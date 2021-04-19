Дошкольные хлопоты. Все кировские дети старше трёх лет получат места в детсадах

12 апреля в Кирове стартовала запись детей в детские сады. Как пообещали городские чиновники, в этом году места для всех малышей старше трёх лет найдутся.

О подробностях того, как будет проходить кампания, на пресс-конференции, которая в конце минувшей недели состоялась в кировской горадмини­страции, рассказали начальник департамента образования Александр Петрицкий и руководитель отдела дошкольного образования Светлана Машковцева.

Записаться можно по-разному

Записать своего ребенка в дошкольное учреждение кировчане смогут до 21 июля.

С этого года для удобства записи начал действовать новый электронный сервис, который называется «Навигатор в мире дошкольного образования».

- В этом сервисе доступна подача заявления в электронном виде для постановки на учет ребенка, нуждающегося в получении направления в дошкольную организацию, - рассказали чиновники. - Предусмотрена возможность подать заявление в электронном виде (вкладка «Подача заявления на зачисление в ДОО»). Также здесь можно узнать очередность в желаемый детский сад (вкладка «Личные данные. Мои дети»).

Всех, кто подал заявку, чиновники будут уведомлять о получении путев­ки по указанным телефонам.

- В случае если связаться с абонентом не удалось, будет задействовано СМС-оповещение, - уточнил Александр Петрицкий.

Выдача направлений пройдет в три этапа. На первом родители будут получать путевки непосредственно в детских садах, на втором этапе - в девяти созданных на территории Кирова пунктах выдачи направлений, на третьем этапе - в департаменте образования.

После получения направления руководитель учреждения либо член комиссии зарегистрирует направление и выдаст родителю (законному представителю) памятку о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка. Документы нужно представить заведующему детским садом до 1 августа текущего года.

Если родитель или законный представитель не может получить направление в указанный срок, то он может обратиться с письменным заявлением к председателю комиссии по комплектованию об изменении срока выдачи направления для своего ребенка (в департамент образования администрации на улице Молодой Гвардии, д. 74).

Как сообщил Александр Петрицкий, есть несколько пунктов выдачи направлений:

1. Детско-юношеский центр им. Александра Невского (ул. Ленина, д. 164/2);

2. Средняя общеобразовательная школа № 59 (ул. Некрасова, д. 57);

3. Межшкольный учебный комбинат № 4 (ул. Азина, д. 55);

4. Межшкольный учебный комбинат № 4 (ул. Дзержинского, д. 23);

5. Детско-юношеский центр Октябрьского района (ул. Лепсе, д. 18);

6. Основная общеобразовательная школа № 33 (мкр. Коминтерновский, ул. Павла Корчагина, д. 66);

7. Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60 (ул. Воровского, д. 153);

8. Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» (Нововятский район, ул. Советская, д. 79);

9. Детский сад № 175 (мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 25).

Первыми путевки в дошкольные учреждения получат родители детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, далее - имеющих право на внеочередной, первоочередной, преимущественный приемы и т. д.

Александр Петрицкий особо отметил, что среди детей, не имею­щих регистрации на территории города, путевки будут распределяться по завершении выдачи направлений малышам, зарегистрированным в Кирове, - на оставшиеся места.

По соседству не для всех

В этом году в дошкольные учреждения пойдет более семи тысяч маленьких кирочан.

- В текущем году из детских садов в школы будет выпущен 7131 ребенок (без учета групп компенсирующей направленности). Таким образом, путевки получат более семи тысяч детей в возрасте от трёх лет, - сказал Александр Петрицкий. - Это дети 2017 года рождения, которые либо не получили пока направление, либо получили его не по месту жительства - и, соответственно, либо получат путев­ку вновь, либо в другой детский сад. Основная же часть, то есть 7082 человека, - это дети, родившиеся с 1 января по 31 августа 2018 года.

Несколько прошедших лет дошкольная инфраструктура областного центра активно прирастала детскими садами и ясельными группами. По информации горадминистрации, в Кирове работает 146 детских садов, а включая вторые корпуса - все 155. Их посещает почти 32 тысячи детей.

И тем не менее дошкольных учреждений не хватает для того, чтобы все дошколята могли посещать ясли или детский сад по месту своего проживания. Эту проблему, как заметил Александр Петрицкий, в мэрии понимают.

Ранее уже говорилось, что самая сложная ситуация с детскими садами - в микрорайонах Зиновы, Солнечный берег, Зонального института, чуть лучше - в центре, Чистых Прудах, на Дружбе и в районе автовокзала. В федеральный центр направлены заявки на строительство пяти детских садов. Также в настоящее время идёт реконструкция здания по ул. Гайдара, 4-а.

Такое неравномерное распределение дошкольных образовательных учреждений и нынче создаст сложности для родителей, которым придется водить ребенка не в детсад по соседству, а в другой микрорайон.

- Да, физически мест всем хватит, но согласятся ли родители с Зонального возить в Русское - пока вопрос открытый, - прокомментировала ситуацию представитель общественного движения «Родительский контроль» Ольга Тырыкина. - Кто-то согласится, кто-то махнет на всё и пойдет в частный детский сад, кто-то попытается бороться, получая отписки килограммами. Родителям со льготами, чьи дети родились до 31 августа

18-го года, переживать не о чем, в садик попадете, скорее всего - почти все рядом с домом. А вот родителям без льгот придется поволноваться, особенно если вы живете в районе Зонального, Чистых Прудов, автовокзала, да и центра тоже. Место дадут, но насколько оно вас устроит, будет зависеть от вашей возможности и желания возить. Что делать детям, родившимся по­сле 1 сентября 18-го года, особенно без льгот, - пока вопрос. Скорее всего, идти в частный детсад. Нет, вам тоже дадут место, но яслей не так много.

И это - только первая часть тех жалоб, которые обрушатся на головы городских чиновников в конце лета. Другая будет связана с недостатком ясельных групп. И здесь пока проблема не решена полностью, несмотря на то что, как сообщил Александр Петрицкий, в детских садах областного центра создано 2364 места для малышей раннего возраста - с двух до трёх лет, в том числе 223 места - в частных детских садах.

Предполагается, что в ясельные группы в 2021 году будут ходить 3281 малыш, из них 766 детей располагают первоочередным и внеочередным правом на зачисление в дошкольные учреждения. Однако это количество лишь сократит очередь, но не ликвидирует ее.

Иван ТРОФИМОВ.

Ответы на часто задаваемые родителями вопросы

- Как происходит распределение мест в дет­ских садах?

- На получение места в детском саду сначала претендуют дети наиболее старшего возраста, независимо от наличия или отсутствия льготы, которые в прошлом году по каким-либо причинам не получили направление в детский сад. Это, как правило, дети, которые по состоянию здоровья не могли посещать детский сад, или ожидали место в каком-то определенном детском саду, или уезжали из города на длительный срок.

В дальнейшем свободные места распределяются между детьми, которым на 1 сентября текущего года уже исполнится три года. Среди таких детей преимущество у тех, чьи родители имеют какие-либо льготы, причем своё преимущественное право они должны отметить до начала комплектования, то есть до 1 марта текущего года. Дети, чьи родители имеют льготу, направляются по возможности в те детские сады, которые указаны в заявлении как приоритетные.

Остальные дети, чьи родители не имеют какого-либо преимущественного права, комплектуются на оставшиеся свободные места.

- Что делать, если я не могу получить направление в указанные сроки?

- В таком случае необходимо обратиться с письменным заявлением к председателю комиссии по комплектованию об изменении срока выдачи направления. Оно будет оставлено для вас, и вы сможете прийти за ним в удобное для вас время. Прием заявлений ведется в департаменте образования (улица Молодой Гвардии, дом 74).

- Может ли прийти за путевкой, например, бабушка ребенка?

- Нет. За путевкой должен явиться законный представитель ребенка. Законными представителями являются родители, усыновители и опекуны. Выдача путевок другим родственникам (бабушке, дедушке, тёте, дяде) не допускается.

- Куда идти с направлением?

- После получения направления руководитель учреждения либо член комиссии зарегистрирует направление и выдаст родителю (законному представителю) памятку о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка. Документы нужно представить заведующему детским садом до 1 августа текущего года.

- Предусмотрен ли в детских садах адаптационный период?

- Да. Если ребенок идет в детский сад впервые, для него будет составлен график посещения группы - начиная с двух часов в день с постепенным увеличением длительности пребывания в детском саду. Как правило, адаптационный период продолжается до месяца. Если же ребенок переводится из одного детского сада в другой, то с самого начала учебного года (1 августа для детских до­школьных учреждений) он сможет посещать группу полного дня.

По информации департамента образования администрации города Кирова.