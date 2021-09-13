Душа болит о детском спорте в Кировской области. Мнения тренеров, спортсменов и чиновников

В этот день во Дворце спорта «Быст­рица» было оживленно. Здесь проходила встреча представителей региональных федераций различных видов спорта, заслуженных тренеров, профессиональных спортсменов и просто активных кировчан. Как заметил губернатор Игорь Васильев (по его инициативе и прошло мероприятие), эта дискуссионная площадка стала третьей, где эксперты говорили о путях развития наиболее важных отраслей экономики и социальной сферы Кировской области.

В этот раз участники пришли с наболевшими проблемами в развитии детского и профессионального спорта, а также обсудили совместные планы для создания сопутствующей инфраструктуры в регионе.

Губернатор, открывая дискуссию, предложил взять за основу комплексный подход. Это не только строительство больших спортивных объектов и подготовка спортсменов, но и обеспечение возможности заниматься спортом каждому жителю Кировской области.

Перед началом мероприятия корреспондент «ВК» пообщался с некоторыми участниками встречи.

Как в советское время?

Юрий СКОБОВ, чемпион XI Олимпий­ских игр в эстафете по лыжным гонкам в 1972 году в Саппоро, серебряный призер чемпионата мира 1974 года, четырёхкратный чемпион СССР, почетный гражданин г. Омутнинска, председатель Кировского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России».

- Юрий Георгиевич, о чём душа болит?

- Конечно о детях! Их же надо готовить к выходу в большой спорт. Теперь на детские соревнования отвезти детей - проблема, родителям порой приходится отправлять их за свой счет. Все вопросы упираются в материально-техническое обеспечение.

- Но ребята из вашего района, судя по участию в разных состязаниях, не обделены?

- Конечно, им помогают и местные руководители, металлургический завод. Спасибо! Не случайно же омутнинская спортивная школа - лучшая в области.

- А как было прежде, когда вы в спорте делали первые шаги?

- Тогда детские спортивные школы поддерживали на всех уровнях власти. А какое было снабжение? Вы же тоже помните, что не приходилось школьникам даже, например, лыжи покупать - всё давали. Да и на другой спортинвентарь родители не тратились. Государство беспокоилось о детях.

- Вот именно. И вы это почувствовали на себе, в своей будущей карьере.

- Меня всем необходимым для тренировок и соревнований обеспечивали те общества, в которых я находился: «Спартак», ЦСКА, «Труд» и так далее.

- Вы по-прежнему ведёте активный образ жизни?

- Живу, как и прежде, в Омутнинске. Занимаюсь общественной работой. Переживаю за судьбу тренеров и их юных воспитанников. Как могу помогаю.

Не забыть тренеров

Александр ГРУХИН, президент Федерации бокса Кировской области.

- Александр Владимирович, с какими проблемами пришли вы на дискуссионную встречу?

- Отделения нашей региональной федерации представлены практически во всех районах области. Не каждая спортивная структура такого уровня может этим похвастаться. Конечно, мы по-своему развиваемся и у каждого вида спорта свои проблемы.

Безусловно, главное - необходимо создать условия для работы тренерам и спортсменам. Мы постоянно выезжаем в другие города - Казань, Москву. С ними, разумеется, тяжело тягаться, и в финансовом обеспечении тоже. Там имеются школы олимпийского резерва, заботятся о тренерском составе.

- У нас иначе?

- Прежде всего нужен достойный уровень оплаты труда тренерского состава! Сейчас молодой специалист, пришедший после окончания университета, получает около двенадцати тысяч рублей. В месяц необходимо отработать 40 часов, набрать группу начальной подготовки. Получается, он имеет зарплату ниже прожиточного минимума. Это очень острая тема!

- Кто же занимается с молодыми спортсменами?

- У нас тренерский состав в основном возрастной. Нам помогают партнеры, они есть. Мы участвуем в различных чемпионатах, побеждаем. Недавно наша кировчанка на первенстве Европы получила «серебро». Перспективы имеются, была бы помощь!

Чужие нам не нужны!

Сергей ДИТЕЛЕВ, заслуженный тренер России, президент Кировской областной общественной организации «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга».

- Сергей Павлович, что беспокоит вас?

- Тяжелая атлетика, что бы ни говорили, - это базовый вид спорта. Можно сказать, элита. Конечно, он и самый малочисленный. Однако же этим видом занимаются не только юноши, но и девушки, побеждают на первенствах России, Европы. На днях с такого состязания, проходившего в Польше, вернулась Дарья Мамаева, она завоевала серебряную медаль.

- На ваш взгляд, что нужно теперь в тяжелой атлетике, других видах спорта?

- Я в спорте 51 год. Теперь, как грибы после дождя, растут различные (и для российских спортсменов во многом непонятные) направления - ушу, карате и другие. Зачем их развивать? Тут же для них находятся тренеры, спонсоры.

Наша федерация воспитывает чемпионов и развивает вид спорта на должном уровне. Однако есть ряд инфраструктурных вопросов, разрешить которые можно с привлечением спонсоров. Надо развивать те виды спорта, особенно среди молодых, которые всегда прославляли Россию.

С помощью меценатов

Сергей ЧУРИН, председатель Федерации хоккея Кировской области:

- Хоккей с шайбой очень популярен в регионе, но его инфраструктура требует до­статочно серьезных вложений, и здесь инвестирования только со стороны одного государства мало. Необходимо организовать работу с предпринимателями, в том числе в районах обла­сти.

Партнёры рядом?

Андрей ОЛИН, глава Верхнекамского района:

- Такой пример государственно-частного партнерства есть. За последние десять лет в муниципалитете построено, отремонтировано, реконструировано 35 спортивных объектов. Это достигается всеми уровнями власти: поддерживают правительство области, депутаты Государственной думы, частные крупные инвесторы, местные предприниматели.

К примеру, у нас был разваленный тир завода «Кирскабель». Совместными усилиями из него сделали двухзальный комплекс единоборств. Там сейчас рукопашный бой, дзюдо, самбо. И практически вся инфраструктура у нас отремонтирована. Это дало свои результаты. За эти годы мы воспитали трех чемпионов мира.

И перспективы, и поддержка

О разном и наболевшем говорили на дискуссионной площадке в «Быстрице». И хотя в целом все проблемы сводились к одной - финансовой, но прозвучал и основной мотив в выступлениях, что всех порадовало: спорт, и особенно детский, юношеский, в регионе активно развивается.

Не раз обсуждали и задачи, которые сейчас стоят перед тренерами, что стало, пожалуй, самой

больной темой беседы. По мнению экспертов, необходимо снизить нагрузку на тренеров, переложить часть функций продвижения отдельных видов спорта на федерации.

На дискуссионной площадке обсудили и развитие скалолазания. По словам Павла Шабалина, председателя Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области, этот вид спорта приносит региону наибольшее количество золотых медалей и призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях. Игорь Васильев поддержал идею строительства в регионе скалолазно-ледолазного спортивного комплекса. Он обеспечит высокую пропускную способность для занятий не только кировских спортсменов, но и спортсменов высокого уровня из других регионов страны.

О государственно-частном партнерстве речь шла и при обсуждении темы развития футбола. Мама футболиста Елена Чехомова сказала, что перспектива строительства футбольного манежа обсуждается с частным застройщиком. Губернатор поручил минспорта проработать данный вопрос вне этой встречи.

Андрей Маури, президент Федерации хоккея с мячом Кировской области, заметил, что больших успехов порой добиваются ребята из малообеспеченных семей. Они умеют трудиться и не боятся трудностей, но у них нет возможностей для спортивного продвижения. По его словам, надо с ранних лет наблюдать, как ребенок развивается физически, помогать ему.

Участники дискуссии сошлись во мнении: детский спорт - это здоровье будущих поколений. Есть много и других задач - подготовка учителей физкультуры, тренеров. И такой разговор обязательно продолжат.

А. ВЯТКИН.

Кстати

На территории Кировской области работают 55 физкультурно-спортивных организаций, их число растет. За послед­ние годы завершены строительство ФОКа в г. Советске, бассейна в г. Кирсе, реконструкция легкоатлетического манежа в г. Яранске, проведен ремонт стадиона в г. Котельниче и других объектов.

В этом году в областном центре закончено строительство бассейна, стои­мость проекта составила 240 млн. рублей. На протяжении пяти лет на базе хоккейных коробок возводятся многофункциональные спортивные площадки.

За пять последних лет федеральное финансирование спорта увеличилось вдвое. Это позволило построить новые объекты, существенно обновить оборудование спортивных школ, приобрести для них вместительные автомобили для поездок на соревнования и сборы.

До конца 2024 года в Кирове запланировано строительство комплекса спортивных объектов - масштабного проекта стоимостью почти 830 млн. рублей (универсальный спорткомплекс с искусственным льдом и многофункциональный спорткомплекс). В 2021 году начаты инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация.