Дирижер Дмитрий Дмитриенко. О Вятке, музыке и русской душе

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28 сентября 1996 года в газете «Вятский край» была опубликована заметка «Димкин баян»:

«Ура, ура! Свершилось, сбылось! Как не раз уже писала наша газета, стипендиат Детского фонда, лауреат международного конкурса баянистов в Дании, выпускник Кировского музыкального училища, а ныне - первокурсник Российской академии музыки им. Гнесиных Дмитрий Дмитриенко прославился в Москве не только виртуозной игрой, но еще и тем, что был единственным студентом, у кого не имелось своего инструмента. За прокатный гнесинский баян приходилось платить бешеные деньги, которых у Димы и без того в обрез.

И вот на днях губернатор области В.А. Десятников сделал музыканту поистине волшебный подарок: четырехголосный выборный баян уедет с Димой в Москву. Как сказал счастливый студент, если с ним обращаться бережно, ему хватит на всю жизнь. А свои первые «Одинокую гармонь» и «Московские окна» Дима сыграл у нас в редакции «Вятского края», куда зашел со своим педагогом В.И. Кривошеиным поделиться радостью...»

Прошло 25 лет. Теперь Дмитрий Дмитриенко (все титулы просто не перечислить!) - художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной.

На днях в очередной раз именитый музыкант побывал в Кирове на межрегиональном музыкальном фестивале «Земляки. Возвращение на Вятку», где под его управлением прошел концерт Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина (главный дирижер - Александр Чубаров).

О встрече с Дмитрием Дмитриенко мы договорились, когда он находился еще в Москве, а беседовали уже утром в гостинице «Вятка».

- Дмитрий Сергеевич, я помню тот импровизированный маленький концерт в редакции «Вятского края», а ведь прошло 25 лет. Кто дал старт на вятской земле к международному и всероссийскому «музыкальному олимпу»?

- Когда после третьего класса я оказался в пионерском лагере, встретил своего будущего учителя по баяну Екатерину Васильевну Новикову, которая преподавала в детской музыкальной школе № 2. Увидев баян в ее руках, был просто заворожен. Она настоящий профессионал, очень душевный, искренний человек. Я ей обязан и тем, что состоялся как музыкант.

В школе № 46 тоже преподавали настоящие, замечательные педагоги. Меня учили Наталья Ивановна Данилина, Валентина Николаевна Граблева, Владимир Михайлович Лысов, Галина Петровна Денисова и многие другие. Они очень много в меня вложили. Владимир Николаевич Лысов преподавал фольклор, мы с ним стали просто друзьями!

А позже была учеба во второй музыкальной школе - другая ступенька к профессиональному росту. Там тоже были прекрасные педагоги. Директор школы Владимир Николаевич Гольцов даже приобрел для меня баян, концертный костюм.

А вот учеба в музыкальном училище в первую очередь связана с именем (к сожалению, ушедшего из жизни) Виктора Ивановича Кривошеина. Этот человек сделал очень много в моем профессиональном становлении. Он стал не только педагогом, воспитателем, но и жизненным наставником. Был незрячим, но это его еще больше возвышало в искусстве, в духовном к нему отношении.

- На международный конкурс в Данию вы как раз ездили с Виктором Ивановичем. И в редакцию «Вятского края» тоже с ним приходили.

- Да. Это произошло весной 96-го года. Я стал лауреатом. По тем временам для Кировской области эта победа стала большим событием: впервые наш вятский музыкант победил на таком конкурсе!

- Вы не раз вспоминали и о других вятских руководителях, которые искренне помогали в вашем становлении.

- Конечно же, я их всех помню. Это Геннадий Михайлович Балыбердин (в то время - начальник управления культуры области. - Ред.), его заместитель Евгений Тимофеевич Деришев, председатель Кировского отделения Детского фонда Валентина Павловна Иванова. И, конечно, Василий Алексеевич Десятников - он подарил баян.

- Кстати, где теперь инструмент?

- По-прежнему со мной, в рабочем кабинете, в отличном состоянии. Просто теперь реже беру его в руки: работа иная. А так с ним учился в Москве, играл в Гнесинке, стажировался. Надо заметить, что, будучи студентом, играл в Вятском оркестре русских народных инструментов имени Шаляпина. Нас до сих пор с музыкантами и его руководителем Александром Николаевичем Чубаровым связывают профессиональные и дружеские отношения.

- Я помню, что Кировское музыкальное училище вы окончили экстерном?

- Когда мне было 17 лет, приехал в Москву, поступил на первый курс Российской академии музыки имени Гнесиных. Я всегда повторяю: «Пути Господни неисповедимы». Во время учебы мой педагог профессор Борис Сергеевич Ворон (в прошлом году ушел из жизни из-за вируса) говорил, глядя в глаза: «Ты будешь дирижером!» А я ему также смотрел в глаза и говорил: «Я не буду дирижером!» Мне казалось, моя стезя - баянист.

Но на первом курсе прошел конкурсный отбор, и меня пригласили в оркестр имени Осипова. Я был даже уверен, что в этом коллективе пройдёт вся моя творческая жизнь. Судьба свела с руководителем коллектива Николаем Николаевичем Калининым, завязались теплые профессиональные и дружеские отношения. До последнего мгновения его жизни я находился рядом с этим удивительным человеком. С его стороны ко мне было доверие, уважение, за что я благодарен Николаю Николаевичу. Оркестр Осипова стал своеобразным трамплином в дальнейшей творческой жизни. Мы были как одна дружная, творческая, объединенная общими идеями семья.

- Но, как вы говорите, пути Господни неисповедимы. Судьба заставила двигаться дальше…

- Девять месяцев работал дирижёром в знаменитом ансамбле «Берёзка». Там же трудилась моя супруга. И практически параллельно, в 2005 году, создал с нуля кафедру музыкальных инструментов в государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова - тоже новая страничка в биографии. Это удалось при активной поддержке нынешнего ректора вуза Валерия Иосифовича Ворона. Вот уже 16 лет обучаю студентов.

Потом я несколько лет был директором государственного оркестра «Боян».

- Ступенька за ступенькой. И сейчас вы во главе лучшего народного ансамбля «Россия». Как это произошло?

- 1 июля 2009 года умерла народная артистка Советского Союза, величайшая певица России Людмила Георгиевна Зыкина. Я с особым трепетом отношусь к ее творчеству. Она была действительно царицей русской песни, и внешне, и внутренне, для всех - доброй мамой, нежной и любящей. Любила каждого музыканта как своего близкого родственника. Ансамбль стал её жизнью и семьёй.

Созвездие профессионалов коллектива стало очень популярным и было признано в самых требовательных и высоких кругах. Решение принималось непросто. Согласиться - значит сделать очень ответственный и сложный шаг. Действительно, состоялся коллектив, работающий рядом с великой певицей, со своим укладом, традициями. И вдруг ЕЁ не стало.

Я вам даже открою «закулисный» секрет. Находились добрые люди, которые искренне смотрели в глаза и говорили: «Дима, это хороший ансамбль, но кому он нужен без Зыкиной?»

Я всегда внутренне сжимался и был убежден: мы найдем свой путь в творчестве!

У нас начался новый виток в истории коллектива. Сейчас появились свои музыкальные и театральные программы. Поэтому в каком-то смысле облик ансамбля и его художественная концепция уже другие. Не изменилось главное - высокие профессиональные требования к себе и к программам.

- Вы как-то раньше рассказывали, что с ансамблем «Россия» прежде состоялась вовсе неожиданная встреча.

- Да-да! Много лет назад в Киров он приезжал на гастроли. Я подошел тогда к его прежнему руководителю Виктору Гридину, который дирижировал, с маленьким листочком, чтобы попросить автограф. Он улыбнулся и сказал: «Да ладно, всё равно ты его потеряешь!» Так вот по-житейски сказал. Я очень обиделся, сжал кулаки и ответил: «Я не потеряю ваш автограф, подпишите мне, пожалуйста». Он написал: «На добрую память», расписался: «Виктор Гридин». Я тогда знать не мог, что судьба меня приведет в ансамбль «Россия», которым я восхищался.

- В одном из интервью центральным СМИ вы сказали о том, что даже сохранили многие проекты, фестивали, создание которых в свое время инициировала Людмила Георгиевна. Они действительно живы?

- Безусловно! В городе Сасово (Рязанская область) продолжает работу фестиваль, посвященный творчеству композитора Александра Петровича Аверкина. Многие помнят его песни «Мама, милая мама, как тебя я люблю» или «На побывку едет молодой моряк». Это те песни, которые стали фактически отражением эпохи.

Я говорю со сцены на наших концертах, что многие песни (например, «Растет в Волгограде березка» композитора Григория Пономаренко) - как исторические документы. Как бы сегодня кощунственно ни пытались пересмотреть историю войны, ее итоги (кто победил?), в этой песне всё становится ясно: что это была за война и какие ценности защищались людьми, которые на поле боя жизнь свою оставляли.

В поселке Бутурлино Нижегородской области проходит фестиваль-конкурс «Вишневая метель» памяти Людмилы Георгиевны Зыкиной. Несколько сотен исполнителей собираются, поют песни из ее репертуара.

Есть еще «Оренбургский пуховый платок» - фестиваль в Оренбурге, который тоже живет ярко, насыщенно, полноценно.

- Изменился ли состав ансамбля?

- Знаете, я на концертах в шутку говорю: «У нас ансамбль потому называется «Россия», что в нем всего два-три коренных москвича, остальные - из провинции. Настоящие самородки, талантливые люди, лауреаты различных престижных конкурсов и так далее». Есть прекрасные исполнительницы Ольга Чиркова, Ирина Крутова. С ними мы уже приезжали в Киров.

- Да, это были две премьерные постановки?

- «Конёк-Горбунок» - всем очень известна, имеет новое сценическое воплощение, не совсем обычное. Музыка в данном случае - полноценный герой. В «Коньке-Горбунке» очень интересная работа актера и режиссера Вячеслава Корниченко, художника Лилии Чистиной.

Вторая программа называлась «Посвящение Людмиле Зыкиной». Кстати, певица Ольга Чиркова в своё время получила некое сценическое благословение Людмилы Георгиевны. На юбилейном концерте, когда Зыкиной исполнилось 80 лет, Ольга исполнила «Растёт в Волгограде берёзка». Людмила Георгиевна, сидя на съёмках в «Останкино», была очень рада такому исполнению. Оля, как я уже сказал, солистка ансамбля. В программе «Посвящение Людмиле Зыкиной» исполняет старые и новые песни.

- Я часто смотрю программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Ваш коллектив там появляется нередко. Сложно ли работать в телепроектах?

- У меня в свое время накопился богатый опыт, когда сотрудничал с великими певицами Александрой Ильиничной Стрельченко (в качестве концертмейстера), с Ольгой Борисовной Воронец. А потому и с любым молодым исполнителем - участником того или иного телепроекта - всегда находим общий язык.

Мне нравится работать с заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой (одной из ведущих программы «Романтика романса»), с ней дружим. Ездили на фестиваль «Оптинская весна», где она бессменная ведущая и солистка. С ней же создали программу «Фронтовые письма».

Работали с известным актером Андреем Мерзликиным. Мне очень нравится наше творческое содружество с народным артистом России Александром Михайловым (тоже дружим). Он искренне любит русские песни, прекрасно читает стихи. В свое время работали с Валерием Золотухиным - всегда с теплотой вспоминаю эти встречи.

- Репертуар меняется. Или, как теперь говорят, переформатирован. Не могу не спросить и о 87-й церемонии вручения премии «Оскар», на которой лучшим саундтреком стала музыка к фильму «Отель «Гранд Будапешт» в исполнении ансамбля «Россия».

- Я уже много раз рассказывал об этом. То, что в фильме «Отель «Гранд Будапешт» прозвучала русская музыка, - это случайность. Изначально нас приглашали просто озвучить фильм с помощью наших инструментов. Мы принципиально поставили условие, что никаким образом ни музыка, ни сама идея звучания русских балалаек не должна компрометировать Россию. Не хотелось допустить ни курьёзов, ни высмеиваний. Мы стремились к тому, чтобы было всё серьёзно. В итоге нас в этом заверили. В Париже, в процессе записи музыки к фильму, очень утомились от кропотливой работы. Представьте: начало сентября, самый приятный сезон в природе, Париж, красота! А мы с восьми утра и до восьми вечера в студии.

В один момент музыканты не выдержали и начали просто играть на народных инструментах нашу любимую и родную музыку. Прозвучала та самая песня «Светит месяц». В студию вбежал режиссёр фильма Уэс Андерсон и спросил у меня: «Что это?» Я попытался ему объяснить название композиции. Но поскольку было очень сложно его перевести, Уэс Андерсон понял его как «Горящая луна». Он настолько влюбился в эту мелодию, что она вошла в фильм. А на самой церемонии все выходили на сцену под композицию «Светит месяц».

Мы писали музыку в студии в Париже почти неделю. Каждый день ходили в студию как на работу. Никто не знал, что фильм получит «Оскара» за музыку. Интрига сохранялась до самого конца. Кроме того, у нас было много выступлений. Об этом знаменательном событии мы узнали уже чуть позже.

Был ещё один опыт такой работы. В фильме «Ёлки-1914» мы тоже играем. Музыку к нему написал композитор Юрий Потеенко, мы с ним тесно сотрудничаем. У нас есть проект на музыку Рахманинова, исполняет солистка Мариинского театра Ольга Пудова, аранжировка Юрия Потеенко.

- Я не люблю слово «осовременивать». Но ведь, чтобы слушала разная аудитория, в том числе молодёжь, репертуар надо менять постоянно? Об этом вы тоже часто говорите в СМИ.

- У нас разный репертуар и разные программы. Например, есть уникальная композитор­ская лаборатория «Открытый космос» совместно с московским музеем космонавтики. Там мы играем ультрасовременную музыку, она на грани реальности и невероятных ощущений. Это порой не столько мелодии, сколько комбинация звуков и музыкальных формул.

Но мы стараемся сохранить чистоту русской песни и её жанр. У нас очень молодой коллектив, средний возраст наших музыкантов - 26 - 28 лет. Добавляем некую современность в каких-то эмоциональных решениях, но не во внеш­них. Сегодня русской песне просто необходима подлинность, чистота и индивидуальность.

- Итак, наш фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку». С чем приехали?

- Мы пытались не единожды договориться и с Александром Чубаровым, и с руководством Вятской филармонии о выступлении. Но гастрольный график очень насыщен, приходилось отменять концерты.

- На этот раз всё удалось?

- Так сложились звезды. Я привез большую команду исполнителей. Владимир Дунаев (балалайка), феерический по эмоциональности коллектив «Девчата» (солисты ансамбля «Россия»).

- И вашу музыкальную семью?

- Моя супруга - Надежда (с ней мы познакомились 25 лет назад), преподает в ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, активно выступает, проводит мастер-классы, у нее много талантливых студентов. Старшая дочь, Лиза, - альтистка, Мария, младшая, - пиа­нистка. Обе еще учатся. Мы покажем программу по произведениям Ипполитова-Иванова. Долго репетировали, готовились.

- Вы еще сегодня хотели навестить свою маму?

- Она по-прежнему живет в Кирове, на заслуженном отдыхе. В свое время работала во втором роддоме, в кожно-венерологическом диспансере. Много раз предлагал ей переехать в Москву - не хочет.

- Вятка, как говорят старожилы, притягивает. Это так?

- Не поверите, когда еду на поезде «Вятка», просыпаюсь у Владимира. Потом начинается Кировская область, и я уже не могу сомкнуть глаз. Смотрю в окно. Всегда тянет на родину. Я уже говорил, что родился в Вятке и здесь вырос. Киров для меня родной и любимый город. Чем больше я живу в Москве, тем больше меня сюда тянет. Поэтому для меня Киров очень символичен и дорог. Всегда всё самое новое и интересное стараюсь привезти в Вятку и показать своим землякам.

- В свободное время чем занимаетесь?

- Еду на дачу.

- Что там растет?

- Трава и грибы. У меня выросли пять березок - такой хоровод русских красавиц, а под ними - грибы. Там и отдыхаю. Но, вообще, я очень разносторонний человек, просто времени не хватает.

- Да и знаменитый коллектив всегда ждет…

- Я очень дорожу работой, нахожусь на ней практически большую часть времени, потому что по-другому не получается. Я не заставляю себя, просто так живу. Ансамбль действительно стал для меня тоже моим домом. Гастроли, концерты, записи - это просто образ жизни. И я очень благодарен моим коллегам-музыкантам, которые вместе со мной. Они понимают, что порой трудно, что, приехав в час или в два часа ночи с концерта, в десять утра уже нужно быть на студии звукозаписи, записывать компакт-диск. Это непросто, но люди это понимают и тоже этим по-своему дорожат.

- Значит, права была Екатерина Васильевна Новикова, ваш первый педагог: врачом вы не стали?

- Вы и об этом знаете? Да, в свое время я хотел стать врачом и говорил об этом маме. Позже, уже активно занимаясь творчеством, произносил другую фразу: «Я буду врачом, который умеет играть на баяне!» Прошло время, подрастая профессионально, говорил: « Буду врачом, который хорошо играет на баяне!» Но не стал им.

- И это правильно! Успехов, Дмитрий Сергеевич! Почаще приезжайте на Вятку!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Справка

Дмитрий Сергеевич Дмитриенко родился 15 сентября 1978 года в Кирове. Окончил среднюю школу № 46 (ныне - лицей), Кировский областной колледж искусств, Российскую академию музыки им. Гнесиных.

Обладатель премии «Имперская культура» Союза писателей России, медали «Патриот России», лауреат девяти международных конкурсов баянистов, в том числе - на приз Могенса Эллегарда (Дания, Копенгаген, 1996), конкурсов баянистов в г. Клингенталь (Германия, 2004), «Золотой аккордеон» (США, Нью-Йорк, 2006).