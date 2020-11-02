Дневник «ковидника». Хроника мытарств экс-чиновницы правительства Кировской области

Когда смотришь на цифры заразившихся коронавирусом, когда видишь, как с каждым днем растет число заболевших, понимаешь, что все это происходит где-то рядом, у тебя под боком, и лишь по счастливой случайности ты сам еще не попал на больничную койку.

Ну а если…, а вдруг…, то что? Как быть, куда бежать, куда звонить, что делать? Много ли людей знает ответы на эти вопросы? Из тех, кто еще не болел, таких мало. И потому опыт тех, кто уже столкнулся с новой инфекцией, может быть очень полезен. Вот только таких историй нигде не найдёшь. Поэтому своеобразный дневник, который вела бывший пресс-секретарь губернатора Кировской области Яна Страузова, пришелся весьма кстати.

Она - человек известный в медийных кругах. И не только тем, что работала с Игорем Васильевым. Но также и тем, что умеет излагать свои мысли на бумаге. А потому, когда сама заболела, решила день за днем записывать свои ощущения и свои впечатления от работы нашей системы здравоохранения.

Этими записями она делилась с друзьями в социальных сетях. И была не против, когда «Вятский край» предложил ей опубликовать эти записи на своих страницах.

День первый.

Из серии «угораздило». Заболела.

Так хотелось, чтобы это было простенькое сезонное ОРВИ. Да и на самом деле страшных симптомов в понедельник, 12 октября, когда вызвала доктора, не было. Врач не пришла - позвонила! Мол, мы так заняты, можете подойти? Ну, ладно, понимаю масштабный перегруз, недалеко живу, и, несмотря на температуру, пришла. На моё удивление прописали противовирусное и морс. Хорошо, подумала я, может, правда, пронесет…

Через сутки температура держится от 37 до 38, пропало обоняние, появился кашель. В регистратуру не дозвониться. Прихожу на запланированный прием, сообщаю, мол, так и так, коллега по работе сообщила о положительном коронавирусном тесте, да и у меня не всё благополучно. А доктор мне сообщает - НЕ-Е-ЕТ!! Мы теперь на COVID-тесты просто так не направляем.

Звоните своему работодателю, пусть ходатайствует в Роспотребнадзор о выписке постановления на проведение обязательного медосмотра. Что за фигня (в оригинале более грубое слово. - Ред.)?

Знаете, что это такое? Сутки - документ составить, сутки - переслать, сутки - чтобы ответили, сутки - чтобы направили в поликлинику, сутки - чтобы направить на тест… Угадайте, на какой день будет готов результат?.. Прикиньте, какой процент легких уже поражен?

Попробовала выяснить, с чем связано нововведение? Сослались на постановление правительства Кировской области от 14 октября и устные рекомендации. Короче, братцы, похоже это форма коммерциализации COVID.

Конечно, проще плюнуть и пойти сдать платный тест. Но какого фига я плачу налоги и столько времени работала на это чертово (в оригинале более энергичный термин. - Ред.) государство? Короче, просто ТАК этого я не оставлю. (Продолжение следует.)

День второй

Вот душевное «пасибпасиб» за все добрые слова поддержки, советы и телефонные звонки!

На руках у меня постановление! Не было у меня практики общения с Роспотребнадзором по Кировской области. Теперь есть. На удивление это пока оказалась самая оперативная связь.

В течение получаса я получила документ, постановление, которое обязует Кировский клинико-диагностический центр провести лабораторные обследования на COVID. В этом постановлении даже есть такая фраза: «в случае нарушения законодательства… пред­усмотрена административная ответственность и штраф от 15 до 40 т. р.».

Теперь у меня задача, чтобы об этом постановлении поликлиника узнала, а то ведь не дозвониться!

Моя глубокая признательность Константину Загребину, начальнику отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Вот что еще посоветовали - обратиться официально в страховую компанию, в ту, где полис выдан. Говорят, тоже работает!

День шестой

Как выяснилось, бумажка - постановление Роспотребнадзора на COVID-обследование, имеет весьма специфический способ реализации для кировских поликлиник.

Очевидно, есть договоренность - тестировать не спешат; от десяти дней - до бесконечности!

Совет 1: тщетно с утра звонить в регистратуру поликлиники.

Я два часа сегодня мучала телефон. Пусть ваши близкие с семи утра идут и оформляют вызов либо идите сами. Но не факт, что, ссылаясь на документ от Роспотребнадзора, вас кто-то придет тестировать. НИ ФИГА! Сейчас всё по-другому. Идите к заведующему, тогда (может быть??!) вас внесут в «списки» и засунут вам палочку в нос.

Я сегодня видела эти ограничительные списки тестируемых! Взяли у меня тест.

Попросила своих близких поставить свечку.

Жду результата.

День седьмой

В ожидании результата.

Честно говоря, мне так хочется, чтобы итоги теста на COVID оказались отрицательными.

Спрашивали, рассказываю. По симптоматике у всех по-разному: насморк, ломота, повышение температуры до 38,4 к концу дня - так было три дня, на третий день перестала чувствовать запахи. С первых же дней - иммуномодуляторы, я пила трекрезан, потом арбидол (тоже говорят, фигня!), Гриппферон каплями в нос. И гасила температуру парацетамолом, мне хватало одной таблетки. С четвертого дня - мне выписали антибиотики. И желудок уже начинает сопротивляться такому количеству таблеток. А еще нужно полоскать горло! Даже если не болит. В горле скапливается какая-то неприятная хрень, вот прям ощутимо.

Кто переболел, говорят, с первых дней очень важно не допускать высокой температуры. Но здесь, друзья, лучше слушать опытных врачей, к которым отношусь с большим уважением!

Вот еще информация от Екатерины Тарловской:

«Закончилось клиническое исследование, в котором показана эффективность препаратов повидон йода (бетадин, йокс) для профилактики заражения и при первой стадии заболевания. Полоскать горло и закапывать в нос раствор для полоскания».

День девятый

В ожидании результата.

Полдня сегодня дозванивалась в поликлинику в надежде узнать результат теста. Безрезультатно - «пока неизвестно».

Вчера пребывала в депрессии. Тщетно пыталась записаться на КТ - в трех платных медицинских центрах. На вопрос «вы были в контакте?» честно отвечала, что «вполне возможно», но результата теста еще не знаю. Это была ошибка.

Если бы соврала, уже знала бы свои результаты. В медцентрах мне популярно рассказали, что они не могут принять «подозрительных», т. к. не имеют достаточных возможностей для обработки помещения и аппаратуры.

Чтобы получить направление на КТ в поликлинике, как сказал врач, вы должны «закашливаться».

И еще, что нужно знать о ситуации. Аптеки не продадут нужный антибиотик, если ваш лечащий врач «забыл» вам выписать рецепт. А время неумолимо тикает, и в какую сторону - неизвестно.

Но о позитивном - у меня появился «прикроватный» ультрафиолетовый облучатель. Говорят, помогает.

День десятый

Это даже уже не смешно - десятый день.

ТРИ часа. О Боги! Более трех часов я просидела под дверью терапевта, который заранее назначил мне на сегодня продление больничного листа.

1. Врач знала, что есть постановление Роспотребнадзора, обязывающее находиться на карантине.

2. Врач назначила мне сегодня прием без времени визита, в так называемую общую очередь. А это значит, что пришлось отстоять очередь в регистратуру, взять талон, а потом сидеть и ждать, когда по очереди к врачу пройдут те, кто записан, вперемешку с «живой» очередью.

Это какой-то страшный бред. Все реляции и реконструкции «умных поликлиник» просто в одном замечательном месте, под названием «зад» (в оригинале другое слово. - Ред.).

Попробуйте три часа кашлять в маску!

Говорят, мне не повезло с лечащим врачом и поликлиникой № 7…

Обращение сегодня написала в страховую и в местный минздрав.

Вот прям какая-то серая полоса… И да - тест на COVID так и не готов.

День одиннадцатый

Дозвонилась! Вот только что!

Заведующий ПК № 7 сообщил отличную новость - «отрицательный». УР-РА-А?!

Самого теста я не видела, но результат погружает в еще большее замешательство, т. к. часом раньше на руки получила результат платного КТ, где признаки пневмонии и 17% поражения легких.

На мой вопрос: «А еще тесты когда брать будут?», заведующий ответил: «А зачем?..»

Занавес! Кто еще сомневается, что ситуация в этой системе стабилизировалась? Верьте себе!

Дорогие мои, за эти дни вы мне колоссально помогли. Невероятно важны слова поддержки и соучастия. Спасибо за дельные советы и помощь. Без пафоса.

И пусть тот, кто свыше, каждого из вас хранит!

Вопросы от редакции

Можно только порадоваться за Яну, что тест на ковид у нее показал отрицательный результат (хотя, судя по симптомам, особенно по отсутствию обоняния и вкуса, можно предположить ошибку в тестировании). Вот только после прочтения ее мытарств и в связи с тестированием, и в связи с приемом у врача у нас появился ряд вопросов.

Во-первых, почему при наличии симптомов, схожих с заболеванием новой инфекцией, пациенты не направляются в обязательном порядке на тестирование? Тестов не хватает, специалистов, лаборатории не справляются? В чем причина, ответственные (будем надеяться) сотрудники минздрава?

Во-вторых, кто и зачем придумал порядок, когда для направления на тест нужно получить разрешение Роспотребнадзора?

В-третьих, почему пациентам так долго приходится ждать результаты теста?

В-четвертых, почему врачи не приходят к таким пациентам на дом по вызову, и им приходится самостоятельно идти в поликлинику для приглашения врача?

В-пятых, как так получается, что пациенты не могут пройти компьютерную томографию бесплатно и вынуждены обращаться в платные клиники?

В-шестых, почему не разведены потоки пациентов с симптомами коронавируса и других нозологий, в результате чего поликлиники становятся рассадником новой инфекции?

Очень хотелось бы услышать ответы высокопосталенных чиновников от медицины хотя бы на эти вопросы. Впрочем, как это не раз уже доказала жизнь и опыт общения с региональным минздравом, такого рода ожидания тщетны.

Подготовил к печати

Сергей СМОЛИН.

Фото Я. Страузовой.