До здания, в котором нашёл приют С.М. Киров, нет дела ни властям, ни коммунистам

Начиная с 19 мая кировские пользователи интернета активно обсуждают новость, неожиданно пришедшую из Уржумского района. На странице «Подслушано Уржум» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что здание бывшего приюта, в котором учился и воспитывался маленький Сережа Костриков, ставший затем известным революционером Сергеем Мироновичем Кировым, находится в плачевном состоянии.

Приложенные фотографии подтверждают: упавший ствол березы разбил окно, да так и остался торчать из него, территория вокруг не убрана, в полисаднике - сухая прошлогодняя трава по пояс…

А «неожиданной» эта новость стала потому, что, если верить тому же автору сообщения, «ветка березы разбила окно в июльский «ураган» 2020-го». То есть почти год дом, на котором в свое время торжественно устанавливали памятную беломраморную доску, находится в таком состоянии, а внимание на это обратили только сегодня?

Напрашивается вопрос: а есть ли у здания хозяин? На него оперативно ответили в районной администрации, сделав это в той же соцсети: «Вышеуказанное здание закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «Теплосервис». Конкурсному управляющему МУП «Теплосервис» направлена информация о принятии мер по устранению нарушений содержания имущества».

Мы связались с районной администрацией, и нам пояснили, что здание бывшего приюта в последние годы занимала контора того самого МУП «Теплосервис». Примерно год назад это предприятие вступило в процедуру банкротства, и мемориальный дом попал в «конкурсную массу», так что за всё теперь отвечает конкурсный управляющий, и оснований для вмешательства райадминистрации там не видели.

Несмотря на это, после шума, поднявшегося в интернете, чиновники всё же направили конкурсному управляющему свои «пожелания», и тот уже ответил, что до конца дня 20 мая березу из окна достанут (на момент сдачи номера «ВК» в печать подтверждения этому еще не поступило).

В своих комментариях к информации жители Уржума сообщают: «Не одна дверь в здании не заколочена, без замка. Там проходят пьянки, соседи стараются присматривать, но не всегда получается. А если пожар!!!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Т.А.).

А это еще один вопрос, на этот раз - к районному подразделению УМВД по Кировской области. Разве не должны сотрудники полиции, тот же участковый, следить за подобными потенциально опасными объектами, где систематически собирается их поднадзорный «антисоциальный элемент»? Однако в ведомстве генерала Селянина, очевидно, тоже почти год предпочитали не вмешиваться в «деятельность» собственника здания.

А что же сами жители Уржума? Воспринимают они этот дом как памятное место, связанное с жизнью любимого земляка?

«Все здания ветшают и сносятся и только достойные памяти восстанавливаются. Если жителям уржумской земли не важна память о Кострикове, то и видим результат. Те кто обратился, если цените память займитесь восстановлением, привлеките волонтеров, спонсоров или дальше жалоб ничего делать не хочется?» - задаются вопросом одни пользователи сети.

«Пусть правительство пришлет администрации Уржума денег на ремонт. У администрации точно нет денег на реставрацию. Денег вообще ни на что почти нет! Дороги в городе не делают, кинотеатр продали пятерочке, универмаг продали под магазин, птицефабрику развалили специально чтобы акашево покупали, молокозавод развалили, винзавод работает на глобус (зп упали до плинтуса). Так что ремонтируйте сами домик Кирова и отстаньте от администрации», - советуют другие.

Третьи более конкретны: «Почему правительство? У нас Компартия есть, где там Павлинович, пусть Мироныча поддержит».

И действительно, почему молчит кировское региональное отделение КПРФ и ее «пламенный» лидер - Сергей Мамаев? Ко времени сдачи этого номера (15-00 20 мая) самое свежее сообщение на сайте местных коммунистов посвящено празднованию Дня пионерии. Да и вообще материалов о проблемах Уржумского района за последнее время там не найти. Всё больше о «Майских прогулках по Кирову», о том, что «Красные в городе», да откровенное вранье про «черную икру на закрытом банкете губернатора» в честь Дня Победы, хотя это опровергают даже видеокадры, представленные на сайте КПРФ в качестве доказательства.

А уж о плачевном состоянии бывшего приюта «любимца партии, великого большевика» С.М. Кирова вообще ни слова! Вместо этого Мамаев на своем сайте предпочитает разводить демагогию, рассказывая об «известном американском философе и политологе Иммануиле Валлерстайне», имя и фамилию которого он, надеемся, сможет вспомнить и правильно произнести, пусть и не с первого раза, когда его случайно об этом спросят.

Т. АНДРЕЕВ.