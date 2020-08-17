Дилемма льготника в Кировской области: деньги или медикаменты

Говорят, что с льготными лекарствами в Кировской области всё хорошо. Говорят, что людям не о чем беспокоиться и не следует натуральные льготы заменять деньгами.

А кто говорит? Естественно, региональное министерство здравоохранения. Ведь, по его отчетам, и перечень лекарств по федеральной льготе вырос в два раза, и вернуть себе право на лекарственное обеспечение вместо монетизации можно до 1 октября.

А что же происходит на самом деле?

Лишь пятая часть осталась «натуралами»

В начале августа и. о. министра здравоохранения Екатерина Видякина провела онлайн-совещание с районными главврачами. На нем она в очередной раз обратила внимание руководителей медучреждений на необходимость разъяснительной работы среди населения по вопросу льготного лекарственного обеспечения. Граждане не должны отказываться от получения лекарств в натуральном виде в пользу денежной компенсации.

- Граждане, подпадающие под категорию федеральных льготников, ошибочно считают, что, отказавшись от положенного социального пакета, особенно в части бесплатного лекарственного обеспечения, они оказываются в выигрышном положении, - обосновала она свою позицию. - Денежная компенсация не покрывает всех расходов, затрачиваемых пациентами на лечение. С 1 января 2021 года вступает в силу важное изменение: обеспечение федеральных льготников будет проходить по всему перечню жизненно важных и необходимых лекарств. Это обозначает почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению с 2020 годом. Поэтому я настоятельно рекомендую жителям региона не отказываться от этой льготы.

Однако даже цифры, которые приводятся в информации минздрава, свидетельствуют о том, что словам чиновников больные не склонны верить. Из 146 тысяч человек, имеющих право на государственную социальную помощь, только 29 тысяч оставили за собой право на бесплатные лекарства. Все остальные предпочли получать деньги.

И это несмотря на то, что ежегодно, как пишется в отчете минздрава, более 50 процентов средств бюджета Кировской области, направляемых на лекарственное обеспечение, расходуется на федеральных льготников, а на финансирование региональной льготы в 2020 году направлено 516 млн. рублей.

Минздрав рапортует, что в 2019 году было обслужено более 1,2 млн. рецептов, в том числе свыше 270 тысяч для граждан, имеющих право на федеральную льготу. Но в отчете нигде не сказано, а сколько таких рецептов выписано вообще. И сколько человек не смогли получить по ним необходимые лекарства. Так же как не найдете там вы и сведений о льготниках, которые в связи с отказом врачей рецептов вообще не получили.

Вот и выходит, что граждане, которые длительное время вынуждены покупать необходимые лекарства за свой счет, приходят к выводу: если нет бесплатных лекарств, то пусть хоть малая толика денег возместит затраты на их приобретение.

Общественники поддержали чиновников

Конечно, многие пациенты, которые месяцами (или годами) не получают льготных лекарств, к словам чиновников от медицины вряд ли прислушаются. Даже если им пообещают, что уже завтра проблем с бесплатными препаратами не будет. Обещать - не значит жениться.

Но ведь и в кировском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое вот уже несколько лет занимается решением проблем с лекарственным обеспечением льготников, склонны поддержать минздрав в части сохранения натуральных льгот.

- Такое решение (об отказе от лекарств в пользу денег. - Ред.) каждый принимает сам, исходя из своих жизненных обстоятельств, - сказала эксперт ОНФ Алена Чеснокова. - Однако тем федеральным льготникам, которые хотят отказаться от права на льготные лекарства в пользу денежной компенсации, стоит учитывать, что в будущем их состояние может ухудшиться и им могут потребоваться весьма дорогостоящие препараты, которые невозможно будет приобрести за свой счет. А быстро вернуться в систему льготного лекарственного обеспечения нельзя: свое решение можно поменять только раз в год. С другой стороны, тем пациентам, кто оставляет за собой право на льготу, нужно знать свои права и не бояться их отстаивать. Активисты ОНФ всегда готовы оказать таким пациентам помощь.

Может быть, стоит прислушаться к словам общественников? Тем более что, как сообщили в ОНФ, отказ от натуральных льгот в пользу монетизации возможен только для федеральных льготников (для региональных такого механизма не предусмотрено), а в расчёте на одного больного Федерация выделяет больше средств, чем регион. Да и с лекарствами, получаемыми по федеральной льготе, считает руководитель регионального исполкома ОНФ Валерия Черемисинова, ситуация лучше.

Руководитель исполкома ОНФ даже посоветовала, как нужно поступать, если сотрудник аптеки говорит, что лекарства нет и необходимо купить его за свой счет.

- Иногда самый работающий метод - включить видеокамеру на своем телефоне и попросить все то же самое сказать под запись, - говорит она. - Как правило, проблема может решиться уже на этом этапе.

И всё же выбор остается за каждым человеком. Вот только нужно помнить, что вернуть себе натуральные льготы не получится быстро. Поменять решение можно только раз в год. И сообщить об этом также нужно до определенной даты.

«Льготники могут принять решение о форме получения социальной государственной помощи раз в год - до 1 октября, - говорится в официальном сообщении минздрава. - Для того чтобы вновь начать получать льготные лекарства, нужно обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ или Пенсионного фонда лично либо через представителя. Действовать решение начнет с 1 января».

А вновь поменять решение больной может опять же лишь через год.

Бесплатные лекарства на продажу

Что же заставляет медицинских чиновников вести пропаганду против монетизации льгот?

Есть мнение - в региональном минздраве сильно обеспокоены тем, что отказ от натурального возмещения в пользу денег увеличит нагрузку на областной бюджет. И такая точка зрения не лишена рационального зерна. Отказ федеральных льготников от льгот переводит их в категорию региональных получателей бесплатных лекарств. А это значит, что на них будут тратиться деньги уже из областного бюджета. А их, как всегда, не хватает.

Тот же ОНФ уже писал, что, например, закупка расходных материалов для пациентов с сахарным диабетом (тест-полоски и инсулиновые иглы) в десятки раз меньше, чем реально нужно больным. И дело здесь, считают общественники, в недостаточном финансировании. Вот и вынуждены диабетики покупать недостающее за свой счет.

Хотя, как сообщает телеканал «Звезда» (посвятивший проблеме льготных лекарств свой сюжет от 8 августа), все необходимое для больных диабетом должно выдаваться бесплатно.

- На два месяца куплены сенсоры - 27 тысяч, лекарство для глаз - четыре тысячи, еще тут таблетки, которые должны выписывать - не выписывают, - рассказала корреспондентам «Звезды» больная сахарным диабетом Алиса Лекомцева.

Такого рода случаи порождают недовольство и жалобы со стороны граждан, отчего страдает репутация высокопоставленных чиновников, которые курируют медицинскую отрасль. А они этого очень не любят (хотя и решать проблему не спешат, судя по тому, как тянется она из года в год). И эти репутационные издержки могут выступать второй причиной, которая заставляет их из года в год агитировать пациентов против монетизации льгот.

Но есть и еще один резон, который, как мне думается, может объяснить эти озабоченности чиновников от медицины. В том же сюжете телеканала «Звезда» рассказывается, что инспекторы Росздравнадзора обнаружили в одной из аптек Москвы в продаже лекарственные препараты, которые должны были выдаваться больным на бесплатной основе. Случай интересный и, как сообщается, не единичный. Но на него пока обратили внимание только журналисты. А ведь вопросов в этом случае появляется масса. И главный из них: кто получает выгоду от перепродажи бесплатных лекарств? И не в этом ли причина нехватки их для льготных категорий граждан?

Впрочем, это уже дело правоохранительных органов и того же Росздравнадзора. Может быть, им стоит активнее мониторить аптечные сети. Особенно те, которые чаще всего отказывают льготникам в лекарствах.

Иван ТРОФИМОВ.