«Добрый росток» от «Уралхим»

В Кирово-Чепецке прошла традиционная акция «Добрый росток», организатором которой стал филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Впервые акцию провели в 2018 годупо инициативе экологического отдела филиала. Тогда мероприятие было посвящено 40-летию предприятия. За четыре года в городском арборетуме появилось более 70 видов растений. В прошедшие выходные экологический десант высадил на территории еще 12 видов –азалии, декоративные сосны, карликовые ели и другие.

В акции приняли участие руководители предприятия и города, депутаты городской Думы Кирово-Чепецка и Законодательного собрания Кировской области, сотрудники экологического отдела завода. Многие пришли вместе с семьями.

«Высаживать саженцы – добрая и нужная традиция. Кирово-Чепецк очень зеленый город, и в наших интересах сделать его еще более привлекательным, уютным и комфортным. «Добрый росток» – одно из мероприятий, которые помогают нам двигаться в данном направлении. Будем и в дальнейшем продолжать эту традицию», – отметил директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский.

Территория арборетума преображается каждый год. Благодаря привлечению муниципальных средств и средств национального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь появились дорожки и освещение, а рядом с растениями – информационные таблички для любознательных посетителей. Также в этом году вокруг скамеек на территории ЦКР появились декоративные навесы.

«Посмотрите, как преобразился арборетум: он стал местом притяжения для горожан. А это значит, что посаженные ростки были действительно добрыми. Спасибо компании «Уралхим» за эту замечательную инициативу и участие в развитии арборетума», – поблагодарила инициаторов акции глава города Елена Савина.