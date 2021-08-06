Долг по ЖКХ выбьет коллектор? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Управляющие компании начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, пытаются привлечь к этому коллекторов.
Однако в мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении новые поправки к Жилищному кодексу, которые запрещают компаниям ЖКХ обращаться к услугам коллекторов для взыскания задолженности и заключать с ними агентские договоры. В то же время министерство строительства и ЖКХ РФ наоборот предлагает для взыскания долгов по коммунальным услугам предусмотреть возможность привлечения коллекторов.
В Совфеде считают, что допускать коллекторов к работе с задолжавшими жильцами можно только при выполнении ряда жестких условий.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы относитесь к тому, что коллекторам могут разрешить взыскивать долги граждан за услуги ЖКХ?
- Поддерживаю. Иначе никак не собрать все долги за «коммуналку»
- Не согласен. Взысканием долгов должны заниматься судебные приставы
- Снизьте тарифы ЖКХ, и не будет никаких долгов по квитанциям
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Фото: vyatsu.ru
На улицах Кирова уже не первый год можно заметить группы молодых иностранцев. Африканцы, азиаты, арабы гуляют, ходят в кино, обедают в кафе, делают покупки в магазинах. И все в городе знают, что это – иностранные студенты. В только что закончившемся учебном году в кировских вузах обучались 716 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В университетах для иностранных студентов создан специальные факультеты, где они осваивают русский язык и готовятся к поступлению на выбранную специальность.
Но почему бы вятским юношам и девушкам не поехать за высшим образованием не в Москву или в Питер, а в Баку или Кишинев? Или в Прагу, Пекин, Йоханнесбург…
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Готовы ли вы отправить своего ребенка получать высшее образование за границей?
- Да, если речь идет об университетах Западной Европы или США – 9 голосов (42,9%)
- Нет, наше образование более подходит для успешной карьеры в России – 9 голосов (42,9%)
- Мой ребенок получает рабочую специальность в колледже – 3 голоса (14,3%)
Статью «Вятка Интернэшнл» читайте в субботнем номере «Вятского края»
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.