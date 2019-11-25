«Детский сад» для бабушек и дедушек открылся в Нововятском районе города Кирова

Что это за чудо такое, решили узнать и в редакции «ВК». И вот с директором городского комплексного центра социального обслуживания Александром Якименко мы отправились в дорогу. По пути Александр Александрович подробно рассказал об этом новшестве в социальной помощи пожилым.

- Сейчас у нас все направлено на то, чтобы люди как можно дольше жили. Это цель национального проекта «Демография». Поэтому в учреждениях социального обслуживания в рамках регионального проекта «Старшее поколение» выстраивается целая система долговременного ухода за пожилыми людьми. Для этого нужно создать условия. Если раньше гражданам предлагались социальное обслуживание на дому, полустационар и дом-интернат, то сейчас в эту систему встраиваются группы дневного присмотра. Это удобно родственникам, которым не хочется отправлять своего дедушку или бабушку в дом престарелых. Пожилых людей приводят (или они сами приходят) в нашу группу, и целый день они находятся здесь под присмотром. С ними проводятся занятия, они вовремя обедают, принимают лекарства, отдыхают. В это время их взрослые дети могут спокойно работать, а по вечерам вновь собираться всей семьей. Всё направлено на то, чтобы пожилой человек как можно дольше находился в домашних условиях.

- ...Не испытывал стресса от расставания с близкими, смены обстановки. Не все это могут пережить. Да и родственникам такой вынужденный шаг, наверно, нелегко дается.

- Безусловно, поэтому с помощью групп присмотра мы заботимся в целом о семье. Причем если раньше у нас был заявительный принцип: захотел соцобслуживание на дому - пожалуйста, то сейчас перед этим составляется индивидуальная программа предоставления

услуг. Сначала на дом приходят специалисты, определяют, в какой конкретно помощи нуждается человек, что ему действительно необходимо. Случай один вспомнился. Недавно поздравляли одну бабушку с 80-летием. Приезжаю к ней домой. Смотрю - она вовсю сама по квартире с ходунками передвигается, а до этого лежачей была. Спрашиваю соцработника, как это стало возможным. «Да родственники уже рукой махнули на то, что она лежит, а я ей ходунки из пункта проката принесла. Стала ее поднимать, сначала за ручку водила, а летом и на дворе стали гулять...» И бабушка ожила. Довольна, аж светится вся. Приятно, что соцработник с душой к своей работе отнесся.

- У некоторых до сих пор стереотип остался, что соцработник два раза в неделю заглянул к подопечному, продукты принес - и свободен.

- Так было в начале 90-х… Кстати, тогда я сам соцработником был. Работал два дня в неделю.

- Мужчина-соцработник - наверно, большая редкость?

- В то время еще двое молодых парней работали, сейчас - нет. Всё же эта работа считается больше женской. Хотя меня бабушки всегда с радостью встречали, говорили, другие даже завидовали им, что у них соцработник - молодой человек.

Но вот и Нововятский отдел комплексного центра соцобслуживания. Всего в нем несколько отделений: реабилитации инвалидов, дневного пребывания, соцобслуживания на дому и дневного присмотра. Заходим в свежеотремонтированное здание. Александр Александрович, как заправский экскурсовод, проводит меня по кабинетам. В вестибюле - средства реабилитации инвалидов: коляски, костыли, ходунки, которые можно взять напрокат за какие-то копейки. Кстати, всё здесь адаптировано, в том числе и туалеты, душевая, для маломобильных граждан. Заглянули мы и в уютную столовую. В книге отзывов - пожелания, просьбы. К примеру: «Вместо целого огурца и помидорки сделайте нам салат...»

- Если бывают замечания, сразу же реагируем, - говорит Якименко. - Это еще в сентябре запись сделана, мы только открылись. С тех пор никаких нареканий не было.

В меню на сегодня: салат из свеклы с сыром, суп картофельный, гуляш из отварного мяса, компот из фруктов.

Всё в соответствии с возрастом и с нормативами. А стоит такой обед чуть больше 80 рублей.

Стоимость же пребывания в отделении в течение месяца зависит от размера пенсии, но не выше 50 процентов от ее величины. Если пенсия совсем маленькая

(7 - 8 тысяч), то отделение пожилые люди посещают бесплатно.

Проходим мимо комнаты с названием «Банк вещей». Оказывается, сюда можно принести ненужные вам вещи, как это нередко делают сотрудники центра, а его пациенты могут их приобрести. В комнате же отдыха можно вздремнуть после обеда или побывав до этого в кабинете релаксации.

Вместе с заместителем директора Ксенией Алексеевной Игошиной заходим в сенсорную комнату и оказываемся словно на морском побережье. Музыка успокаивает, как и струи в стеклянных трубках «фонтана».

- Здесь «колдуют» психологи, - рассказывает она, - занимаются с пациентами по специальным программам. Их подопечным очень нравится рисовать песком картины. А также они могут для улучшения психоэмоционального состояния заглянуть в бесконечность с помощью специального «окна». А могут прилечь на удобный диванчик, закрыть глаза и о чем- то помечтать. Или устроиться на мягком пуфе под «душем», перебирая, как четки, свисающие блестящие нити -

нервы успокаивает.

В соседней комнате за столиками сидели посетители группы присмотра и красили… пластилином. Перед каждым - рисунок с изображением попугая, но кто-то старательно лепил клюв или крыло птицы из красного пластилина, кто-то - из синего.

Вела занятие заведующая отделением дневного пребывания Екатерина Анатольевна Шкляева.

- Не только краски можно использовать для раскрашивания рисунков, - объяснила она. - Выбираем яркие цвета, позитивные. Развиваем мелкую моторику, это очень полезно.

- Голова-то чтоб работала, -добавила одна из учениц.

- Нравятся ли занятия? - поинтересовалась я у членов группы.

- Очень. Мы и гимнастику здесь делаем, и общаемся. Танцуем и поем.

- И познавательные программы бывают, и оздоровительные мероприятия. Гулять ходим, когда погода позволяет. Концерты ставим.

- Получается, что творчеству все возрасты покорны, - пошутила я.

- Есть бабушки, что и стихи сочиняют, - заметила Валентина Павловна, посетитель группы присмотра. - Дома скучно сидеть, а здесь есть с кем по душам поговорить. А то всё с кошкой да у телевизора сидишь. А тут весело.

И это не случайно. В Нововятском отделе центра социального обслуживания часто проводятся разные интересные мероприятия. Так, недавно здесь прошел концерт творческих коллективов центра досуга «Практикум», среди которых ансамбль «Озорница» (руководитель Наталья Мафф), ансамбль «Бархатный сезон» (руководитель Зульфия Казакова), ансамбль «Старшее поколение» (руководитель Наталия Лукьян). Выступления артистов были приняты на ура. Кстати, все сообщения о мероприятиях и новости выкладываются на сайте «Социальное обслуживание г. Кирова».

Вот, к примеру, еще одна новость: «Пожилые люди отделения дневного пребывания (на ул. Пугачёва. - В.А.) уже думают, как украсить елку к Новому году. Сегодня на мастер-классе с помощью разноцветного фетра и цветного картона мастерили синиц и снегирей. С фетром оказалось легко и приятно работать. Пташек украсили бисером, стразами, кружевом, вышивкой, всё зависело от фантазии участников. Они очень старались, и работы получились яркие и аккуратные».

Нововятский отдел открылся всего три месяца назад, но уже успел завоевать признательность у пожилых людей.

- Наверно, такой отдел пока один на всю область? - поинтересовалась я у Александра Якименко.

- Нет, есть еще подобные отделы в Советске и Кирово-Чепецке. В следующем году планируется открытие еще одного отделения в Ленинском районе города Кирова. Кроме того, откроются они и в комплексных центрах в Вятскополянском, Котельничском и Малмыжском районах.

Работу кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения высоко оценил представитель благотворительного фонда «Старость в радость» Александр Шкребело, побывав недавно в Кирове с рабочим визитом. Он отметил, что Кировская область - один из немногих регионов, где налажено межведомственное взаимодействие между министерствами социального развития и здравоохранения.

- В Кировской области в рамках выстраивания системы долговременного ухода активно ведется работа по многим направлениям. В частности, оказывается квалифицированный уход за пожилыми людьми на дому и в домах-интернатах, создаются новые формы работы, направленные в том числе на поддержку родственного ухода. Для каждого человека, нуждающегося в посторонней помощи, составляется индивидуальная программа ухода, качественное выполнение которой направлено на одну из ключевых задач - увеличение продолжительности жизни пожилых людей. И эта работа может быть эффективной только в том случае, если социальная защита и здравоохранение работают вместе. Я увидел качественный результат и могу с уверенностью сказать, что Кировская область среди 12 регионов, вошедших в этом году в пилотный проект, является одним из лидеров по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Всего на сегодняшний день через комплексную медицинскую информационную систему получена информация более чем о 5 тысячах граждан Кировской области, имеющих трудности в самообслуживании, из которых 3306 человек уже получают социальные услуги в различных формах.

Кто-то и в 90 лет настолько активен, что изучает языки и постигает компьютерную грамотность, а кто-то нуждается в постоянном уходе. И очень востребованы такие группы присмотра, как в Нововятском районе г. Кирова, своего рода «детские сады» для пожилых.

Вера Ануфриева.

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