога, но не волнуйся, ты быстро повернёшь в правильную сторону». Так и произошло. Сложно было поначалу, но потом Господь прочно вошёл в нашу жизнь...

Не сломились

- Однажды, когда мы жили еще в Ставрополе, раздался звонок из Кирова от моего любимого двоюродного брата, который спрашивал, правдива ли та информация, которую передали по ТВ: сообщили, что боевики взяли в плен отца Анатолия Чистоусова. Дети очень переживали, но как-то дружно вынесли эти испытания. Друзья семьи нас очень поддерживали.

…Кстати, сын похож на папу - внешне и голосом, который у него глуховатый немного. Характер у него сложный, черт много моих, но основное от отца: он снисходителен к чужим недостаткам, терпим. И дочь терпелива в отца. Когда отец Анатолий молчал, чувствовалось, что он за всех нас молился. И когда он был военным, то полгода проводил не дома, - дети быстро привыкли к домашнему труду, ещё больше терпения жизнь дала.

Все эти события однозначно привели к вере, но лишили физического здоровья. А по жизни, наверное, закалили. Я изначально знала, каково быть одной с двумя детьми дома, ездить с ними в отпуск в Киров, это помогло пережить утрату. Вернулась в Киров с детьми только через четыре года, тут и мама была, и родители Анатолия.

Было сложно материально. Сначала мне свёкор помогал, давал сто рублей, по тем временам - большую сумму, потом уже я им помогала. Где-то падаю, потом карабкаюсь, жизнь такая. Но ни о чём не жалею, мне есть о чём вспомнить, я не в унынии и не в тоске. Для меня он живой, кто бы что ни говорил...

Приходит ли он к нам? К сыну чаще всего, к нам с дочерью - редко. Но было ощущение, что он рядом, но самого его не видела. Часто смотрю на фотографии, плачу, честно скажу: себя ж надо иногда пожалеть. И что-то рассказываю ему. Бывает, когда что-то идёт не так, как хочется, встану и помолюсь ему - и всё постепенно рассеивается, обстановка в семье уже не такая угнетающая.

Войны быть не должно!

- У каждого из нашей семьи своя судьба. И дай Бог, чтобы войны больше никогда не было. Помню, потом, когда Анатолия разыскивала, видела солдата грязного. Рядом с ним крыса огромная бегала, а он безучастно смотрел, словно в никуда. Эту картину навсегда запомнила.

Когда летом ещё ездили к Анатолию, он очень волновался, чтобы с нами ничего не случилось в дороге. Как-то ночью началась перестрелка, он прибежал, крикнул, чтобы ложились на пол. Так легли и лежали. С тех пор никогда не хожу на площадь смотреть салюты, после той перестрелки любой звук слышится как те боевые снаряды. Это доходит позже, не сразу, но доходит, что войны быть не должно...

С искрой Божьей

- Я не слышала о том, что отца Анатолия хотят канонизировать. Меня никто не расспрашивал, документы собирать тоже не просили. Могила тоже ещё не найдена. Если найдут, надо обращаться в ростовскую лабораторию идентификации. Но я как представлю свое состояние: 25 лет прошло, мне никаких сил не хватит снова это пережить. Пусть он покоится там, где душа его обрела покой.

История была: когда я приехала в Грозный разыскивать отца Анатолия, я встретилась с отцом Василием, с которым они подружились на службе. Я спросила батюшку, жив ли отец Анатолий. Тот улыбнулся: «Он жив, молись только за него».

Через несколько лет от матушки Маргариты узнала, что после встречи со мной батюшка сказал: «Если бы я сказал матушке, что его уже нет в живых, она бы не вынесла этого».

Я была поражена этим ясновидением: я бы и правда тогда не выдержала. От неё же и узнала, что при знакомстве с отцом Анатолием отец Василий увидел в нем искру Божью. Я её тоже в нём видела…

Подготовил Александр ШИРОКОВ.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала редактора газеты «Честное слово» Вятской православной гимназии Наталью Юрьевну Смирнову.

Справка «ВК». Анатолий Чистоусов родился 28 августа 1953 года в Кирове. Окончил военное училище летчиков и штурманов ВВС и педагогический институт (заочно). В 1980-е проходил службу в должности офицера-воспитателя в одном из военных училищ Ставрополя.

В 1993 году уволился из рядов Вооружённых сил России. Майор запаса.

18 марта 1994 года митрополитом Гедеоном (Докукиным) рукоположён в сан диакона. Позже направлен в распоряжение благочинного православных церквей Чеченской республики.

С 15 марта 1995 года - настоятель Михаило-Архангельского храма г. Грозного и благочинный православных церквей Чеченской республики.

29 января 1996 года его вместе с протоиереем Сергием Жигулиным захватили боевики.

Погиб 14 февраля 1996 года. Под пытками не отрёкся от веры и был расстрелян.