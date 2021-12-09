Добро пожаловаться в ГЖИ! Ваше мнение!

Государственная жилищная инспекция должна отстаивать права граждан, указанные в Жилищном кодексе РФ, и контролировать работу управляющих компаний.

ГЖИ Кировской отчиталась о проделанной работе за 9 месяцев этого года. За это период инспекторами проведено 3 960 внеплановых проверок, рассмотрено 9 970 письменных обращений, выдано 2 248 предписания, 106 предостережений.

В отношении фактов, связанных с нарушением требований жилищного законодательства, инспекцией возбуждено 1 970 дела об административных правонарушениях, вынесено постановлений с применением административного штрафа на общую сумму 49 млн 148 тыс. рублей.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогала ли вам Госжилинспекция решить жилищно-коммунальные проблемы?

- Да, после обращения все недостатки были устранены

- Нет, на мое письмо пришла чиновничья отписка

- Я не обращался в ГЖИ с просьбами

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: Регина Погудина

Как известно, в 2024 году Киров будет отмечать 650 лет со дня основания. Но не многим известно, что первый юбилей город отмечал в 1957 году, и тогда годом рождения определяли 1457-й и праздновали 500-летие Вятки.

А «отцом» внеочередного юбилея был историк Анатолий Эммаусский, который обнаружил в общерусских летописях более раннюю дату основания города – 1374 год. 21 декабря 1970 года ученые одобрили новые сведения и увеличили возраст Кирова сразу на 83 года. А в 1974-м город отметил 600-летие.

И вот, в преддверии следующего юбилея, кировские археологи намерены вновь уточнить год основания нашего города. Для этого на 2022 год запланированы раскопки на территории Хлыновского кремля, областное правительство намерено выделить дополнительные средства на проведение археологических исследований.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли уточнять год основания города Вятки перед празднованием 650-летия?

- Да, может быть будем отмечать не 650 лет, а 850 или 900 - 11 голосов (47,8%)

- Нет, год давно установлен, и праздник уже запланирован - 9 голосов (39,1%)

- Нет, это очередная бездумная трата бюджетных денег - 3 голоса (13,0%)

Статью «Что охранять – известно, но как – непонятно» читайте в субботнем номере «Вятского края».