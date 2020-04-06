Добровольцы нужны… не нам? В Кировской области начинается весенний призыв в армию

Как известно, попиариться хотят все. Особенно когда речь идет о наболевшей теме (уж тут-то всегда есть возможность «излить душу» и найти сторонников!). К тому же и повод появился: обсуждение поправок в Конституцию. Здесь проявить себя во всей красе, как говорится, сам Бог велел! О чем же, собственно, речь? Да опять об армии…

Так было всегда!

Пусть они, то есть всевозможные агентства, проводят опросы, анализируют и делают выводы. За то им и деньги платят. А мы, что называется, вернемся с небес на землю: так как-то жизнь становится реальнее и правдивее! Обратимся к итогам прошлого призыва на срочную военную службу (она пока что и является основой при формировании мощи и силы государства).

Как известно, Кировская область справилась с весенним и осенним призывами. Наш регион полностью выполнил поставленный министром обороны РФ план. На службу отправились около 2700 призывников.

Были и те, кто выбрал для себя альтернативную службу. Например, шесть человек стали «альтернативщиками» в мед­учреждениях региона.

Предоставили отсрочки от призыва на военную службу 2862 гражданам, из них по состоянию здоровья - 433-м. Освобождены от призыва на военную службу по состоянию здоровья 1170 человек.

В какие войска ушли наши призывники? Больше всего - в Сухопутные войска, далее по рейтингу - Ракетные войска стратегического назначения, Военно-воздушные силы, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, части материально-технического обеспечения, воздушно-десантные войска, части 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ, Железнодорожные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, десять человек осенью отправляют на службу в главный полк России - Президентский. Кстати, Кировская область - один из немногих регио­нов, откуда парни призываются в это элитное подразделение регулярно. Они на медкомиссиях проходят по всем физическим, а также морально-психологическим показателям.

И вот еще что. С 1 сентября прошлого года вступили в действие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они касаются граждан, имеющих право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу. В частности, военнослужащий имеет право досрочно уволиться со срочной службы по определенным об­стоятельствам. Это касается тех, например, чьи близкие родственники погибли при исполнении воинского долга, в чьей семье родился второй или третий ребенок либо возникла необходимость воспитывать ребенка без матери, ухаживать за больными родителями или несовершеннолетними братом либо сестрой.

Это одна сторона медали. А вот другая. Если до 27 лет человек не служил по не имеющим законного основания причинам, он не сможет получить военный билет. Вместо него призывная комиссия выдаёт справку. А в соответствии с федеральным законодательством с такой справкой мужчина в дальнейшем не сможет устроиться на гражданскую и муниципальную службу. И таких желающих «откосить» у нас в области, судя по последним данным, пока нет.

Молодые люди также могут пройти военную службу по контракту. Как отметили в облвоенкомате, такие перспективы особенно привлекательны для тех, кто получил высшее образование, родственное военно-учётной специальности, и готов связать свою жизнь с Вооруженными силами РФ. Прохождение военной службы по контракту гарантирует военнослужащим повышение в должности, получение соцпакета и заработной платы. Срок службы по контракту - три года.

Мнения разные…

А теперь о поправках в Конституцию, которые, в частности, и стали предметом обсуждения в разных СМИ: это отмена всеобщей воинской повинности и добровольный призыв в мирное время. Вот несколько мнений.

Игорь Зильберштейн, военный комиссар по Первомайскому и Октябрьскому районам г. Кирова:

- Даже не знаю… Быть может, со временем это и станет возможным - отмена призыва и полностью переход на добровольную службу. Но пока что все непонятно: а зачем? У нас ребята с большим желанием идут на срочную военную службу. Причем в последнее время так же активно хотят продолжить ее и на контрактной основе (особенно охотно стремятся в сухопутные вой­ска). Возраст таких добровольцев - от 20 до 35 лет. Мы рады, что они станут служить снова: есть опыт, специальность, необходимые в воинском подразделении.

Сергей Немасев, офицер областного сборного пункта, ветеран боевых действий на Северном Кавказе:

- Добровольная армия? Не слышал… А что, идет обсуждение? Видимо, как в Германии: хочешь - служи, хочешь - нет? Не знаю… Возможно, в какой-то перспективе такая необходимость у государства и возникнет. Уже теперь у призывников имеются проблемы со здоровьем (судите по статистике призывов. - Прим. авт.), а как дальше - сказать непросто…

Николай Прозоров, ветеран танковых войск, воин-интернационалист, орденоносец:

- Конечно, к добровольцам в армии именно в той позиции, о которой вы спрашиваете, я отношусь отрицательно! Наше государство к такой системе подготовки и структуре в во­оруженных силах не готово. Армию надо улучшать в плане материально-технического обеспечения, что, впрочем, и делается в последние годы. И слава богу! К тому же кон­трактники - уже готовые спе­циалисты. Дайте им квартиры, достойную зарплату, соцпакет сохраните - и всё!

И потом, думаете, легко найти специалиста по той или иной военно-учётной специальности? У нас было КВАТУ - уничтожили! А ведь, пожалуй, это было самое лучшее училище, которое готовило техперсонал для малой военной авиации: спецов из КВАТУ с руками отрывали во все части России, и не только… А как научить того же добровольца с нуля?

Нет, и вопрос такой не должен стоять! Пусть обсуждают. А российская армия тем и сильна: крепкими мужиками из рабочих и крестьян - все подвиги они совершали. И в годы Великой Отечественной, и в Афганистане (уж поверьте мне, как ветерану-«афганцу»!), и на Северном Кавказе…

Сергей, бывший военно­служащий-срочник:

- Срочник - это на случай войны пушечное мясо, как это уже не раз было проверено временем. Просто с улицы хапнули рекрута, дали оружие, сказали: «Вот - наши, вот - чужие! Иди отсюда и туда - убивай до тех пор, пока не победишь!» На том задача призывника кончается. А в мирное, так сказать, время призывник проходит службу, учебу перед настоящими боевыми действиями... А что же в жизни призывника? С одной стороны, перспектива быть убитым, с другой - «волчий билет» с клеймом инвалида или психбольного либо зона с уголовной статьей.

Перспектив у военных никаких, в патриотизм они не верят. Видят, что они рабы за подачку и блесну на грудь из поддельного металла, лишь винтики в руках амбициозных политиков, которые не захотели из-за личных интересов договориться по- мирному и, сидя в кабинетах, далеко от передовой, отдают приказы, кому и кого убивать, а кому лезть под пули.

И другое. Большинство офицеров в армии - штабные и кабинетные просиживатели, делающие карьеру. И постоянно то воруют, то продают срочников на работы.

Современная армия требует подготовленных профессионалов, поэтому контрактники подходят как нельзя лучше. Во многих странах уже давно создана профессиональная армия, а не по призыву - значит, положительный опыт есть и, действительно, так удобней для всех...

Думайте, мужики!

Действительно, у каждого своя позиция. Много лет занимаясь военными вопросами в журналистике, знаю: время перехода на полное, так сказать, добровольное пополнение армии разными «хотюнчиками» еще не настало. У нас и менталитет другой: «Служить надо, иначе настоящим мужчиной не станешь!» Хотя теперь на таких «настоящих» смотрят по-иному: у кого кошелек толще и как он в жизни обустроен - есть ли квартира, машина, ездит ли на Канарские острова и т.д.

А если серьезно, то практически половина комплектования современных Вооруженных сил России уже идет на кон­трактной основе. Другое дело - в финансовом обеспечении военнослужащего. Пока весьма невелико денежное довольствие, в воинском подразделении не всегда имеется комфортное (да и обычное!) жилье… А куда привезти семью?

В прошлом году, побывав в п. Мирном, где теперь дислоцированы зенитчики, поинтересовался: как живут контрактники? Ведь в этом подразделении мало солдат-срочников, на службе практически большинство - именно военнослужащие по контракту. Оказалось, есть жилье, в том числе и для семейных. Хорошо кормят, дают довольствие. Но… отдохнуть и провести досуг в поселке негде. Но и это, по словам военных, не беда: у многих машины, выезжают в город, дни рождения отмечают в кафе, дети регулярно посещают музеи, театры, выставки.

Если судить по российской статистике, к сожалению, так не везде. Подумать, как сказал один из респондентов, надо прежде всего о материальном обеспечении добровольца.

А идти ли служить по призыву? Я мог бы сказать: это дело каждого, но просто человеческая и журналистская совесть не позволит дать отрицательный ответ. У России, действительно, другой менталитет (слова респондента).

А потому скажу: есть история, многолетние традиции, патриотические чувства, наконец - их-то, к счастью, не отменяли. Не исчезли также долг и просто обязанность. Заметьте: почетная!

Так что, думайте, мужики, решайте…

Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Российскому парламенту предложили дополнительные поправки в Конституцию, в число которых входят отмена всеобщей воинской повинности и добровольный призыв в армию в мирное время.

Согласно опросам, однозначно поддерживают добровольный призыв на военную службу трое из десяти россиян, еще 22% относятся к этому скорее положительно. Категорически против подобных поправок 28%, каждый пятый - скорее против. Среди мужчин значительно больше тех, кто полностью поддерживает проект, чем среди женщин: 35 и 24% соответственно. При этом чем моложе респонденты, тем больше среди них однозначных сторонников инициативы: 43% среди молодежи в возрасте до 24 лет и всего 21% среди граждан старше 45 лет.

Примечательно также, что с ростом уровня доходов число россиян, которые однозначно поддерживают добровольный призыв в армию, снижается: 35% среди граждан с заработной платой до 30 тыс. руб. в месяц и 23% среди россиян, зарабатывающих более 80 тыс. руб. При этом Superjob отмечает, что служба в армии нередко является преимуществом при приеме на работу.