«Доброволец Вятского края». В Кировской области выбрали лучших волонтеров

Оказывается, немало у нас в крае добровольцев, готовых всегда прийти на помощь людям. И конкурс, вдохновителем которого стало министерство спорта и молодежной политики Кировской области, выявил лучших из них. Недавно в центре развития туризма, организаторе конкурса, состоялось торжественное награждение победителей.

Министр спорта и молодежной политики Анна Альминова поблагодарила участников конкурса за труд, энергию, силы и время, которые они тратят на помощь тем, кто в ней нуждается. «Любовь к людям - очень ценное качество», - подчеркнула она.

Всего на конкурс было подано 27 заявок. Эксперты признали победителей в семи номинациях. Среди них, например, добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Он был удостоен Гран-при за совокупность результатов и достижений, направленных на развитие добровольчества в Кировской области, и за реализацию собственных социально значимых проектов. Так, за шесть лет, по словам руководителя отряда Александры Яговкиной, волонтеры «отработали» почти две с половиной тысячи заявок по поиску людей, 80 процентов из них найдены живыми.

Также победителями конкурса стали: в номинации «Доброволец-профессионал» - Дмитрий Жданов из Кирово-Чепецка (на фото), в номинации «Доброволец «серебряного» возраста» - Людмила Погудина (Кирово-Чепецк).

Дмитрия Жданова и Людмилу Погудину объединяет не только то, что они оба из одного города. Главное, что, несмотря на сложности со своим здоровьем, они помогают детям с ограниченными возможностями и занимаются благотворительностью. Вот что рассказала об этих уникальных волонтерах руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова.

«Поём для души»

- Людмила Петровна - уникальный человек. Для нее нет никаких преград. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, она помогает всем, кому нужна помощь. В России сейчас уделяется большое внимание активной позиции людей так называемого серебряного возраста. В регионах создаются центры поддержки «серебряного» волонтерства. Есть федеральная программа «Молоды душой», в которую включаются активные пожилые люди. Людмила Петровна у нас яркий представитель этого направления добровольческой деятельности. Она участница международных форумов в Сочи и в Ростове-на-Дону, награждена сертификатом полуфиналиста Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2019».

Людмила Погудина - организатор и руководитель творческого самодеятельного коллектива «Надежда». Это единственный коллектив в Кировской области, состоящий из инвалидов, который занимается добровольческой и благотворительной деятельностью. За восемь лет на счету «Надежды» 19 благотворительных концертов, восемь благотворительных ярмарок. Вырученные деньги направлены на оказание помощи детям приюта и клуба «Общение», районной детской больнице, пяти малоимущим семьям, а также Кирово-Чепецкому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Летом прошлого года коллектив провел три концерта, сборы от которых переданы на восстановление Преображенского храма в селе Селезениха Кирово-Чепецкого района.

Награды Людмилы Петровны и не перечесть. Неслучайно она отмечена благодарственным письмом за активную жизненную позицию от главы администрации г. Кирово-Чепецка, а также дипломом первой степени от Общественной палаты Кировской области за победу в конкурсе на присуждение знака «Общественное признание» в номинации «Преодоление».

И действительно, вся её жизнь - бесконечное преодоление. С двух лет она воспитывалась в детдоме. И до сих пор для нее загадка, почему ее буквально с трех лет стали привлекать к художественной самодеятельности. Музыкальную школу не оканчивала, сама освоила нотную грамотность. В ансамбле «Надежда» сейчас свой музыкальный работник, а по основной профессии - слесарь-сборщик.

- Жизнь всему научит, - говорит Людмила Петровна. - Из Белохолуницкого детского дома перевели меня в Нововятск, потому что часто к бабушке убегала, а рядом был пруд и воспитатели переживали, как бы чего не случилось. Восьмилетку окончила в Нововятске, а среднее образование получила в Яранске. Мечтала о мединституте, но раньше вне конкурса детдомовцев не принимали, и мне полбалла не хватило. И всю жизнь на «Лепсе» проработала, занималась спортом, везде успевала. С 1976 года до 2011-го была донором. Я, наверно, родилась с программой в руке: помогать всем!

В деятельности коллектива «Надежда» благотворительность на первом месте. В прошлом году, например, была оказана финансовая помощь Даше Целищевой. Девочка прошла лечение в Германии и сейчас поправляется. На днях коллектив принял участие в благотворительном концерте для Кристины Денисовой. Сбор от него также пойдет на ее лечение. Всего необходимо собрать 18 миллионов рублей! Кроме того, проведено около 50 бесплатных концертов в доме-интернате для пожилых, в центре социальной защиты, для ветеранов труда и людей преклонного возраста, а также в реабилитационном центре г. Кирова. В прошлом году коллектив под руководством Погудиной впервые провел пять концертов для людей, находящихся в исправительных учреждениях.

- Нынче опять звонили, звали, - рассказывает Людмила Петровна. - Но это очень тяжело, после концерта для заключенных я две ночи не спала… Да и девочки мои говорили: «Не пойдем больше». У нас в репертуаре песня «Сто дорог», мы поем, а парни молодые плачут. Смотришь на них - как бы самой не заплакать…

В коллективе Погудиной - всего 14 человек, но каких! Есть даже лауреаты международного и всероссийского конкурсов. А еще недавно к ним присоединилась группа волонтеров-танцоров «Позитив».

Выступают самодеятельные артисты и в санаториях «Радуга» и «Вятские Увалы». За чисто символическую плату, львиную долю которой составляют транспортные расходы.

- Наша цель - не заработок, мы поём для души, - говорит Людмила Погудина.

Надежда на… бочча

- О Дмитрии Жданове можно рассказывать очень долго, - говорит Наталья Новикова. - Он реализует проекты для детей с инвалидностью. Это удивительно, когда человек с ограничением по здоровью, но никаких преград для него нет, идет и помогает другим. Его хобби - бочча. Дмитрий был волонтером на зимних Паралимпийских играх в Сочи и первым в Кировской области стал развивать этот вид спорта. Он работает в Кирово-Чепецком реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Кроме того, сотрудничает с благотворительным фондом «Это чудо» и каждые выходные проводит занятия с подопечными фонда по бочча.

В одну из суббот мы встретились с Дмитрием в спорткомплексе ВятГУ.

Ребятишки с мамами уже собрались в зале. Рядом с ними преподаватели и студенты - волонтеры с кафедры адаптивной физкультуры, они помогают своим подопечным делать разминку. А далее начнется игровая подготовка, которую проводит Дмитрий.

- Несколько ребят готовятся к всероссийским соревнованиям. Я показываю им тактику и стратегию игры, - рассказывает он. - Когда учился в Московском государственном гуманитарно-экономическом институте, сам участвовал в первых соревнованиях по бочча. А сейчас уже третий год занимаюсь с ребятами.

- Сдвиги есть? Что дает детям-инвалидам этот вид спорта?

- Это отличная реабилитация. Вначале некоторые ребята даже не могут взять мяч в руку, а потом начинают кидать его, вырабатываются точность, координация и улучшается эмоциональный фон. Сформирована сборная области по бочча, у детей появилась возможность ездить в другие города, соревноваться, получать медали, грамоты. В том году, к примеру, первенство области по бочча среди детей-инвалидов прошло. Кстати, сейчас благодаря совместному проекту с обществом инвалидов каждое районное общество получило по комплекту мячей.

Игра начинается. Дмитрий переносит красные рюкзаки в центр поля и раздает белые, красные и синие (цвета триколора) мячи детям.

- Хотите попробовать? - предлагает и мне.

Беру в руку красный кожаный мяч размером с яблоко, но гораздо тяжелее, и пробую попасть им в белый мяч на расстоянии нескольких метров. И… мимо. Оказывается, это совсем не просто. Тем более - ребятам с детским церебральным параличом. Они сидят на стульях и поочередно катают мячи в цель. А волонтеры приносят их обратно, помогают сделать точный бросок. Дмитрий стоит перед ребятами и знаком, похожим на теннисную ракетку, показывает, чья очередь.

По словам Дмитрия, в эту игру даже Людовики играли, настолько она была популярна в Италии и Франции. Интересно, что в другом варианте игры -бочче - металлические шары по типу гольфа. Суть - попасть в белый мяч и не дать это сделать сопернику. Игра увлекает. «Старайся, чтобы мяч по полу катился», - советует мальчугану Олег Беспятых, преподаватель университета.

- Я попал! - кричит в восторге Максим.

Рады за него и мама, и волонтеры.

- Ориентация у мальчика стала гораздо лучше, - говорит Олег Юрьевич. - Раньше подходишь к нему - он тебя не видит, а сейчас координация на порядок выше.

А сколько труда, сил и времени понадобилось для этого!

- И главный наш двигатель, идейный вдохновитель - Дмитрий Жданов, - замечает Елена Умных из благотворительного фонда «Это чудо».

Занятие закончилось, мамы разобрали своих ребятишек, а Дмитрий все еще под впечатлением от сегодняшней тренировки.

- Бочча - последняя надежда для родителей, - задумчиво говорит он.

Вера Ануфриева.