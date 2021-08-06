Долг по ЖКХ выбьет коллектор? Ваше мнение!

Управляющие компании начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, пытаются привлечь к этому коллекторов.

Однако в мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении новые поправки к Жилищному кодексу, которые запрещают компаниям ЖКХ обращаться к услугам коллекторов для взыскания задолженности и заключать с ними агентские договоры. В то же время министерство строительства и ЖКХ РФ наоборот предлагает для взыскания долгов по коммунальным услугам предусмотреть возможность привлечения коллекторов.

В Совфеде считают, что допускать коллекторов к работе с задолжавшими жильцами можно только при выполнении ряда жестких условий.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к тому, что коллекторам могут разрешить взыскивать долги граждан за услуги ЖКХ?

- Поддерживаю. Иначе никак не собрать все долги за «коммуналку»

- Не согласен. Взысканием долгов должны заниматься судебные приставы

- Снизьте тарифы ЖКХ, и не будет никаких долгов по квитанциям

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: vyatsu.ru

На улицах Кирова уже не первый год можно заметить группы молодых иностранцев. Африканцы, азиаты, арабы гуляют, ходят в кино, обедают в кафе, делают покупки в магазинах. И все в городе знают, что это – иностранные студенты. В только что закончившемся учебном году в кировских вузах обучались 716 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В университетах для иностранных студентов создан специальные факультеты, где они осваивают русский язык и готовятся к поступлению на выбранную специальность.

Но почему бы вятским юношам и девушкам не поехать за высшим образованием не в Москву или в Питер, а в Баку или Кишинев? Или в Прагу, Пекин, Йоханнесбург…

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы отправить своего ребенка получать высшее образование за границей?

- Да, если речь идет об университетах Западной Европы или США – 9 голосов (42,9%)

- Нет, наше образование более подходит для успешной карьеры в России – 9 голосов (42,9%)

- Мой ребенок получает рабочую специальность в колледже – 3 голоса (14,3%)

Статью «Вятка Интернэшнл» читайте в субботнем номере «Вятского края»