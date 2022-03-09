«Добрый урожай» от компании «Уралхим»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел традиционную акцию «Добрый урожай» в Кировской области.К 8 Марта компания подарила более 120 тонн минеральных удобрений женщинам-садоводам региона.

Весенняя акция приурочена к Международному женскому дню и проходитс 2016 года. Женщины города Кирово-Чепецка и восьми муниципальных образований Кировской области в возрасте старше 55 лет получили в подарок удобрение, наиболее эффективное для подкормки почвы в весенний период.

Организаторами акции ежегодно выступают депутаты Законодательного собрания – представители компании «Уралхим», которых жители районов избрали в областной парламент: Александр Иванишин, Елена Перминова, Елена Горшкова, Борис Веснин, Виктор Медведков, Валерий Метелев.

«Добрый урожай» стал отличной традицией сотрудничества между компанией «Уралхим» и жителями города и районов. Мы получаем положительные отклики от женщин, поэтому постараемсяи впредь продолжать эту акцию», – подчеркнула Елена Перминова, депутат ОЗС, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу.

«Добрый урожай» – хороший способ поблагодарить всех женщин за их труд, за любовь к родной земле и за вклад в ее развитие, а также поздравить с весенним праздником – Международным женским днем. Надеемся, наше удобрение станет хорошим подарком и реальной поддержкой для них», – прокомментировал Александр Иванишин, депутат ОЗС, главный специалист по развитию производственных систем и процессов отдела реконструкции и модернизации филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

За время проведения акции более 40 тысяч женщин региона получили расфасованные по три килограмма пакеты с известково-аммиачной селитрой от компании «Уралхим».