Дошёл до точки. В Советске скоро прекратит работу мясокомбинат

Появился очередной «пострадавший» от действий ПАО «Т Плюс». На прошлой неделе им стало ООО «Советский мясокомбинат». Из-за долга в каких-то 15 миллионов рублей предприятие отключат от электроэнергии.

Ранее «ВК» писал о том, что в подобной ситуации оказался также «эффективный частный собственник» Кировского биохимзавода Дмитрий Пантелеев. Правда, сумма долга Биохима была кратно выше, да и «круче» Пантелеев владельцев Советского мясокомбината. Впрочем, не в этом суть.

Главное - разорение Советского мясокомбината было предсказано «Вятским краем» еще в 2019 году. И сегодня мы видим ожидаемый финал.

«Кому я должен - всем прощаю»

Дело в том, что мясокомбинат в Советске уже не первый год уверенно двигался к банкротству. И если из-за отсутствия электричества производство остановится, то процесс просто подойдет к конечной точке. Люди потеряют работу, район лишится еще одного предприятия, зато собственники мясокомбината - экс-депутат областного Заксобрания Леонид Солодилов и его семейство - не останутся в накладе.

Три года назад, в 2019-м, Советский мясокомбинат уже отключали от электроэнергии. И также из-за долгов. Правда, они были значительно меньше нынешних, всего каких-то 2,5 миллиона. Тогда на помощь предприятию поспешил бывший глава Советского района Сергей Галкин, да и гендиректор мясокомбината Дмитрий Баранов всё же не спешил закрывать контору. Он где-то срочным образом «нашел» 500 тысяч рублей, чем смог «умаслить» «Т Плюс» и удержать производство на плаву. Но это было тогда.

Сегодня же не осталось почти никаких сомнений в том, что ранее крепкое и значимое перерабатывающее предприятие не только районного, но и областного масштаба прекратит свое существование. По данным портала «За честный бизнес», и ООО «Советский мясокомбинат», и ООО «Торговый дом Советский мясокомбинат» уже находятся в состоянии банкротства.

Не лишним будет сказать, что обе эти «ооошки» принадлежат семейству Леонида Солодилова. Первая - его внуку Кириллу Дмитриевичу, вторая - его дочери Дине Леонидовне.

И хотя уставный капитал мясокомбината составляет, по сведениям портала «За честный бизнес», четыре с половиной миллиона рублей, реально, как можно предположить, активы предприятия на эту сумму не тянут.

Еще три года назад, по словам Сергея Галкина, собственники спешно распродавали всё ценное оборудование или переводили его на «третьи» фирмы, так или иначе связанные с семьей Солодилова. Например, мясокомбинат, согласно имеющимся в редакции «ВК» документам, арендовал часть производственного оборудования у ИП Солодиловой Л.В. (жены Леонида Солодилова) и платил за это более миллиона рублей. Подобным образом на протяжении нескольких лет происходил скрытый вывод финансовых средств и производственных мощностей мясокомбината.

Поэтому сейчас «Т Плюс» вряд ли сможет хоть что-то получить с должника, даже по решению суда. «Всё уже украдено до нас», как говорилось в знаменитой советской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Но останутся с носом не только энергетики.

- Если мясокомбинат закроется, мы потеряем рабочие места и источник налогов, - говорит заместитель главы Советского района Рамиль Шарипов.

На 1 января 2021 года среднесписочная численность работников мясокомбината составляла 65 человек (что в масштабах Советска совсем не мало), а годом ранее - 94 человека. Да, эти люди потеряют работу, лишатся заработка. Но район своих налогов и без того не видел.

Согласно данным ФНС, по итогам 2020 года за предприятием числилась задолженность по земельному налогу (вместе с пенями и штрафами) в размере 59 с половиной тысяч рублей, по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) - почти 12 миллионов рублей, а также по налогу на имущество - 1,3 миллиона. Все эти деньги должны были поступить в муниципальный бюджет, но не поступили. А сегодня сумма долгов, наверняка, еще больше. И закрыть эти бюджетные «дыры» уже не получится.

Капитал на чужой беде

В заключение по старой русской традиции нужно ответить на главный вопрос: кто во всём этом виноват?

Если перефразировать слова В.И. Ленина о компромиссах, есть «бизнес» и есть «бизнес». Одни строят свое дело на созидании, на выпуске того, что нужно людям, на улучшении обслуживания клиентов, другие - «жиреют» за счет разорения предприятий. К числу последних относится экс-депутат Законодательного собрания и ранее успешный предприниматель Леонид Солодилов.

Нет нужды повторять всё то, о чём «ВК» уже писал три года назад в статье «Разорить и разбогатеть» в номере за август 2019 года. Там приводилась подробная схема того, как Леонид Солодилов делал себе капитал на банкротстве предприятий в Кировской области, в республиках Коми и Марий Эл. Раскрывались махинации с кредитами и с имуществом этих фабрик и заводов, в том числе и Советского мясокомбината. Но в то время будущее последнего оставалось неясным. Поэтому была еще надежда, что предприятие в Советске избежит участи прочих.

Но сегодня все сомнения исчезли. Леонид Сергеевич своей традиции не изменил. Только стадию окончательного упадка мясокомбината он растянул на несколько лет. Может быть, для того, чтобы избежать обвинений в преднамеренном банкротстве, может, и для того, чтобы выкачать из предприятия максимальное количество денег, а может, для того и другого одновременно.

Впрочем, для бизнесмена, который начал свою карьеру в 1990-е, это не удивительно. В стране есть еще немало людей, которые, срубив денег «на халяву» и не имея никакого опыта в организации производства, паразитируют на «советском наследии», в своё время за копейки «отжатом» ими у народа, в том числе в Кировской области.

Помимо Леонида Солодилова, на вятской земле отличился, например, бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак, который в 2016 году умудрился обанкротить крупнейший производственный холдинг «Кировхлеб». А ведь в него входило пять птицефабрик (Костинская, Орловская, Уржумская, Фалёнская и Кирово-Чепецкая), а также комбинат хлебопродуктов. Набрав под эти активы кредитов, бывший высокопоставленный чиновник, не имеющий никакого производственного опыта, разорил их, и, думается, не без выгоды для себя.

Сегодня, можно предположить, ни Солодилов, ни Прусак нужды в деньгах не испытывают и с протянутой рукой на паперти не стоят. А что до рабочих, которые из-за них потеряли источник семейного дохода, так «спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Ну «не вписались они в рынок», как говорил в свое время ныне турецкоподданный Анатолий Чубайс.

Вот такие они - «эффективные частные собственники».

Сергей СМОЛИН.