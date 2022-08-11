Добровольные пожарные дружины «Уралхима» снова среди лучших

В Кирово-Чепецке после двухлетнего перерыва вновь прошли традиционные соревнования добровольных пожарных дружин (ДПД) на первенство ФГКУ «Специальное управление ФПС №16 МЧС России». «Уралхим» представили 7 мужских и 3 женских команды.

Также в этом году в соревнованиях приняли участие команды АО «ВМП «АВИТЕК», ООО «Уралхим-Транс», объекта ХиУХО «Марадыковский» и Приволжского филиала ФГУП «РАДОН».

17 команд по четыре человека соревновались на скорость в эстафете, этапы которой в точности напоминали условия возникновения и ликвидации настоящего пожара. Дружинникам необходимо было преодолеть двухметровый забор и десятиметровый бум, эвакуировать на носилках манекен пострадавшего в безопасную зону, ликвидировать очаг горения огнеупорным покрывалом, а также пройти этап на меткость – из пожарного ствола струей воды сбить мишень с расстояния 10 метров.

Сергей Завьялов, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«В случае возникновения нештатной ситуации именно дружинники должны отреагировать первыми. Соревнования позволяют проверить в действии уровень подготовки всех членов добровольных пожарных дружин, их знания и умение работать в команде. Наши сотрудники регулярно тренируются и добиваются хороших результатов».

В этом году по итогам забегов в очередной раз лучшее время показали представители «Уралхима». Все призовые места среди мужских команд заняли дружины филиала «КЧХК»,самыми быстрыми оказались представители газоспасательной службы. У женских команд завода – золото и бронза соревнований: коллектив производственной лаборатории прошел эстафету быстрее соперников. Победителям соревнований традиционно вручены памятные кубки, а все призеры награждены почетными дипломами и медалями.