Дина Утланцева - победитель конкурса "Учитель года Кировской области - 2020"

Завершился тридцатый, юбилейный конкурс «Учитель года Кировской области-2020». В текущем году испытания конкурса проводились в дистанционно-очном формате по восьми номинациям.

Участниками конкурса стали педагоги основного и дополнительного образования, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, преподаватели производственного цикла и мастера производственного обучения.

В течение трех дней они представляли на суд жюри свои методические разработки, проводили открытые занятия и мастер-классы, рассуждали на актуальные темы в сфере образования. По итогам конкурсных испытаний из 36 участников были выбраны самые лучшие в каждой из номинаций.

Победителям вручили дипломы и «хрустального пеликана». Эта птица - символ самопожертвования и родительской любви. Кроме того, педагогам присвоено звание «Лауреат премии Правительства Кировской области».

В номинации «Учитель года» победа присуждена Дине Утланцевой, учителю начальных классов средней школы № 16 г. Кирова. Вот что она рассказала об участии в конкурсе и о себе.

Урок, как «картинки» в телефоне

- С детства мечтала я связать свою судьбу со школой, - говорит Дина Сергеевна. - Когда была маленькая, часто играла «в школу»: рассаживала кукол перед собой и учила их «уму-разуму». Примером для меня были мама и брат - учителя физкультуры. Их разговоры о школе, о ребятах, об их проделках и успехах постепенно определили мое призвание. И в 11-м классе я твердо решила, что стану учителем начальных классов. Мне нравятся малыши за искренность, жизнерадостность, светлость души.

Мне повезло в жизни, я ни­сколько не жалею, что выбрала эту профессию. Быть учителем - дар Божий. Не каждому дано устоять против трудностей учительского труда. К счастью, в моей педагогической практике всё легко и душевно, с радостью и любовью.

Правда, раньше не такая была нагрузка в школе. Сего­дня больше приходится сталкиваться с разными проблемами, но мы умеем работать с детьми XXI века.

- В чем особенности нынешней школы? Как дисциплину поддерживаете?

- Стараемся чем-то заинтересовать ребят. Это сложно, конечно. У них же сейчас смартфоны чуть ли не с пеленок, игры компьютерные. Поэтому, чтобы урок стал интересным, продуктивным, надо к нему очень серьезно готовиться. Занятную презентацию сделать, динамические паузы организовать. Урок должен быть живым, ярким, как «картинки» в телефоне. Иначе дети скажут: скучно на уроке. Приходится всё время что-то новое придумывать, чтобы им было не скучно.

- Наверно, это очень сложно…

- Почти всё мое время уходит на работу. Близкие: дочь, родители - меня понимают и поддерживают. А также брат и другие родственники. Помощников много.

- Дина Сергеевна, а почему вы решили принять участие в конкурсе?

- Давно хотелось испытать свои силы. Можно сказать, 10 лет к этому шла. Конкурс дает возможность взглянуть на себя как бы со стороны, а также самой научиться чему-то новому и поделиться своим опытом с коллегами. Как сказал французский философ Боэций Дакийский: «Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет».

Конкурс - это рост профес­сионального мастерства, подъем на одну ступеньку. Преодоление каждой ступеньки - это толчок для нового старта. Участие в конкурсе способствует самоанализу и самообразованию. Нельзя топтаться на месте. Вперед и только вперед!

- Конкурс проходил в онлайн-формате или какие-нибудь этапы были очными?

- В очно-заочном формате, на дистанционных онлайн-платформах. Все испытания мы транслировали из своих образовательных учреждений в режиме текущего времени, здесь и сейчас. Профессиональное жюри наблюдало, оценивало, поддерживало обратную связь и корректировало, как при очном участии.

Лев Толстой в… цифрах

- Дина Сергеевна, а с чем вы вышли на конкурс, с какой идеей, новой методикой?

- Выйти на конкурс - значит передать свой опыт, показать, что умею. Я очень давно работаю над темой «Роль логопедических упражнений в формировании навыков чтения» (мое второе образование - учитель-логопед). В начале учебного года я обследую детей как логопед и вижу, что они очень плохо читают. А главное, не любят книгу. И я подумала: как же заинтересовать их чтением? А что, если попробовать использовать логопедические упражнения на литературном чтении? С этой идеей я и вышла на конкурс. Упражнений много, к примеру, так называемые перевертыши. Переворачиваем текст и читаем снизу вверх. Или читаем первую и последнюю буквы в слове и видим его целиком. Это для развития поля зрения. Конкурсный урок тоже был дан мною по этой теме. Кроме того, мы шифровали автора, название произведения. Тема урока была «Лев Толстой, сказка «Два брата».

- Что это за «шифр» такой?

- Есть специальная таблица, в которой под каждым слогом, например «ло», «ла», «лу», «лы», есть определенная цифра. Имя писателя - Лев Николаевич Толстой - мы составляли из цифр. Я им имя прописала, а ребята должны были с помощью таблицы расшифровать каждое число, за которым спрятались буквы. Ученики оказались очень находчивыми. Старались найти спрятанное, додумать неизвестное. Например, биографию автора мы зашифровали логопедическим приемом. Где-то пропускали окончание, слоги, буквы, и надо было найти целостность слова.

- Открытый урок вы проводили со своим классом?

- Да, в этом году мы работали каждый со своими учениками и проходили конкурсные испытания в своих школах. Работали на онлайн-платформе, к нам подключались другие участники, члены жюри - всего около 50 человек. В формате «здесь и сейчас».

- И как ребята, не растерялись?

- Они сработали очень хорошо. Были активны, не испугались трех камер, которые на них смотрели. Молодцы! Урок прошел четко, по плану. Не подвели.

- А мастер-класс в чем за­ключался?

- В передаче коллегам опыта использования логопедических упражнений на уроках литературного чтения. Представила несколько вариантов таких упражнений, а также презентацию для жюри, дневник достижений ребят, графики чтений.

- Ребятам, наверное, очень нравится у вас учиться. Кстати, они не знали, что вы собираетесь участвовать в конкурсе?

- Держала в секрете, - улыбается Дина Сергеевна. - Когда я готовила презентацию, а на ней был значок конкурса, один ученик случайно его увидел и спрашивает: «А вы, что, будете участвовать в конкурсе «Учитель года»? А тут еще девочка подошла к столу, увидела, что я печатаю. «Да, наверно, Дина Сергеевна участвует в конкурсе». Мне пришлось сознаться. Они удивились и сказали, что будут за меня очень болеть.

- Как вам удалось прорваться к победе?

- Цель была достойно представить себя, свой опыт и свою школу. Для этого надо было мобилизовать все внутренние ресурсы, проживать каждое испытание эмоционально положительно. Слаженная работа школьной команды при подготовке к конкурсу и вывела меня в лидеры. Я все время ощущала поддержку коллег по работе, администрации нашей школы, ребят и старалась оправдать надежды. Благодарю всех за понимание, переживание за меня, совместное творчество и успех. Спасибо моей семье за надежный тыл.

- И когда торжественный миг настал, вы очень удивились, что стали первой?

- О победе я не думала, и это, наверно, помогло сосредоточиться на выполнении заданий. Мы с конкурсантами были в классе во время подведения итогов конкурса. И вот начинают объявлять победителей, а нас было шестеро в номинации «Учитель года». Третье место назвали, второе. Опять не мы. Я говорю: «Девчонки, мы, видно, вообще ничего не заняли». В глазах слезы. И тут объявляют первое место. Сначала такой всплеск удивления, а потом радость, счастье. Ребята тоже смотрели закрытие конкурса в социальных сетях. Прихожу в школу, а они все бегут ко мне: «Дина Сергеевна, мы знаем, что вы «учитель года»! Мы вас очень поздравляем, вы у нас самая лучшая!»

- Интересно, а Всероссий­ский конкурс «Учитель года России» тоже будет проходить в онлайн-формате?

- Пока полной ясности нет, но подготовка на Россию будет. Сейчас небольшая передышка, а к середине декабря будет создана команда профессионалов из института развития образования для оказания помощи участ­никам российского этапа.

Интервью взяла Вера Ануфриева.

Фото из архива Дины Утланцевой.

P.S. Как стало известно, в следующем году Кировскую область на всероссийском уровне будет представлять учитель начальных классов школы № 16 Дина Сергеевна Утланцева. Пожелаем ей успехов.