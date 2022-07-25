«Для свободы мысли здесь больше пространства», – говорят о своём лицее выпускники КЭПЛа

11 мая в стенах дворца культуры «Родина» собрались педагоги, учащиеся и родители воспитанников Кировского экономико-правового лицея. В этот день здесь проходила традиционная церемония «Золотое яблоко» (своеобразный «Оскар» КЭПЛа), во время которой определялись лучшие в заканчивающемся учебном году класс, ученик, классный руководитель, учитель, спортсмен, артист, а еще - победители в номинациях «открытие года», «лидер года» и «стиль года».

Четыре часа фееричной церемонии пролетели как один миг. И вот уже отгремели финальные фанфары, зрители, полные впечатлений, медленно потянулись из зала, а на сцене, не скрывая эмоций, плакали те, кто всего несколько мгновений назад получили свои «Золотые яблоки». Празд­ник закончился, впереди у выпускников напряженная пора сдачи экзаменов, и - здравствуй, взрослая жизнь!

«Венок сонетов»

Вообще, «Золотое яблоко» - это церемония, завершающая целый цикл самых разных мероприятий, которые в течение учебного года проводятся в КЭПЛе. Только заканчивается одно - начинается подготовка к следующему. Многие из них - традиционные, насчитывающие много лет в своей истории, некоторые - совсем молодые.

А начинается учебный год в КЭПЛе с… турслета! Нет, линейка 1 сентября там, конечно, как и во всех россий­ских школах, проводится, но уже буквально через несколько дней вся лицейская семья отправляется за город. Причём семья - в буквальном смысле слова: самое активное участие в турслете, от решения организационных вопросов до участия в конкурсной программе, принимают и родители.

В этом учебном году тур­слет был посвящен Году науки и технологии, поэтому назывался «Наука - хит сезона». Организовали путешествие по станциям. Например, одним из заданий было представить изобретение, которое можно использовать в лицейской жизни. На музыкально-кулинарном конкурсе участникам предстояло приготовить и презентовать блюдо молекулярной кухни. А еще были спортивные соревнования и творческие конкурсы.

На турслетовской поляне собирается весь лицей, начиная с только что поступивших пятиклашек. Именно на них и их родителей турслет, как правило, производит наибольшее впечатление. Хотя он проходит буквально на первой неделе нового учебного года, по возвращении с турслета новички говорят, что создается впечатление, будто они уже, как минимум, два месяца в лицее проучились, настолько хорошо узнали друг друга и сдружились. Такому эффекту любой «тимбилдинг» позавидует!

Итак, турслетом начинается учебный год. 19 октября, в День лицея, проводится конкурс «Малахитовое яблоко», на котором все классы выступают с визитками, а во втором отделении выбирается «Мисс лицея». Следом, в декабре, идет новогодний «музыкальный кубок» - ученики представляют «живой» клип на выбранную ими песню. Традиционно проводится «Брейн-ринг», а в марте - конкурс «Мистер лицея». Ежегодно серьезно готовятся к празднованию Дня Победы: проводятся линейки, на которых лицеисты читают стихи и исполняют песни военных лет, готовятся концертные программы и поздравления для ветеранов.

В середине мая проходит та самая церемония «Золотое яблоко», с рассказа о которой мы начинали. Затем - по­следний звонок и выпускной. В июле желающие отправляются в поход на байдарках. В августе - театральный фестиваль, рассказ о котором чуть позже, а там и 1 сентября не за горами.

Вот такой «венок сонетов», как у Шекспира: один за другим, и весь год практически без остановки!

А учиться когда?

Действительно: «А как же учёба?» - спросите вы. Нет, об учёбе в КЭПЛе, конечно же, не забывают. Доказательство этому - многочисленные победы лицеистов на региональных и всероссийских олим­пиадах и конкурсах. Причём не только по профильным предметам - экономике и праву. Например, в этом году ученики КЭПЛа стали призерами всероссийских олим-пиад по ОБЖ (основы без­опасности жизнедеятель­ности) и по мировой художественной культуре.

В КЭПЛе на протяжении нескольких лет существует лицейский олимпиадный клуб. В этом учебном году участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стали сразу одиннадцать учащихся лицея. По итогам испытаний шесть ребят вернулись с ди­пломами призеров и победителей. Среди них - два абсолютных победителя, которые набрали самое большое количество баллов и показали наилучший результат среди всех участ­ников из разных субъектов Российской Федерации.

Так, абсолютным победителем ВсОШ по английскому языку стала одиннадцати­классница Анастасия Розуван. Помимо английского она осваивает французский и венгерский языки. А девятиклассник Роман Ивонин получил статус абсолютного победителя ВсОШ по химии. Следующая его цель - стать призером или победителем по математике: именно этот предмет, наряду с физикой, является для него приоритетным и любимым.

Кстати, учеба в КЭПЛе не заканчивается и летом. В июне там работает дневной лагерь. Организовываются два отряда - исторический и математический. Кроме экскурсий и других развлечений проводятся учебные занятия, выходящие за рамки обычной школьной программы. Например, у математиков, несмотря на то что решать приходится олимпиадные задачи, занятия, по признанию самих ребят, проходят очень весело. Мир увлеченных, одним словом!

Слово - лицеистам

А что сами воспитанники КЭПЛа думают о своем лицее? У меня была возможность пообщаться с некоторыми из них, и из этого могла бы получиться отдельная большая публикация. Однако, за недостатком газетной площади, приведу лишь их некоторые, на мой взгляд - весьма нетривиальные, суждения.

Варвара Солодовникова, 11 «В»:

- Когда приходишь в лицей, поначалу, конечно, очень чувствуется контраст по сравнению с уровнем общеобразовательной школы. Происходит не просто увеличение объёма поглощаемой информации, изучаемого материала. Происходит какой-то личностный перелом, своеобразный слом эго. Потому что в общеобразовательной школе ты - звезда, твоё имя звучит первым в списке отличников, а когда приходишь в лицей, то понимаешь, что ты такой не один, что, оказывается, талантливых людей гораздо, гораздо больше, и ты тут уже не самый главный. И это учит замечать таланты других.

При этом лицей каждому даёт выбор. Хочешь погрузиться в учёбу, участвовать в олимпиадном движении - у тебя есть такая возможность. Нравится заниматься творчеством, выступать на сцене - лицей позволяет делать и это. Однако ничто никому не навязывается. Каждый делает свой выбор сам, и какой бы ты выбор ни сделал, лицей тебя примет и поймёт.

Мария Норина, 11 «Г»:

- Мне кажется, вот это окружение, очень талантливое, очень творческое, - и на олимпиадах, и на сцене, - очень влия­ет на тебя - и учиться становится легче. У нас очень дружный коллектив «олимпиадников», и каждый готов тебе помочь. От осознания того, что нас много, становится легче и готовиться, и принимать, возможно, где-то поражение, и радоваться победам тоже. Здесь есть учителя, которые не столько диктуют тебе свою точку зрения, сколько обсуждают с тобой какие-то вопросы. И они принимают и твой взгляд и рассказывают о своём, выстраивают отношения больше партнёрские. Это мотивирует не бояться рассказывать о своих интересах, увле­чениях.

При этом в лицее не делят на чёрное и белое: или ты артист, который больше ничего не делает, или ты олимпиадник, который двух слов связать не может и боится микрофона. Лицеист - это человек, который может вообще всё!

Иван Шмаков, 11 «А»:

- Я пришёл в лицей в восьмом классе, и у меня была возможность сравнивать. Что меня приятно удивило - это прежде всего свобода, которая здесь есть, в отличие от обычной школы, где всё стандартизировано - от внешнего вида до образа мыслей. Здесь независимо от каких-то стереотипов можно говорить и с одноклассниками, и с учителями особенно. В школе, где я прежде учился, таких отношений с учителями - почти дружеских - ни у кого из учеников не было.

Не просто предмет нравится, а тебе нравится учитель. Тебе кажется, что, может быть, благодаря именно этой дисциплине этот учитель стал таким и так смотрит на мир. Я раньше не очень интересовался филологией, но вот я познакомился с учителем русского языка и литературы Галиной Анатольевной - и захотелось понять, на чём основано её мировоззрение, понимание мира. Географией я тоже не интересовался, но здесь есть замечательный Павел Ген­надьевич, благодаря которому я его предметом стал увлекаться и даже стал призером регио­нальной олимпиады. Когда общаешься с такими людьми, замечаешь, что даже язык у тебя меняется. Слушая постоянно этого человека, понимаешь: так звучит хорошо, так звучит очень понятно и до­ступно. И речь меняется, и сам становишься в чём-то интереснее. Хочется читать новые книги, хочется изучать новые дисциплины. Например, политикой, демографией и социологией я заинтересовался не на уроках обществознания, а именно на уроках географии.

Главное достоинство нашего лицея - в атмосфере глобального уюта и в понимании того, что от тебя требуют не только огромного объёма информации, но и личного роста. В любой ситуации сохранять умение переходить в какое-то новое качество и одинаково комфортно чувствовать себя и в разговоре с королевой, и в разговоре с каким-нибудь привокзальным пьянчужкой.

Кстати, Иван Шмаков вы­сказал, на мой взгляд, очень интересную мысль, когда мы говорили о необходимости единой школьной формы, вернее, о том, что в КЭПЛе ее нет. Меня заинтересовало, не может ли отсутствие у кого-то возможности покупать дорогие брендовые вещи повлиять на отношение к такому человеку (это к актуальной сегодня теме «буллинга» - травли детей в школах).

И вот что он ответил:

- Мы же, наверное, умные люди. И, я думаю, один из показателей ума - это как раз степень уменьшения злобы. Если сравнивать с людьми, с которыми иногда приходится общаться, всё-таки у нас (в лицее. - Авт.) градус этой злобы гораздо ниже. В принципе. По городу. Мы как-то улыбчивее относимся к некоторым вещам. Это я так вижу.

Павел Загоскин, 11 «А»:

- Я пришёл в КЭПЛ в шестом классе, и, когда начал участвовать в лицейской жизни, что-то вести, стало понятно, что лицей - очень нестандартное учебное заведение, очень интересное. Люди тут совершенно другие, и их отношение друг к другу, наверное, больше всего меня привлекло.

Если бы меня спросили, что это за лицей такой, конечно, кому-то, с кем я только что познакомился, я бы рассказал об успехах в учёбе, о меро­приятиях, как-то их описал красиво, показал бы какие-то видео, и всё. Ну а если бы пришлось разговаривать с человеком, с которым сблизился, я бы рассказал по-другому. Я бы рассказал о своих лицейских друзьях, о людях, которые здесь на меня повлияли. Для меня это прежде всего Александр Иваныч (Пономарёв. - Авт.). Этот человек для меня сыграл очень большую роль, стал мне очень близок на духовном уровне. Мне тяжело сказать словами - насколько. Вот об этом я бы и рассказал, а не об успехах и о мероприятиях.

Два Андрея и другие

Конечно, ни одно хорошее дело не обходится без помощников. К счастью, у КЭПЛа их немало. И прежде всего - родители лицеистов. Как не раз подчеркивали в лицее, ни одно мероприятие не проходит без их самого активного участия

Есть и еще один надежный «резерв» у КЭПЛа. Это его выпускники. Они даже создали специальный фонд, чтобы помощь лицею была постоянной и адресной. Объединились выпускники разных лет, не только из Кирова, но и многие живущие сегодня в Москве. У истоков этой организации стояли окончившие КЭПЛ в 1995 году Андрей Ашихмин и Ан­дрей Кирилловых, или «два Андрея», как вот уже почти тридцать лет называют их в лицее. Многие лицейские традиции закладывались именно их выпуском. Например, на новогоднем «Музыкальном кубке» до сих пор есть приз, который так и называется: «Приз двух Андреев».

О том, чтобы помогать лицею на постоянной основе, бывшие выпускники всерьез задумались 10 лет назад, на праздновании 20-летнего юбилея КЭПЛа. Начиналось всё с покупки подарков, оплаты каких-то поездок и питания в столовой для детей. Это всё были небольшие проекты, небольшие суммы, но весной прошлого года, как рассказал Андрей Ашихмин, они переосмыслили роль выпускников и решили свою работу переформатировать, сделать ее мас­штабнее и активнее. Теперь речь идет о помощи в организации учебного процесса, об установлении грантов для учителей, премий для победителей олимпиад и их педагогов. Продолжается и помощь ребятам из малообеспеченных семей.

Некоторое время назад, когда так случилось, что в лицее не было преподавателя по экономике, выпускница КЭПЛа, сама недавно окончившая Высшую школу экономики, - Рита Голуб, - целый год бесплатно дистанционно вела занятия с ребятами, а прошлым летом из собственных средств пол­ностью или частично оплатила поездку пяти лицеистов в летнюю школу ВШЭ.

Еще один выпускник 1995 года Константин Кирсанов помог привлечь к подготовке олимпиадников по праву лучших преподавателей и практикующих юристов Кирова и сам проводил занятия. Работу привлеченных специалистов оплатили из фонда выпускников.

- Когда-то лицей нам многое дал, искренне нас любил, пестовал и воспитывал, и теперь мы хотим это как-то вернуть и даже приумножить, - подчеркнул Андрей Ашихмин.

Беседуя с первыми выпускниками КЭПЛа, не мог не поинтересоваться, что отличало их тогда, в 1995 году, от нынешних лицеистов.

- Они только в возрасте выигрывают, а так мы одинаковые, - заявил Андрей Кирилловых. - Мы понимаем друг друга, у нас одинаковое чувство юмора. Наши взгляды и оценки во многом совпадают.

- Они свободнее, у них нет тех шор, которые у нас были, но, наверное, они не так ценят возможности, которые им предоставляет лицей, - считает Андрей Ашихмин. - По сравнению с нами, детьми 90-х годов, у них слишком спокойная и сытая жизнь.

- А я думаю, что мы точно так же не понимали в том возрасте, в котором сейчас они, какие возможности лицей нам даёт, - не согласился с другом Андрей Кирилловых. - Это приходит со временем, и потом они это оценят.

- У меня, как у преподавателя вуза, есть возможность общаться с выпускниками разных поколений, - подчеркнул Константин Кирсанов. - Когда приходят наши лицеисты и становятся студентами, их сразу видно. Несмотря на то что у нас разница в возрасте 20 - 25 лет, я их прекрасно понимаю, я их чувствую, мы с ними на одной волне.

В разговоре с Константином Кирсановым выяснилась забавная деталь: объявление о первом наборе в КЭПЛ в 1993 году его родители прочитали… в «Вятском крае»! Та же история случилась и с Андреем Ашихминым. Когда в августе 1993-го он приехал в Киров, его тетя показала ему объявление в майском номере нашей газеты, который она специально сохранила. Лицей оба они окончили с медалями, а сего­дня в КЭПЛе учатся уже дочери Константина и Андрея.

Счастье не в Париже

Девиз лицея: «Стиль, качество, результат». Каждый это может понимать по-своему. Например, по мнению одиннадцатиклассницы Варвары Солодовниковой, «суть лицея - выпустить человека, который будет себя наиболее комфортно ощущать в абсолютно разных условиях. При этом это будет начитанный, образованный человек, который сможет поддержать беседу, сможет себя правильно подать, и это человек, который занимает активную позицию по жизни, и очень человек неравнодушный».

Приходилось слышать и другие мнения. Например, что КЭПЛ настраивает выпускников на последующий отъезд из города, а то и из страны.

На это во время церемонии «Золотое яблоко» лучше всего ответил в своей песне выпускник лицея 1995 года, отец двух нынешних лицеисток Андрей Ашихмин. В дуэте со своей дочерью он спел: «Счастье - оно не в Париже. Счастье намного ближе».

Действительно, большое число выпускников лицея поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Многие потом остаются там, а некоторые оказываются за границей. Но многие и возвращаются, остаются в родном городе, добиваются успеха здесь.

А вот, например, что думает по этому поводу выпускница Мария Норина:

- Любой разумный человек привязан к своей малой родине. И то, что ты хочешь уехать, - это ты едешь за перспективой. Это не значит, что ты не любишь свою родину.

К новым вершинам!

Одна из традиций «Золотого яблока» - вручение премий имени педагогов КЭПЛа, ушедших из жизни, но оставивших в истории лицея свой неизгладимый след. Одна из этих премий, имени Алексан­дра Ивановича Пономарёва, сооснователя лицея и многолетнего первого заместителя директора, основоположника многих лицейских традиций, в этом году присуждалась за лучший проект. Она была вручена организаторам театрального фестиваля, впервые проведенного в КЭПЛе прошлым летом и посвященного памяти самого Александра Ивановича. Организатором фестиваля стал выпускник лицея, выпуск­ник ГИТИСа, театральный актер и режиссер Илья Быков. По его приглашению в КЭПЛ приехали известные артисты Юрий Чернов, Вадим Калганов, Елена Захарова. Они провели творческие встречи и мастер-классы. Состоялись вы­ступления бывших лицеистов: выпускницы Гнесинки Софии Смердовой и участницы шоу «Голос» Екатерины Кузиной.

Первый фестиваль имел такой успех, что принято решение сделать его ежегодным. А значит, движение вперед продолжается и КЭПЛу, несомненно, покорятся новые вершины.

Кстати, об этом сказала и директор лицея, его основатель и бессменный руководитель Надежда Александровна Чернышева:

- Тридцать лет лицей живёт в режиме инноваций. Ежегодно происходили преобразования в ответ на то, что менялось в образовании страны, апробировались идеи и сохранялось то, что реально ценно. Опыт показывает: мы взошли на вершину и сохраняем свои позиции, несмотря ни на что. Всё это время мы уверенно держим стабильно высокие результаты и авторитет учебного заведения. Высокий уровень профессионализма педагогов и реальная воспитательная работа не на бумаге и в отчётах, а в творчестве.

К сожалению, не обходится без проблем. Представляете продвижение по сказочному лесу? Каждый новый шаг - цепляются новые препятствия своими корявыми ветками. Но преодоление делает нас крепче, сильнее, сплочённее. Например, пять проверок в апреле доказали, что коллектив умеет работать на достойном уровне и давать высокие результаты. Очень мудрая песня Валерия Леонтьева о белой вороне, которая после дождя снова становится белой. Говорю спасибо всему коллективу педагогов и сотрудников, детей, выпускников и родителей. Вместе мы - сила!

Т. АНДРЕЕВ.

Фото предоставлены КЭПЛом.

P.S. Заканчивающийся учебный год - предъюбилейный для КЭПЛа. В следующем ему исполняется 30 лет, а значит, будет повод вновь посетить это не­обыкновенное образовательное учреждение, наверное единственное такое не только в нашей об­ласти, но и во всей стране.

Итоги XXIV церемонии вручения лицейских наград «Золотое яблоко»

«За честь и достоинство» - Марина Леонидовна Минчакова

«Спортсмен года» - Михаил Манылов, 11 «А»

«Артист года» - Альберт Сайфутдинов, 11 «В»

«Стиль года» - Анфиса Быкова, 11 «Г»

«Открытие года» - Софья Ашихмина, 11 «Б»

«Лидер года» - Егор Безденежных, 11 «А»

«Ученик года» - Павел Печёрин, 10 «В»

«Класс года» - 11 «В»

«Классный руководитель года» - Наталья Юрьевна Тиунова

«Учитель года» - Лидия Анатольевна Колесникова

«Лицеист года» - Павел Загоскин и Ульяна Мирчева, 11 «А»