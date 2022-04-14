Директором Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» назначен Юрий Шульга

На должность директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» назначен Юрий Шульга.

Прежний руководитель филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский с 27 ноября 2021 года занимает должность генерального директора ПАО «Тольяттиазот». Анатолий Шаблинский возглавлял кирово-чепецкое предприятие холдинга «Уралхим» с августа 2020 года.

Юрий Шульга закончил Харьковский политехнический институт им.В. И. Ленина («специальность– технология неорганических веществ»). Практически вся профессиональная карьера связана с пермским заводом «Минеральные удобрения», где он трудился с 1993 года. Начинал с должности аппаратчика конверсии цеха по производству аммиака, затем стал начальником смены. Работал начальником производственного отдела, главным технологом. С 2012 года был главным инженером предприятия. Под его руководством успешно реализованы важные инвестиционные проекты: увеличена производительность агрегата аммиака, запущено производство микроприллированного карбамида, увеличена фасовка карбамида в мягкие контейнеры и т.д. Его достижения и успехи в работе подтверждают многочисленные благодарностии знаки отличия: «Заслуженный химик РФ», почетная грамота Министерства промышленностии энергетики РФ, «Золотой значок», почетные грамоты и благодарности «ПМУ». С января 2022 года Юрий Шульга занимал должность главного инженера филиала «Азот».

Директора филиала представил трудовому коллективу заместитель генерального директора компании «Уралхим» - директор по азотному направлению Сергей Момцемлидзе. Он сам возглавлял кирово-чепецкое предприятие с 2011 по 2017 гг. Сергей Момцемлидзе отметил профессиональные качества Юрия Шульги, подчеркнув, что в качестве директора филиала он сосредоточится на поддержании высокого качества выпускаемой продукции, природоохранной деятельности и промышленной безопасности. Коллектив филиала продолжит реализацию проектов по модернизации и усовершенствованию технологических и управленческих процессов. Кроме того, «Уралхим», как и прежде, будет развивать и укреплять практику социального партнерства филиала как с городом Кирово-Чепецком, так и с регионом в целом.